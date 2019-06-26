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 Политика Украины
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 Зеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. Главой назначен Рябошапка

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом говорится в Указе Главы государства "Вопросы Национального совета по вопросам антикоррупционной политики", который он подписал 25 июня.

В состав Национального совета вошли представители экспертных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти и др. В частности, в Совете будут работать руководители "Трансперенси Интернешнл Украина", Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций "Центр противодействия коррупции" и "Центр политико-правовых реформ".

Возглавил Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский перезагрузит НАБУ и САП, если не увидит реальных результатов работы за три месяца, - замглавы АП Рябошапка

Впервые официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией. Так, наблюдателями в Совете стали представители Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине и тому подобное.

"Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики будет центром разработки решений для борьбы с коррупцией. Мы быстро реагировать на недостатки антикоррупционного законодательства или институтов и инициировать соответствующие решения. Совет также должен обеспечить координацию работы государственных органов и негосударственных организаций для достижения тех результатов борьбы с коррупцией, которых ждет общество. К сожалению, предыдущий состав Совета не собирался почти три года. Наше первое заседание состоится уже в ближайшее время", - сообщил Рябошапка.

С полным составом Совета можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3134285
 
 
 Топ комментарии
 
Коррупционеры уже заказали залы для банкетов? Зеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. Главой назначен Рябошапка - Цензор.НЕТ 5710
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36 дней как зебобик булаву получил...где прогорамма на первые 100 дней о которой громко и звонко волала рябая шапка？и которая была готовп на 95% два месяца назад...
Сбрехала рябая шапка？
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А главным консультантом наверное багдана будет？ он знатный антикоррупционер...при киле азирове с коррупцией боролся...😀
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Коррупционеры уже заказали залы для банкетов? Зеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. Главой назначен Рябошапка - Цензор.НЕТ 5710
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Петя и свинарчуки пусть сушат сухари. 21 июля юга-алкаш больше не сможет их прикрывать.
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Так Петя и Свинарчуки еще 21 апреля сбежали в Ростов.... Зеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. Главой назначен Рябошапка - Цензор.НЕТ 9261
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рябошапка - известный взяточник, зебил)
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Посадят твоих свинарчуков с петрухой, как бы ты не квакал, ******.
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да-да, весна прошла - сажать НЕКОГО, зебилам же ... ПОШУТИЛИ.
А вот кумовьев-друзей в теплые кресла - посадил вазелин Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 5214
Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 8633
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Я ж говорю 21 июля югу-алкаша вынесем в унитаз - и сразу почва станет плодородной для посадок.
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как 21 апреля "вынесли"?)) зебилы такие лошары - верят в божью росу... Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 3707
Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 504
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Ну я тебе после 21 июля не завидую реально, когда ВСЯ полнота власти будет у Зе. Тогда такие как ты, мимосралы олешки, полтавы, доники взвоете так, что на луне будет слышно. Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 6021
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зебил, тете бы Конституцию Украины почитать.. про "полноту власти" Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 991
впрочем, зебилы - лишнехромосомные, мыслить не умеют - верят зомбоящику..
Поэтому что ты, что мокшанец из паРаши - близнецы-братья, как по днк, так и по "мосХу" Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 991
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так ты первым и взвоешь. тебя придут стричь вместе со шкурой )))
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А 21 апреля мы вынесли с позором вашего хряка.
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зебил, ты конечно полный кретин, но кого винить после 21 июля будешь.. в своем идиотизме?) )шо ж тогда зебилы будуте делать? кого грязью поливать из ботоферм? как отмазывать вазелина будет - кто "мешать" будет в ВР - юля, бойко, медведчук или вилкул? Они друзья вазелина:D
уволят вас, придурки.. без выходного пособия.
как лещенко, найема и прочих...
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Коли ж у вас, убогих, клепка на місце стане? Мабудь, що ніколи
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Ніби то серйозно обновив. А який толк буде побачимо через рік, 5 чи 25?
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То все божия роса. Чесн слово, по телевизору же сказали!
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не верю я, что с этого лохотрона может быть толк. для людей. для нас.

