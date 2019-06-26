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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1405) ПАСЕ (1357) Россия (73163)

 Вчера 101 голоса оказалось недостаточно для назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ. Сегодня во втором туре хватит 75, - Ирина Геращенко

Председателя комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого с первой попытки не избрали на должность вице-президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала первый вице-спикер ВР, член украиснкой делегации Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Новости из Страсбурга. Коллеги из украинской делегации пишут, что 101 из 197 членов ПАСЕ проголосовал за то, чтобы россиянин Слуцкий стал вице-президентом Ассамблеи. Напомню, это лицо находится под санкциями ЕС и других стран за голосование о введении войск в Украину, аннексию Крыма, неоднократное посещение окупованных территорий. Именно он организовывал скандальную поездку Аграмунта в Сирию на российском военном самолете, щеголяет своей дружбой с Асадом. А еще несколько журналисток в Москве публично обвинили его в харассменте. Для ПАСЕ, как и для большинства международных организаций, проблема сексуальных домогательств иногда звучит чувствительнее и громче, чем вооруженная агрессия против других стран. Но только не в случае с российскими отбросами, здесь деньги не пахнут. Вклад РФ в СЕ заставляет всех этих европейских фарисеев закрывать глаза и на убитых во время химических атак сирийских детей, и на удерживаемых Кремлем военнопленных, и даже на харассмент. Будет еще один тур голосования, где нужно 75 голосов. И подсанкционное лицо усядется в руководящем кресле Ассамблеи", - заявила Геращенко.

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Отметим, голосование по Слуцкому прошло вчера бюллетенями на закрытом голосовании, но результаты объявили сегодня. Для голосования делегаты взяли 198 бюллетеней, "за" проголосовал 101 делегат, тогда как для избрания необходимо абсолютное большинство голосов от зарегистрированных - 158. В среду состоится вторая попытка избрать Слуцкого, на этот раз для избрания достаточно простого большинства. В случае повторного проигрыша России предложат подать другого кандидата. Назначение на эту должность происходит по квотам, распределенным между государствами.

Вчера 101 голоса оказалось недостаточно для назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ. Сегодня во втором туре хватит 75, - Ирина Геращенко 01
Вчера 101 голоса оказалось недостаточно для назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ. Сегодня во втором туре хватит 75, - Ирина Геращенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3134283
 
   
 Топ комментарии
 
Шаурму кушаю, бабло в офшор вывожу и Бене верно служу.
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Вони не планктон. Планктон - 74% елохторату українського. якщо українцям Україна до дупи (а про це свідчать красномовно усі 28 років голосування українців), то чому мешканці Унії Европейскої мусять нести тягар фінансовий за Україну?
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Вони *******, бажання пилити бабло на російських ринках зводить людей з розуму! Світ стає ідіотським та безпринципним і цьому світу безпринципних проституток колись прийде кінець і це може статись раніше ніж більшість очікує!
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Єврогеї рулять))) Щоб вас кацапи переорали вздовж і поперек) Планктон
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Вони не планктон. Планктон - 74% елохторату українського. якщо українцям Україна до дупи (а про це свідчать красномовно усі 28 років голосування українців), то чому мешканці Унії Европейскої мусять нести тягар фінансовий за Україну?
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не сперечаюсь, але і в парє, погодьтесь, сидить купа продажного лайна
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Проблема не в ПАСЕ. А в самое Еворпе. Европейцам накласть на Украину, вот и все.
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Навіть, як що 28 років вибираюрть не тих хто вам не до вподоби, то тепер всіх вбити? Поставити вбивць до ради Європи, щоб кати вирішували нашу долю? Цікава логіка.
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До речі, Порошенка так само несвідомо обирали в 14-му ті ж самі люди - коли вважали, що він буде помірковано-проросійським.
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Шаурму кушаю, бабло в офшор вывожу и Бене верно служу.
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За газороссиянина Слуцкого из Песцовой Губернии 101 из 197 членов ПАСЕ проголосовал за назначение находящего под санкциями россиянина Слуцкого вице-президентом ПАСЕ, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2873
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сейчас зе съест шаурму, нассыт зе-паслидовникам в очи - и всьо наладицца!
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дякуюдуже.... діджітал.... в смартфоні.... єєєє...... уууууууу...... нікому не должен.......иииииии
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Это несомненное достижение в области внешней, международной, политики 6-го президента Украины. Да, ЗеДятлы? Кстита, он таки не просто ШЕСТОЙ, он таки ШЕСТЕРКА Коломойского, Пинчука, Ахметова, Таруты, Новинского и прочая прочая прочая олигархия.
Настоящий борец с олигархами. 101 из 197 членов ПАСЕ проголосовал за назначение находящего под санкциями россиянина Слуцкого вице-президентом ПАСЕ, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8563
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Вам тупой сое Климкин четко сказал что решение было принято еще до президентских выборов, так что виноват Поросенко и его дебилы в ПАСЕ типа Гончаренко.
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5 років Порошенко стримував - а на шостий оп-па! Прийняли рішення. Клімкін намагається врятувати зелене обличчя, але дарма він це робить, та й ніякої цінності ці виправдання не мають: не можна вгадати, що було б при Петрі - але при Зеленському вже сталося те, що сталося.
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не считай европейцев тупее себя.они давным давно просчитали.шо за фрукт проталкивают во власть в Украине и давно решили,как им пользоваться.
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А що, могли бути сумніви хоч у когось, чий IQ більше 65? Але таких в Україні переважна меншість
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НІТ ВІЙНІ або день бабака
З точки зору німецького бюргера в Україні перемогла така собі партія миру. Тобто нарід устав від війни і хоче миру. Тому нарід відправив у відставку яструба Порошенка і вибрав голуба Зеленського.

