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 Политика Украины
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Все про:обыск (1285) Бирюков (97) Европейская Солидарность (30)

 "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова, назвав их "частью реванша"

Партия "Европейская Солидарность" сообщила, что у Юрия Бирюкова проходят "несанкционированные обыски".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.

"Обыски у кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности", известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня по откровенно немотивированному решению суда, партия "Европейская Солидарность" считает циничным политическим давлением и неприховуваним преследованием по политическим мотивам. За последний месяц реваншисты с молчаливого согласия новой власти стремительными темпами пытаются отвоевать утраченные позиции. Через суды массово отменяются предыдущие решения команды Петра Порошенко. А следственные органы в самый неподходящий политический момент, в разгар предвыборной кампании, через надуманные основания атакуют именно тех, кто больше всего сделал для армии, кто помог остановить орду Путина в 2014 году", - говорится в заявлении.

"Юрий Бирюков – один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии помогал Вооруженным силам Украины. Его организация "Крылья Феникса" спасли жизни сотням украинских военных, обеспечивая их бронежилетами и касками. Он никогда не был материально-ответственным должностным лицом, но его действия пресекли коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечение армии, ставшей на защиту страны. И сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном. Те, кто были участниками тех событий, а не прятались в тылу, знают, что именно волонтеры обеспечивали защитой добровольцев и Вооруженные Силы Украины. Потому что армия на то время была практически уничтожена чиновниками Виктора Януковича, которые сейчас скрываются в Москве", - отметили в партии.

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"Европейская Солидарность" расценивает обыски у Юрия Бирюкова как часть реванша, как попытку расправы над теми, кто в первых рядах помогал Вооруженным силам Украины противостоять путинской агрессии. И кто может гарантировать, что после того, как расправятся с волонтерами, не начнут судить тех, кто с оружием защищал Украину от путинской России? Поэтому мы категорически заявляем, что не допустим ревизии достижений Революции Достоинства и не позволим развернуть страну к прошлому! Реванш не пройдет!" - подчеркнули в партии "Европейская Солидарность".

