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 Двое оккупантов утонули во время учений в Крыму

Российские десантники не смогли избавиться от подвесной системы парашюта, приземлились на воду и утонули.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

Инцидент произошел в среду в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне "Старый Крым".

"Двое военнослужащих контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

"Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули", - добавили оккупанты.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия нарастила вооружение в оккупированном Крыму, теперь его видно на спутниковых снимках, - журналист

Причины происшествия совместно с правоохранительными органами РФ устанавливает комиссия командования Воздушно-десантных войск России.

Источник: https://censor.net.ua/n3134286
 
   
 Топ комментарии
 
Хор Александрова встретит их достойно... Двое оккупантов утонули во время учений в Крыму - Цензор.НЕТ 1443
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к сожалению только на 2 фашиста меньше ..
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их плотность была больше чем плотность воды (условие плавание руцкого гамна) ))
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ТАК ПРИ ПРИЗЕМЛЕНИИ В ВВОДУ НАДО ВООБЩЕ ОТСТЕГИВАТЬ ПОДВЕСНУЮ СИСТЕМУ ДО ВХОЖДЕНИЯ ВВОДУ! НО КАЦАПИ КАК ВСЕГДА
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Вот их москальских дебилов куполом и накрыло Вообще прыжки на воду требуют навыка. Насм "на выживании" в Судаке бросали. И попрыгешь и отдохнешь.
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уже доктор лиза менгле занимается этими зелеными зайцами *****.
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а кабыздох споет, курадав шашлык заправит)) Двое оккупантов утонули во время учений в Крыму - Цензор.НЕТ 5100
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І кримчани (українські) цілі і риби ситі.
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как раз презент ко дню конституции)) подарок, крабы тоже отдыхать должны))
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Пусть скажут "спасибо" что Украина воду туда не дает, а то "жертв" было бы больше.
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а если бы не они - там бы утонули солдаты НАТО Двое оккупантов утонули во время учений в Крыму - Цензор.НЕТ 3561
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Да это просто праздник какой то...👏👏👏
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Ща обвинят украинцев, шо слишком глубокое море выкопали
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На этом полигоне водоем. До моря далеко.
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Пашли в гости к падводному ансамблю песни и пляски им. аляксандрова послушать песню "Украине перекроем газ"
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хорошая погода...погода как раз для прыжков...легкий ветерок...однако яйца нервно били дрожь...двое выпили по стаканчику...загрызли огурцом и полезли в самолет...
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Хорошее известие!
- 2 метастаза с Планеты Земля!
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От всего сердца пожелаем им крепкого здоровья!
Держитесь там...в морге...
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Утопли рузьке быдло! Когда вся десантура училась плавать в море, эти два адийота плавали в фонтанах.
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Или их не убили солдаты НАТЫ!!!
НУ или не изнасиловали....АФРО-ПОЛЯКИ из Левого сектора
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