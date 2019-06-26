 "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова, назвав их "частью реванша"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.
"Обыски у кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности", известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня по откровенно немотивированному решению суда, партия "Европейская Солидарность" считает циничным политическим давлением и неприховуваним преследованием по политическим мотивам. За последний месяц реваншисты с молчаливого согласия новой власти стремительными темпами пытаются отвоевать утраченные позиции. Через суды массово отменяются предыдущие решения команды Петра Порошенко. А следственные органы в самый неподходящий политический момент, в разгар предвыборной кампании, через надуманные основания атакуют именно тех, кто больше всего сделал для армии, кто помог остановить орду Путина в 2014 году", - говорится в заявлении.
"Юрий Бирюков – один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии помогал Вооруженным силам Украины. Его организация "Крылья Феникса" спасли жизни сотням украинских военных, обеспечивая их бронежилетами и касками. Он никогда не был материально-ответственным должностным лицом, но его действия пресекли коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечение армии, ставшей на защиту страны. И сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном. Те, кто были участниками тех событий, а не прятались в тылу, знают, что именно волонтеры обеспечивали защитой добровольцев и Вооруженные Силы Украины. Потому что армия на то время была практически уничтожена чиновниками Виктора Януковича, которые сейчас скрываются в Москве", - отметили в партии.
"Европейская Солидарность" расценивает обыски у Юрия Бирюкова как часть реванша, как попытку расправы над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам Украины противостоять путинской агрессии. И кто может гарантировать, что после того, как расправятся с волонтерами, не начнут судить тех, кто с оружием защищал Украину от путинской России? Поэтому мы категорически заявляем, что не допустим ревизии достижений Революции Достоинства и не позволим развернуть страну к прошлому! Реванш не пройдет!" - подчеркнули в партии "Европейская Солидарность".
хотя что хуже:он или ЗЕбилы - я не знаю
И не видят ничего странного в таком подходе.
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Может разве что Козачок Гаврилюк, но он уже "служит народу" больше недели, а значит стал таким же)
Не говорите, что это совпадение и у них просто сошлись мнения. Это план России, о котором у Михуила знали и обмолвились. План расчленения и уничтожения Украины.
Я вижу одну цель в переносе столицы: когда начнется настоящая гражданская война, в Киеве Зе не удержится. Его просто задавят массой: киевлян почти 3 миллиона, доехать в столицу из регионов легко. Другое дело Одесса или Харьков - там в течении суток появится около 50-100 тысяч вооруженных «шахтеров» под прикрытием самолетов и танков, откопанных в одесских катакомбах.
Задача Кремля - повторить сценарий 1918 года с двумя столицами Украины. Затем - атаковать киевскую демократически избранную власть. По минимуму оттяпать левобережную Украину и Юг, посадив туда генерал-губернатора. Кстати - вы ж к курсе, что в РФ уже нет губернаторов, там остались только генерал-губернаторы. Это как правило бывшие охранники Путина.
Основные события по уничтожению Украины запланированы на зиму-весну 2020 года. К этому моменту нужно будет силами коллаборционистов остановить перевооружение ВСУ и максимально ослабить их. Провести по-максимуму идиотских законов и выпустить из тюрем побольше сепаратистов и боевиков. Затем - с новым парламентом отменить евроинтеграцию, закон про украинских язык и Томос. Индикатором будет встреча с Трампом вероятно после выборов в парламент Украины - он скорее всего отвернется от новой власти. К зиме в Кремле и у Зеленского постараются приложить максимум усилий, чтобы закрыть минские, продвинуть федерализацию, нейтрализовать как можно больше патриотов Украины.
Затем большая война. С самолетами, танками, бомбардировками. Если конечно Кремлю удастся этот сценарий. Но мне кажется, что Путин все же подавится - в Украине значительно больше патриотов, готовых противостоять этому сценарию, чем кажется.
Орда не заспокоїться поки не знищить Русь. Бо гени.
Або Русь не знищить Орду.
Повинна. Іншого виходу нема.
Не лучше-ль вас, писатели
Послать к е*ени матери!
Все як хотіли зебіли.