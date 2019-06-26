 С 1 июля пенсия будет составлять не менее 2 тысяч гривен, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Пенсия с 1 июля будет составлять не менее 2 тысяч гривен", - сказал Гройсман.

Премьер также добавил, что сегодня правительство примет соответствующее решение.

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По словам Гройсмана, в марте 2020 года также ожидается перерасчет пенсий.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что есть все возможности уже в этом году начать выплачивать людям "13-ю пенсию".