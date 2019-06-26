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 Суд арестовал педофила, который насиловал 6-летнего сына своей сожительницы

Суд в Киеве отправил под арест 30-летнего мужчину, который подозревается в развращении 6-летнего мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что мужчина в течение почти полугода, совместно проживая вместе с матерью малолетнего мальчика, под предлогом купания ребенка, руководствуясь сексуальным побуждением, систематически совершал развратные действия в отношении малолетнего, чем причинял ребенку в том числе и физическую боль.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

По ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также: "Для насильника страшнее всего - быть узнаваемым", - первый замглавы Нацполиции Аброськин о необходимости создать открытый реестр педофилов и их химической кастрации. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3134281
 
 
 Топ комментарии
 
Как расследование по Кириллу Тлялову продвигается? Суд арестовал педофила, который насиловал 6-летнего сына своей сожительницы - Цензор.НЕТ 6289
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Посадите к нему в камеру ахметку,потроха и свинарчуков,пусть их понасилует.
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Справа закрита. Думаєш чому скільки новин про розбещення неповнолітніх?- Відволікти увагу від вбивства шакалами Авакова дитини. Плюс- ідеальний спосіб прикрутити гайки. РФ це ще в самому початку становлення режиму Хуйла пройшла.
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Как расследование по Кириллу Тлялову продвигается? Суд арестовал педофила, который насиловал 6-летнего сына своей сожительницы - Цензор.НЕТ 6289
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Справа закрита. Думаєш чому скільки новин про розбещення неповнолітніх?- Відволікти увагу від вбивства шакалами Авакова дитини. Плюс- ідеальний спосіб прикрутити гайки. РФ це ще в самому початку становлення режиму ***** пройшла.
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я прекрасно понимаю все эти манипуляции. ещё НКВД-КГБ обожало отправлять в лагеря по сексуальным статьям. а чё - всё проще пареного ягеля: достаточно найти одну придурковатую обиженную бабу.
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справа закрита? Ось так просто, взяв і піз.данув? А для чого ти це зробив?
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Ну то розкажи, кого там посадили, кого звільнили.
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провадження перебуває на стадії досудового розслідування, двом особам повідомлено про підозру (незаконну). Строк досудового розслідування з моменту повідомлення про підозру 2 місяці, може бути продовжений до 3-х відповідним прокурором та 6, 12 слідчим суддею. Далі провадження має бути закрито, або обвинувальний акт скеровано до суду, після чого проводиться підготовче судове засідання, далі судовий розгляд, який закінчується вироком. Потім стадія апеляційного оскарження, далі касаційного.
Але це елементарно, для ********* чоловіка. Чи ти забитий валянок?
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кацахол Так,бо вже не говорять про те вбивства.Та й міністр повинен піти у відставку.а йому не хочеться.
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Андрей Жуков b738201d - уверен - ЛГБТ осуждает такие действия...

Мальчику нужно было дать подрасти...
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Посадите к нему в камеру ахметку,потроха и свинарчуков,пусть их понасилует.
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Почему после таких новостей не покидает ощущение что либо педофилы "разгулялись" со сменой президента Украины, либо при предыдущем "гаранте" эти данные скрывались его кумом от общественности.
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главмент был тот же, значит, "разгулялись"
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Весна пройшла, педофіли з нір вилізли...
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СМИ каждый день вливают в головы всю криминальную сводку по стране. Вряд ли статистика преступлений сильно изменилась в этом году, но у населения создают иллюзию криминального коллапса. Ранее такая "артподготовка" была по ДТП перед принятием новых законов. Либо ждем ужесточение криминального кодекса, либо в стране нагнетаются панические настроения перед выборами. К сожалению, