 С 1 июля пенсия будет составлять не менее 2 тысяч гривен, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Пенсия с 1 июля будет составлять не менее 2 тысяч гривен", - сказал Гройсман.
Премьер также добавил, что сегодня правительство примет соответствующее решение.
По словам Гройсмана, в марте 2020 года также ожидается перерасчет пенсий.
Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что есть все возможности уже в этом году начать выплачивать людям "13-ю пенсию".
Эта мразь в сговоре с мародёром. Сейчас он напечатает и вбросит бумажки в экономику, цены рванут вверх - а отвечать будет Зеленский, который не имеет на него никакого влияния.
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...на день?
Бездельникам опять повысят.
Это ж ядерный электорат зебила, не, грося?
Тебе ж надо бы ориентироваться на тех, кто работает и работал!
Какой смысл вкалывать и получить пенсию на уровне того, кто всю жизнь груши заколачивают и держал трудовую для проформы?
В березні цього підвищення не можна було зробить? Не було сподівань на особистий профіт?
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Молодь, тікайте з цієї гнусної країни!, тут гидотніше ніж в Гватемалі!