ну... для его организаторов - само-собой. кАнеШнА...
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***, уж с коррупцией хоть бы не позорились.
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Лолиботы , не спите . Больше гневных ко-коментов . Вы хотите к кормушке вернуться или нет Зеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. Главой назначен Рябошапка - Цензор.НЕТ 7374
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порошенко пролетает мимо Рады с 3,5% ))
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Такого не может просто быть . По моим сведениям ПЕС получит на выборах - 168%
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шо ж тогда зебилы будут делать? кого грязью поливать из ботоферм?
как отмазывать вазелина будет - кто "мешать" будет в ВР - юля, бойко, медведчук или вилкул? Они друзья вазелина:D
уволят вас, придурки.. без выходного пособия.
как лещенко, найема и прочих...
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Тебе жена каши не докладывает ? Вечно ты голодный тут ходишь.
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зебилы даже здесь тупят по полной) Без Пороха в ВР - на кого сваливать свои зашквары.. на слуг урода и вазелина?



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36 дней как зебобик булаву получил...где прогорамма на первые 100 дней о которой громко и звонко волала рябая шапка？и которая была готовп на 95% два месяца назад...
Сбрехала рябая шапка？
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вот когда порохобыдлая рада будет вышвырнута в помойку - тогда и поговорим. а ты молись чтоб твое ПЕТЮхло набрало хотя бы 5%
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😀Зебобики...такие зебобики...им в глаза сцут...а им все божья роса...
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оно просто тупое.... Какая может быть программа?
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Ну що, Зебенятка, ваш Зе корупцію до рук прибрав повністю. Тому про людей "папєрєдніка-каррупціонера", які "палкі в кальоса вставляють" говорити вже буде якось некомільфо. Тому вимагайте нових методичок.
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P.S. правда, для мене є таємницею, що йому заважало це зробити 4 тижні тому? Мабудь, корупція була не на часі?
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Eсли это начало постепенного перехода под внешнее управление, то такое решение можно лишь приветствовать.
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А главным консультантом наверное багдана будет？ он знатный антикоррупционер...при киле азирове с коррупцией боролся...😀
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Члены Совета - американцы; это вселяет надежду.
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Американцы разные бывают...манафорт тоже американец...а денежкой не брезговал...
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Перечисленные организации - очень серьёзные парни; по сути, они представляют власть.
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Судебный процесс начался в конце декабря 2016 года[. 15 февраля 2017 года Печерский суд закрыл административное дело, не найдя в действиях Лещенко состава преступления. Лещенко поблагодарил судью Владимира Карабаня «за то, что разобрался в этом абсурде»
По данным журналистского расследования, члены НАБУ Руслан Радецкий и РУСЛАН РЯБОШАПКА (ныне СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО) причастны к тому, чтобы судебная проверка по поводу квартиры Лещенко не проводилась. Взамен они дали Карабаню и его близким «неприкосновенность» со стороны НАБУ.
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Ух ты,целый нацсовет крышевал потроховскую коррупцию за бюжетные денюшки.
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руками рябошапки, которого вазелин поставил у кормушки)) зебилы такие лошары))
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Советник Зеленского Рябошапка: Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет возобновлена

СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК является ФИГУРАНТОМ СПИСКУ ЗАКРИТИХ СПРАВ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ, який опублікувала САП
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
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два десятка соевых тролей резвятся и надрачивают друг-другу лайки.
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Зеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

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А С ПОРОШЕНКО СОВЕТОВАЛСЯ?

ЕСЛИ НЕ СОВЕТОВАЛСЯ ТО ЗЕЛЕНСКИЙ АХЕНТ КРЕМБЛ..


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бери выше - вазелин посоветовался с гриценко, и тот, сняв ролик про нарика у шахматной доски - дал "добро" Зеленський оновив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Головою призначено Рябошапку - Цензор.НЕТ 9496
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Тепер Ситники, Холодницькі, Труби вимушені будуть працювати, тільки тепер де будуть брати 13,14,15....зарплати?!!
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Сначала шутил про тарифы, теперь настаёт время шуток про коррупцию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. Главой назначен Рябошапка
 
 
 
 
 
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