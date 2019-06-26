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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11013) пенсия (1836) Гройсман (4797)

 С 1 июля пенсия будет составлять не менее 2 тысяч гривен, - Гройсман

Пенсия в Украине с 1 июля будет составлять не менее 2 тысяч гривен

Как информирует Цензор.НЕТ, об в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Пенсия с 1 июля будет составлять не менее 2 тысяч гривен", - сказал Гройсман.

Премьер также добавил, что сегодня правительство примет соответствующее решение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин с 1 июля повысит пенсии для пенсионеров с большим трудовым стажем, но маленькими зарплатами, - Гройсман

По словам Гройсмана, в марте 2020 года также ожидается перерасчет пенсий.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что есть все возможности уже в этом году начать выплачивать людям "13-ю пенсию".

Источник: https://censor.net.ua/n3134289
 
   
 Топ комментарии
 
Опять уравниловка? Стоит пахать сорок лет, платить честно налоги, чтобы получать наравне с бездельниками и неплательщиками? Сами отбивают у людей желание жить по закону, а потом сетуют и удивляются почему это столько зарплат в конвертах? Сволочи!
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Выборы надо проводить каждые полгода. Или даже раз в месяц.
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Вот что корыто вожделенное творит!
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Ці смішні пенсії навіть стидно озвучувати вголос а дурник Гройсман на цьому хоче пропіаритись! Ганьба, просто ганьба! Дефіцит Пенсійоного фонду шалений, держава доплачує в Пенсійний фонд сотні мільярдів гривень, що виплатити пенсії людям і тому підвищення пенсій це просто катастрофа для держави, це додаткові доплати в Пенсійний фонд! Гройсман не зробив Пенсійний фонд бездефіцитним, не збільшив кількість робочих місць, не збільшив кількість високооплачуваних робочих місць ІТ фахівців, які сплачують великі відрахування в Пенсійний фонд! Зараз Зеленський проводить переговори з власником Вайбера, який має офіс в Одесі і хоче відкрити офіс в Києві, там люди отримують по 2-5-10 тис. доларів зарплати а Гройсман цього не робив і взагалі нічого не робив!
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У меня и у жены по 1495 гр.Бездельники.Вертухаями не работали.Строитель и Швея.Со времён савка никому из нас не платили легальную зарплату априори.Навыки не пропьёшь,подрабатываем,пока не сдохнем.
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БРЕХНЯ ! , Даже этой минимальной 2000 грн не будет, так как это прожиточный минимум установленый для работающих граждан, а для пенсионеров в июле минимальная пенсиия будет 1564 грн. т.е на уровне установленого прожиточного минимума.
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Выборы надо проводить каждые полгода. Или даже раз в месяц.
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И всех, не прошедших повторно - сразу утилизировать.
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при таких условиях ты пойдешь кандидатом ?
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Ну неплохо, у моей матери сейчас 1750, получается 250 добавят если не врет.
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Опять уравниловка? Стоит пахать сорок лет, платить честно налоги, чтобы получать наравне с бездельниками и неплательщиками? Сами отбивают у людей желание жить по закону, а потом сетуют и удивляются почему это столько зарплат в конвертах? Сволочи!
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Людям что получали 1500 подняли до 2000, чем вы недовольны, там многие работали всю жизнь но на небольших зарплатах.
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Скоро минимальную пенсию поднимут до уровня средней. А те кто заработал среднюю пенсию сравняют с минимальной. В общем все " по справедливости". Хотя это было понятно еще по проведенной "реформе", когда одним убрали коэффициент с 1,35 на 1,00 . а другим как был коэффициент 2,0 так и остался. "Справедливость", да что вы, "сиамские близнецы реформы януковича"
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Гойсман готовит мыльный инфляционный пузырь следующему премьеру. Не зря уже бумажки номиналом 1000 грн стали печатать.
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Как раз две бумажки-пенсия. Для государства дешево и удобно.
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ну следующий премьер ведь готов к эому и знает, что будет делать ?
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нихерася! какбмин обзавидовался этому озолачиванию!
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Конечно, и немедленно.
Эта мразь в сговоре с мародёром. Сейчас он напечатает и вбросит бумажки в экономику, цены рванут вверх - а отвечать будет Зеленский, который не имеет на него никакого влияния.
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До відома. НБУ знаходиться в компетенції буратіни і надрукувати зайвих грошей Грося ніяк не зможе.
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Я уже говорил и буду говорить напоминая и людям и нашим правителям. Несправедливое у нас песионное обеспечение. Разница социальной пенсии (это те кто достиг пенсионного возраста ни нихрена нигде не работал или работал без уплаты налогов) и учительницы начальных классов проработавшая 40 лет, потерявшая здоровье, вымотанные нервы и пр. так разница ее пенсии и социальной всего в пару-тройку сотен гривен. Т.е. в 10$. Это вопиющая несправедливость. Моя соседка по площадке проработала 40 лет учительницей, ушедшая на пенсию в 2014 году получает 1700 грн. пенсии. Ей сказали, что вам мол не повезло. Такое законодательство, вы вышли не в то время на пенсию... Вот такая у нас справедливость, к сожалению...