А якщо нарід хоче мира за будь яку ціну і якщо нарід готовий віддати половину України заради спокою, то чому Німеччина не може на тому заробити? Мерседес готовий продавати ще більше Мерсів та Гелеків в Россію.
Крім того Меркель заї@ала німецький нарід мігрантами, отже їй треба політична перемога. А що може бути краще, ніж припинення війни?

"Мій юний друже. Ми не готові воювати за вас, коли ви самі не хочете то робити. Ви подали чіткий сигнал - вам треба мир. Ви отримаєте мир. І повірте мені, що моя країна буде допомагати Україні в тому чи іншому вигляді."
Це майже дослівно.

Крім того, цього літа багато виборів в європейських структурах. І це турбує Німеччину більше ніж Україна. Чому? Тому що новий президент аж ніяк не може впливати на політиків Європи.
Ну уявіть собі, що до вас під час обіду прибігає сусідський хлопчина Васєчкін і каже що його відпи.....ив алкаш Вовочкін. І ви такий дивитесь на стіл, де парує борщ з пампухами, і думаєте "і шо? Чого ти не просиш мене, а не батька?".
Не те щоб Порошенко був о....єнним батьком, але він міг прийти з пляшкою до вас і запропонувати відпи.....ити Вовочкіна. Або разом написати заяву мусорам.

Людина, яка мені це розпедалила, певний час працювала в Україні. Достатньо добре знає мову щоб читати і говорити. Вона читала програми кандидатів. Вона дивиться німецькі новини.

В Україні вибрали партію миру. Українці сказали "ніт війні".
Німеччина допомогає Україні припинити війну.
Діалог з Путіним розпочався.

Зустрічайте День Бабака.

https://bitter-onion.livejournal.com/2268098.html
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Почитай краще як на фронті наші мочать сєпарів. Так що не вангуй. Ніхто не прагне у Ростов чи до Сватів.
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Может ну её нафик эту ПАРЕ и ввести в Украине смертную казнь за коррупцию,это намного отрезвит украинскую нацию и сведёт на нет КУМОВСТВО с мордовскими привычками 101 из 197 членов ПАСЕ проголосовал за назначение находящего под санкциями россиянина Слуцкого вице-президентом ПАСЕ, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 7025
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А кто будет ту смертную казнь присуждать?
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Те же коррупционеры, но казнить будут обычный люд...
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Китайцы могут расстреливать,у них это хорошо получается,они когда стреляют ,то смотрят как то в бок, а назначать расстрел может электронный Суд через 39 дней , его даже проверять не нужно ,потому что факты подгоняют люди
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Фирташ выругался матом после решения суда в Вене: а в США ему грозит 85 лет тюрьмы, а Украине не выгодно содержать ,лучше под расстрел
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а шо такое?зелебеня же казав,шо он эту карррупцию одной левой.не вынимая шаурмы изо рта
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Ждём часов через 10 постика от преЗедента как он обеспокоен.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 21 ч.21 час назад

Россия выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ. Логично. Любителя лапать и трахать девочек отправляют в бордель. Безусловно, это делается намеренно, чтобы опустить полезных идиотов.