Источник: https://censor.net.ua/n3134298
 
 
 Топ комментарии
 
Підтримую обшуки, порохобота Бірюка є за що тягати..
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Та там такая карьера кидков и воровства еще с середины 90х, шо сроков лет на 100-150 суммарно.
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Давний аферист. Погуглите, чем эта мразь занималась до того, как попала к другому аферисту государственного масштаба.
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І суди над нинішніми суддями і владною командою також.
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петькин говорящий попугай.. такой же вор и мародёр как и его белый гАспАдин "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова, назвавши їх "частиною реваншу" - Цензор.НЕТ 4888
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Во ********** тебя штирит! Хорошо Порох вам руснявим концом по сусалам поводил!
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не скромничай удмуртик, ваш ваш и никуда вам от него не деться
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За Бірюковим довгі "хвости" тягнуться зі ще доволонтерських часів... До речі, на мою думку, згадувати про волонтерські та інші заслуги, коли в жопу клюнув півень, це моветон...
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Підтримую обшуки, порохобота Бірюка є за що тягати..
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Та там такая карьера кидков и воровства еще с середины 90х, шо сроков лет на 100-150 суммарно.
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Бирюков - крыса еще та
хотя что хуже:он или ЗЕбилы - я не знаю
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Во-во, как и у Антиколорадоса "публика" - обзывается, призывает уничтожать, устраивать перевороты, а потом чешет репу - "как бы нам побольше быдла переманить шоп голосовало за "Гетьмана""
И не видят ничего странного в таком подходе.
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Для свинособак все криси, кто помогал их орди останавливать.
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Был при потрохе, но виноват Зеленский? петекантропы, такие петекантропы...
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дык... давно началось. нечисть вовсю куражится
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Нельзя допустить реванша - особенно возвращения уголовной статьи за незаконное обогащение!
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Представляю себе вой, когда возьмутся за "незаменимого".
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а для кого свиновальцман незаменим? только для свиношнырей на прикорме.
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А порохохудоба всё скулит, где обыски и посадки. Начинается, *******!
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Що ж це коится!11 Реванш на марши!1 Рятуйте патриота.
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Ніби ДБР по рішенню "славнозвісного" окружного суду.
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Достаточно почитать "неофициальную" биографию Бирюкова. А заодно посмотреть на улучшение его материального положения во время войны.
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То он все на борьбу с вражескими информационными войсками собирал!
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А как там с биографией Богдана?... "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова, назвавши їх "частиною реваншу" - Цензор.НЕТ 6013 Когда у него обыски будут?.. "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова, назвавши їх "частиною реваншу" - Цензор.НЕТ 6129
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Рюкзакян вислужується. Мріє лишитися при посаді, а то і вище видертися.
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Давний аферист. Погуглите, чем эта мразь занималась до того, как попала к другому аферисту государственного масштаба.
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Ой йо держи вора кричит вор который прессовал всех кто был против его власти и мародерства поцивист лицемерный
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Советник президента оказался замешанным в секс-скандал. Его обвинили в организации секс-бизнеса: на сайте в интернете размещалась информация о предоставлении услуг сексуального характера в странах Евросоюза. А затем Юрий Бирюков со своей супругой лично принимали с помощью смс-сообщений информацию от клиентов о заказе конкретных женщин для оказания секс-услуг.Эти факты прямым текстом были изложены в многочисленных ходатайствах, которые следователи СБУ направляли в адрес судаВот такой активист и волонтер. Кроме того Бирюкова обвиняют в создании финансовой пирамиды. Вот такие кадры в ПЕС.
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Ну так у нас трудно выбрать среди всей этой швали - честных(ибо там таких нет).
Может разве что Козачок Гаврилюк, но он уже "служит народу" больше недели, а значит стал таким же)
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У Зеленского вероятно готовятся к гражданской войне. есть в этом деле определенные индикаторы. Один из них - перенос столицы Украины. Перенесут поближе к России - на Восток или Юг, там где сепаратисты смогут удержаться после ввода войск Кремля. Эти планы не новы. Первым о переносе столицы из Киева заговорил Саакашвили. Теперь перенос в планах Зе.
Не говорите, что это совпадение и у них просто сошлись мнения. Это план России, о котором у Михуила знали и обмолвились. План расчленения и уничтожения Украины.
Я вижу одну цель в переносе столицы: когда начнется настоящая гражданская война, в Киеве Зе не удержится. Его просто задавят массой: киевлян почти 3 миллиона, доехать в столицу из регионов легко. Другое дело Одесса или Харьков - там в течении суток появится около 50-100 тысяч вооруженных «шахтеров» под прикрытием самолетов и танков, откопанных в одесских катакомбах.
Задача Кремля - повторить сценарий 1918 года с двумя столицами Украины. Затем - атаковать киевскую демократически избранную власть. По минимуму оттяпать левобережную Украину и Юг, посадив туда генерал-губернатора. Кстати - вы ж к курсе, что в РФ уже нет губернаторов, там остались только генерал-губернаторы. Это как правило бывшие охранники Путина.