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ей действительно повезло, пусть радуется что вобще получает пенсию. Кто мне будет платить пенсию через 30 лет? возможно работающих вообще не останется кто будет платить налоги?
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В чем повезло? В том, что за 40 лет вымотала нервы, имеет кучу болячек давление, закупорка вен от стоячей работы и пр. получает почти столько сколько тот кто нихрена не работал или работая не платил налоги? А вы налоги платите?
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Ну социальную по любому получите, хоть и не работайте всю жизнь, вам тоже повезет... Потом посмотрите как вам будет на нее житься?
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"Пенсия в Украине с 1 июля будет составлять не менее 2 тысяч гривен"
***
...на день?
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Странное дело, в хороших новостях комментаторов ноль, как какая гадость так сотнями сбегаются.))
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Задолбали.
Бездельникам опять повысят.
Это ж ядерный электорат зебила, не, грося?
Тебе ж надо бы ориентироваться на тех, кто работает и работал!
Какой смысл вкалывать и получить пенсию на уровне того, кто всю жизнь груши заколачивают и держал трудовую для проформы?
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Гривну медленно обесценивают через инфляцию. В такое время деньги в руках держать бессмысленно, лучше сразу проедать пока цены еще не отыграли рост.
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Гройсмана на 2000 грн посадить и пусть так поживет 5 лет... Тварь..
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ну доплачивай пенсии со своего кармана, не?
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Сумасшедшие бабки, ну теперь в АТБ цены просто улетят... Но Гройсман все равно красава, теперь я точно За "Г".
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Ґройсман дарма сподівається, що за цей передвиборчий хабар пенсіонери побіжуть на нього голосувати. Профіт отримає "Служанка-панянка".
В березні цього підвищення не можна було зробить? Не було сподівань на особистий профіт?
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там кстате в конце июля начнут отдавать внешние долги по займу, доллар скакнет думаю к 30 грн, но еще 21 выборы так что в панике могут и до 35 качнуть.
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*Ці руки дадуть вам .............*покращення по новому * .. З 1 липня пенсія становитиме не менше 2 тисяч гривень, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6787
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.З 1 липня пенсія становитиме не менше 2 тисяч гривень, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5705...
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С начала года 70 млрд. не добрали нологов но пенсию повышает. Вот и показал как надо работать,станок есть проблем нет,а после мня хоть потоп.
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Бажаю Гройсману отримати пенсію 2000грн. І доживати свій вік тільки на цю пенсію.
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Гройсману треба спробувати на 2 тисячі пожити три місяці
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ДА НЕ БУДЕТ 2000 ГРН. БРЕХНЯ ! , Даже этой минимальной 2000 грн не будет, так как это прожиточный минимум установленый для работающих граждан, а для пенсионеров в июле минимальная пенсиия будет 1564 грн. т.е на уровне установленого прожиточного минимума.
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Гнойсман всех уравнивает, всех делает одинаково нищими, кроме судей, прокуроров и прочих не простых пенсионеров. Это то и возмущает, человек пахал, надрывался чтобы зарплата была больше, соответственно и налоги и отчисления в пенсионный фонд, уходил вроде бы на приличную пенсию, а теперь стала почти минимальной, наравне с бездельниками и теми, кто получал зарплату в конвертах, теми кто не платил налоги, тратил все денежки на себя!!!. Вот где справедливость в этой долбаной стране? Всё через жопу делают.
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Учитывать стаж превышающий "норму" правильно и справедливо,но почему не всем? Коли была малая зарплата ( а у многих ли была большая??) ,то, стало, быть квалификация низкая...знания и умение отсутствовали.Или имели добавку в виде"чаевых".... Или имели иной доход .Теперь же,те, кто честно трудился много лет и "обогатился" более чем на 2 000 ,не заслужил....Опять уравниловка!?
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За великие заслуги в борьбе с бедными предлагаю отправить пана Гройсмана на пенсию в 2000 гривен и отказать в субсидии!!
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БРЕХНЯ ! , Даже этой минимальной 2000 грн не будет, так как это прожиточный минимум установленый для работающих граждан, а для пенсионеров в июле минимальная пенсиия будет 1564 грн. т.е на уровне установленого прожиточного минимума.
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Пусть Гройсман даст свой телефон пенсионерам. так как большинство не получит обещанных 2000 грн.
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Довбана зрівнялівка!
Молодь, тікайте з цієї гнусної країни!, тут гидотніше ніж в Гватемалі!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 июля пенсия будет составлять не менее 2 тысяч гривен, - Гройсман
 
 
 
 
 
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