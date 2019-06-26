 Вчера 101 голоса оказалось недостаточно для назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ. Сегодня во втором туре хватит 75, - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер ВР, член украиснкой делегации Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Новости из Страсбурга. Коллеги из украинской делегации пишут, что 101 из 197 членов ПАСЕ проголосовал за то, чтобы россиянин Слуцкий стал вице-президентом Ассамблеи. Напомню, это лицо находится под санкциями ЕС и других стран за голосование о введении войск в Украину, аннексию Крыма, неоднократное посещение окупованных территорий. Именно он организовывал скандальную поездку Аграмунта в Сирию на российском военном самолете, щеголяет своей дружбой с Асадом. А еще несколько журналисток в Москве публично обвинили его в харассменте. Для ПАСЕ, как и для большинства международных организаций, проблема сексуальных домогательств иногда звучит чувствительнее и громче, чем вооруженная агрессия против других стран. Но только не в случае с российскими отбросами, здесь деньги не пахнут. Вклад РФ в СЕ заставляет всех этих европейских фарисеев закрывать глаза и на убитых во время химических атак сирийских детей, и на удерживаемых Кремлем военнопленных, и даже на харассмент. Будет еще один тур голосования, где нужно 75 голосов. И подсанкционное лицо усядется в руководящем кресле Ассамблеи", - заявила Геращенко.
Отметим, голосование по Слуцкому прошло вчера бюллетенями на закрытом голосовании, но результаты объявили сегодня. Для голосования делегаты взяли 198 бюллетеней, "за" проголосовал 101 делегат, тогда как для избрания необходимо абсолютное большинство голосов от зарегистрированных - 158. В среду состоится вторая попытка избрать Слуцкого, на этот раз для избрания достаточно простого большинства. В случае повторного проигрыша России предложат подать другого кандидата. Назначение на эту должность происходит по квотам, распределенным между государствами.
Настоящий борец с олигархами.
З точки зору німецького бюргера в Україні перемогла така собі партія миру. Тобто нарід устав від війни і хоче миру. Тому нарід відправив у відставку яструба Порошенка і вибрав голуба Зеленського.
А якщо нарід хоче мира за будь яку ціну і якщо нарід готовий віддати половину України заради спокою, то чому Німеччина не може на тому заробити? Мерседес готовий продавати ще більше Мерсів та Гелеків в Россію.
Крім того Меркель заї@ала німецький нарід мігрантами, отже їй треба політична перемога. А що може бути краще, ніж припинення війни?
"Мій юний друже. Ми не готові воювати за вас, коли ви самі не хочете то робити. Ви подали чіткий сигнал - вам треба мир. Ви отримаєте мир. І повірте мені, що моя країна буде допомагати Україні в тому чи іншому вигляді."
Це майже дослівно.
Крім того, цього літа багато виборів в європейських структурах. І це турбує Німеччину більше ніж Україна. Чому? Тому що новий президент аж ніяк не може впливати на політиків Європи.
Ну уявіть собі, що до вас під час обіду прибігає сусідський хлопчина Васєчкін і каже що його відпи.....ив алкаш Вовочкін. І ви такий дивитесь на стіл, де парує борщ з пампухами, і думаєте "і шо? Чого ти не просиш мене, а не батька?".
Не те щоб Порошенко був о....єнним батьком, але він міг прийти з пляшкою до вас і запропонувати відпи.....ити Вовочкіна. Або разом написати заяву мусорам.
Людина, яка мені це розпедалила, певний час працювала в Україні. Достатньо добре знає мову щоб читати і говорити. Вона читала програми кандидатів. Вона дивиться німецькі новини.
В Україні вибрали партію миру. Українці сказали "ніт війні".
Німеччина допомогає Україні припинити війну.
Діалог з Путіним розпочався.
Зустрічайте День Бабака.
https://bitter-onion.livejournal.com/2268098.html
"Реванша не будет!" - Кличко пообещал оспорить решение суда об отмене переименования проспектов Бандеры и Шухевича
"Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко. ФОТОрепортаж
Россия выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ. Логично. Любителя лапать и трахать девочек отправляют в бордель. Безусловно, это делается намеренно, чтобы опустить полезных идиотов.
Клоун, ты где??? Или опять выразишь свое разочарование???
Включай мозги, клоун и работай.
Там же кость!
Не избрали педофила.
Надо было 158 голосов
Однако.
http://website-pace.net/documents/10643/5636795/20190625-ElectionRussianVP-BIL.pdf/afb30f3c-7c0c-4578-8410-8fea793a026c
А то, что политики ЕС решили продать душу дьяволу, в этом позора нет Украины!
Что делать? Ничего нового, надо начинать воевать на деле, а не на словах, как эти все 5 лет.
Вводить безвиз на основе биометрики, вводить военное положение на оккупированных территориях, отменять особый статус Крыму, прекращать выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий, прекращать поставки воды, электричества на оккупированные территории. Тогда появится уважение не только у украинцев, но и у врагов.
Ну самые натуральные христиане(лицемеры)
Ну что, схавали, дебилы? Или дальше будете размазывать восторженные сопли что "вся Европа за Украину и против Раши"?
млекопетающих из семейства рошеножвачных
путокопытных,визжащих,гноеройных...,которые
в отмёстку за любовь
украинца к салу,гипртофировалась в ядовитую УКРАИНОФОБИЮ должны схавать и
это:Судебное решение о восстановлении раши в ПАСЕ- 17 МАЙ 2019
https://www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership
Инагурация Президента Зеленского-21 МАЙ 2019 https://24tv.ua/inavguratsiya_zelenskogo
Скоро Северный Поток запустит.
Зєлєнський на таке не здатний (і ні на що більше теж...)
Мы, для амеров, тоже лакомый кусочек, так как такой мотивированной и опытной армии, как украинская, в Европе нет. Нужно предельно милитаризовать Украину, в купе с инвестициями в экономику. После развала Рассеи, именно Украина будет проводником политики США в Европе и на пострассейском пространстве.
Думаю, шо у американских аналитиков такие же мысли приходят в голову.
Все сильнее хочется вступать в ЕС