Основные события по уничтожению Украины запланированы на зиму-весну 2020 года. К этому моменту нужно будет силами коллаборционистов остановить перевооружение ВСУ и максимально ослабить их. Провести по-максимуму идиотских законов и выпустить из тюрем побольше сепаратистов и боевиков. Затем - с новым парламентом отменить евроинтеграцию, закон про украинских язык и Томос. Индикатором будет встреча с Трампом вероятно после выборов в парламент Украины - он скорее всего отвернется от новой власти. К зиме в Кремле и у Зеленского постараются приложить максимум усилий, чтобы закрыть минские, продвинуть федерализацию, нейтрализовать как можно больше патриотов Украины.
Затем большая война. С самолетами, танками, бомбардировками. Если конечно Кремлю удастся этот сценарий. Но мне кажется, что Путин все же подавится - в Украине значительно больше патриотов, готовых противостоять этому сценарию, чем кажется.
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«Стариє пєсні о главном»...
Орда не заспокоїться поки не знищить Русь. Бо гени.
Або Русь не знищить Орду.
Повинна. Іншого виходу нема.
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Писатели-писатели уборные маратели,
Не лучше-ль вас, писатели
Послать к е*ени матери! "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова, назвавши їх "частиною реваншу" - Цензор.НЕТ 7810
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Пред законом все равны: все в тюрьме сидеть должны!
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от тому досі бєня не в тюрмі. та і ахметов. а у свинарчуків руки не рубані
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Натужне репетування ПЄСу про , ніби-то "політичне переслідування" - непереконливе і фальшиве.. Чесній людині нічого боятися в країні , де проведена успішна і потужна реформа як судової гілки влади, так і правоохоронної системи..
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после "вояжа" Фирташа в США, мы сейчас очень много интересного узнаем о Шоколадном короле...
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После принятия ПАСе своих постыдных "решений" Порошенко срочно нужно менять название своей партии ( на старое , просто "Солидарность") иначе "ЕВРОПЕЙСКАЯ солидарность" как то звучит издевательски, или имеется в виду солидарность Европы с путинским Мордором Ну разве что так.
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Тимчука прибрали, в Бірюкова обшуки, в Києві московський проспект повернули, а Паре кацапив.
Все як хотіли зебіли.
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Ты хоть почитай про этого Бирюкова, там клейма негде ставить, хорошо хоть теперь за него взялись.
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ты на заборе написал. а нам читать предлагаешь?!
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а чего в новой будке постеснялись написать про причины обыска и кто занимается таким "несанкционированным беспределом")? никто не знает? Цензор.НЕТ тоже не удосужился поинтересоваться в пресс-службе новой будки?
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Тоесть обыски не у медвечука, кернеса или труханова... Но зебилы конечно схавают. Они готовы и Украину потерять, лишь бы Порошенко отмстить, что не сделал им сказку.
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пять лет говорили садите пятую колонну не обращайте внимания на визги гейевропы и права человека , иначе если кацапы дорвутся к власти , то они никого жалеть не будут и вы пожалеете о своей демократии во время войны.
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Блін. Не з "молчалівого согласвя", а за командою. Бо "нові обличчя" і є реваншистами. Портнов, Богдан та інші менш відомі.
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А когда наркоклоуна посадят? С расстрелом родственников?
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Чому це не подобається Петру Олексійовичу, це його стиль і започаткований ним?!!
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набігло Зе ботів. у них нині задача відмазати преЗедента від провалу в зовнішній політиці та нашестя вати. тож най працюють бідося, на фурик зельонки тре "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова, назвавши їх "частиною реваншу" - Цензор.НЕТ 5278
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Обшуки у Бірюкова тільки додадуть голосів Петіній партії
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Або заберуть? Скоріше за все заберуть ГОЛОСята.
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После наиуспешнеших реформ судебных от Пети,то порохне не стоит скулить.Пожинают плоды своего кумира.Ну а про бирюкова,то вообще лучше молчать.Не даром Петька его в зраде хочет спрятать.
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ну наконец то,хоть одна новость где зелеботы появились,а то сутки напролет их нигде не видно,стыдно за свого избранника ведь
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давайте втирайте своим порохоботам про реванш рыго-ваты, который сами же и устроили летом 2015-го. добавьте им злости и агрессии, окончательно сравняйте их с запоребриковыми путиноидами.
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Наконец-то по-тихоньку новая власть начинает давить свинобанду.
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у чмырюкова есть, что найти. пусть ищут.
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Говорят Рычкову Татьяну под кроватью нашли...
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Пети и его партии жаловаться на суды? Это же Кондитера любимчики, - недокастрированные и неперасаженные. С неприкосновенностью, непомерной зарплатой и отпеванием за счет народа Украины. Это же Петина свора дала им такие привилегии.. Хавайте теперь и подавитесь вашей судебной "реформой" "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова, назвавши їх "частиною реваншу" - Цензор.НЕТ 4106
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова, назвав их "частью реванша"
 
 
 
 
 
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