101 из 197 членов ПАСЕ проголосовал за назначение находящего под санкциями россиянина Слуцкого вице-президентом ПАСЕ, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1355
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Ви звернули увагу як він розмовляє, цей віце-спікер? Я за пару годин напишу скрипт інтернет- бота з кращого ерудицією, ніж у цього парламентарія. Учора 101 голосу виявилося недостатньо для призначення Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ. Сьогодні у другому турі вистачить 75, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1877
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Це відомий на всю *********** ******-дизеліст Журналістки у кацапській госдурі тікають від ньго,як чорт від ладана.Тепер беде у гейропі робити те саме
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це результат недолугої діяльності попереднього президента -"європейця"... то якщо Європа нас посилає на х... ,то куде кличе Порошенко?
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Владимиру Александровичу надо меньше было языком ляпать про референдумы о дружбе с паРашкой и вступлении в НАТО....
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Терроризм оккупация агрессиия приветствуется.
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Причому в першу чергу виборцями України, 74% принаймні.
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Украина проигрывает в ПАСЕ.

Клоун, ты где??? Или опять выразишь свое разочарование???

Включай мозги, клоун и работай.
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Мозги?
Там же кость!
Не избрали педофила.
Надо было 158 голосов
Однако.
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Он скоро напишет сценарий по этому поводу, а дебилы будут смотреть ржать и аплодировать
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ну и накой хрен нам нужна дальше эта продажная пася ??
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можно уточнить: "ну и накой хрен нам нужна дальше этот Зе???"
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Может нам не нужен зе, которому все пофик, кроме продажи своих "сватов" на российский рынок?
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Головне бабло від козлорилих отримати, що б було за що тусуватись в Стразбурзі. Протирати штани та робити вигляд, що він дих щось залежить. Покинути ту тусню нашій делегації та забути про неї.
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Если теперь достаточно простого большинства. То представитель РФ ( под санкциями) Слуцкий уже на должности вице - президента ПАСе. В общем Путинская Хфедерация победно, под бравурные марши и фанфары и без единого выстрела заняла ненавистную им Гейропу. Что к этому можно добавить, это полная капитуляция Европы и Запада в целом, ну и конечно унижение Украины. Ну как можно нашей делегации в таком случае оставаться в ПАСе и вообще оставаться в этой организации. Возможно это спонтанная реакция, но пусть это и не по христиански, но подставлять и вторую щеку под удар, это уже совсем постыдно.
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В чем тут унижение Украины то? Разве в том, что сама Украина предпочитала, чтобы за нее другие вводили санкции и теряли деньги! За унизительное снабжение террористов ресурсами и пенсиями.
А то, что политики ЕС решили продать душу дьяволу, в этом позора нет Украины!
Что делать? Ничего нового, надо начинать воевать на деле, а не на словах, как эти все 5 лет.
Вводить безвиз на основе биометрики, вводить военное положение на оккупированных территориях, отменять особый статус Крыму, прекращать выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий, прекращать поставки воды, электричества на оккупированные территории. Тогда появится уважение не только у украинцев, но и у врагов.
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Унижение по отношению к другому члену ПАСЕ, подвергшемуся неприкрытой агрессии, возвращение агрессора без всяких условий и в добавок в руководство ПАСЕ.. А что до Украины ( нас), то это с нашей стороны маззахизм. РФ ерия ведет гибридную войну, а мы ведем гибридную жизнь 5 лет и успешно ее собираемся продолжать.
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Оно бы пофиг если бы европейционисты не визжали о правах человека и не заглядывали в рот - не сказал ли ты чего-то не такого гею, или не шлепнул ли ребенка за "двойку". А тут: в Чечне тупо перевалили(может и пытали) кучу геев, а они "озабочены"(оно и видно - в плохом смысле(п**орасы)), а в Сирии вытравили кучу детей химией, как крыс, а они "обеспокоены".
Ну самые натуральные христиане(лицемеры)
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Когда вышивата орала "Вся европа за нас" а я писал что Европе на нас накласть и они хотят как можно скорее впихнуть все на "внутренний конфликт" и закрыть тему - вышивата меня спамила и писали что я агент пукина.
Ну что, схавали, дебилы? Или дальше будете размазывать восторженные сопли что "вся Европа за Украину и против Раши"?
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Представители 4% барыжной дичи гибридные мутанты -кумокровный род
млекопетающих из семейства рошеножвачных
путокопытных,визжащих,гноеройных...,которые
в отмёстку за любовь
украинца к салу,гипртофировалась в ядовитую УКРАИНОФОБИЮ должны схавать и
это:Судебное решение о восстановлении раши в ПАСЕ- 17 МАЙ 2019
https://www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership
Инагурация Президента Зеленского-21 МАЙ 2019 https://24tv.ua/inavguratsiya_zelenskogo
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Зеленский Кеннеди и Ленона убил.
Скоро Северный Поток запустит.

