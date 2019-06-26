 Зеленский обновил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. Главой назначен Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом говорится в Указе Главы государства "Вопросы Национального совета по вопросам антикоррупционной политики", который он подписал 25 июня.
В состав Национального совета вошли представители экспертных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти и др. В частности, в Совете будут работать руководители "Трансперенси Интернешнл Украина", Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций "Центр противодействия коррупции" и "Центр политико-правовых реформ".
Возглавил Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка.
Впервые официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией. Так, наблюдателями в Совете стали представители Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине и тому подобное.
"Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики будет центром разработки решений для борьбы с коррупцией. Мы быстро реагировать на недостатки антикоррупционного законодательства или институтов и инициировать соответствующие решения. Совет также должен обеспечить координацию работы государственных органов и негосударственных организаций для достижения тех результатов борьбы с коррупцией, которых ждет общество. К сожалению, предыдущий состав Совета не собирался почти три года. Наше первое заседание состоится уже в ближайшее время", - сообщил Рябошапка.
С полным составом Совета можно ознакомиться по ссылке.
А вот кумовьев-друзей в теплые кресла - посадил вазелин
впрочем, зебилы - лишнехромосомные, мыслить не умеют - верят зомбоящику..
Поэтому что ты, что мокшанец из паРаши - близнецы-братья, как по днк, так и по "мосХу"
уволят вас, придурки.. без выходного пособия.
как лещенко, найема и прочих...
ну... для его организаторов - само-собой. кАнеШнА...
как отмазывать вазелина будет - кто "мешать" будет в ВР - юля, бойко, медведчук или вилкул? Они друзья вазелина:D
уволят вас, придурки.. без выходного пособия.
как лещенко, найема и прочих...
Сбрехала рябая шапка？
По данным журналистского расследования, члены НАБУ Руслан Радецкий и РУСЛАН РЯБОШАПКА (ныне СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО) причастны к тому, чтобы судебная проверка по поводу квартиры Лещенко не проводилась. Взамен они дали Карабаню и его близким «неприкосновенность» со стороны НАБУ.
СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК является ФИГУРАНТОМ СПИСКУ ЗАКРИТИХ СПРАВ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ, який опублікувала САП
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
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А С ПОРОШЕНКО СОВЕТОВАЛСЯ?
ЕСЛИ НЕ СОВЕТОВАЛСЯ ТО ЗЕЛЕНСКИЙ АХЕНТ КРЕМБЛ..