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Нє, то Парашенка в цьому винен!

Зєлєнський на таке не здатний (і ні на що більше теж...)
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Безвіз не заберуть, Німеччина готує легалізацію для українських заробітчан. Їм дешева робоча сила потрібна завжди, тим більше що з Сирійцями не вийшло вони не хочуть працювати.
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Европа - это старая, гниющая от сифилиса, политическая проститутка. На ее совести 1-я и 2-я мировая война. Только США обеспечивают выживание цивилизации на Земле. Вот их и нужно держаться Украине.
Мы, для амеров, тоже лакомый кусочек, так как такой мотивированной и опытной армии, как украинская, в Европе нет. Нужно предельно милитаризовать Украину, в купе с инвестициями в экономику. После развала Рассеи, именно Украина будет проводником политики США в Европе и на пострассейском пространстве.
Думаю, шо у американских аналитиков такие же мысли приходят в голову.
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У них для цього є Польща, навіщо їм Україна
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Это явный саботаж пецедpоцей!Как такое возможно,пан Президент?Украинская делегация не смогла такому противостоять?Зачемь их туда посылали?Они что-Украинофобы все?Если с задачей не справились-всех УВОЛИТЬ!
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Їх звільнив Вовочка, коли розпустив раду, і зробив їх фактично нелегітимними.
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Залишилось поїхати до США і наступного дня почути про остаточне зняття сакцій. Доречі Волкер щось говорив?
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В Америці все по іншому-санкції знімаються через Конгрес, а це дуже тривалий процес, тому американські санкції дійсно дієві на відміну від європейських.
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LOL!

Все сильнее хочется вступать в ЕС
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Nenado putat PASE s EC.PASE tam Azerbajdzan,Armenija,Serbija,Turcija ili taze rosija ix nekogda neprimet v EC
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Не понимаю, какая разница простому украинцу выберут Слуцкого или не выберут? На жизнь в Украине это как то повлияет? Очевидно, что нет. Тарифы не изменятся, зарплаты тоже. Тогда к чему вся эта истерика в СМИ? Что бы меньше задумывались о реальных проблемах. Ну не изберут допустим Слуцкого, и что, жизнь например в Мелитополе улучшится?
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Таки да, )(уле ж там. Зачем ты в интернет- та вылезло?
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Как это зачем? А кто бы плевался бы дерьмом здесь,кроме него?
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Эмм...десятки порохоботов, которые под каждой статьей о чем-угодно наваливают кучи дерьма?
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Очевидно що вплине, це означає що у нас немає підтримки в Європі і що їх ринок може для нас закритись, крім ринку праці... А ринок РФ буде постійно плавати і буде залежати від того з якої ноги встане Х... . Тобто в Україні не буде постійного ринку і сюди ніхто не буде вкладати гроші в виробництво тільки хіба що в розпил бюджету або в купи продай. Якось так..
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Рынок Европы завален китайскими товарами от того, что там очень поддерживают Китай в политическом смысле? Если Украине нечего продавать в Европу, кроме сельхоз -сырья и отливок чёрных металлов, то о чём можно рассуждать. А инвестиции сюда не идут из - за коррупции и хронической революционной ситуации, я уж не говорю о войне. И не видно каких либо надежд на изменение к лучшему. Но зато, про ПАСЕ жвачку пережевывают в СМИ уже несколько дней.
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Из всех европейских ценностей у Украины лишь парады пид...ров
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Как много кретинов на свете... Кого,кого но ЗАСРАНЦА СЛУЦКОГО,находящегося под санкциями,и откровенного подонка!.У нас мусируют слухи о том,чтобы нашим депутатам которые голосовали за возвращение рашки,запретят въезд в Украину,а также запретят проезд наших гастарбайтеров в рашку.
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Ну Слуцкий внебрачный сын Ресина бывшего московского зама мэра,бабла там немеряно,поэтому проголосуют.И на нас большинству там наплевать, потому что усталость уже от Украины,которая то воюет, то торгует,то борется с коррупцией,то коррупционеров в парламент избирают
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Леонид Слуцкий психически больной человек. Это даже в России многие признают. Это будет позор. Это как назначить от Украины Ляшка или Киву. У него куча дел про домогательства. Европейцы просто не должны такого допустить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВчера 101 голоса оказалось недостаточно для назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ. Сегодня во втором туре хватит 75, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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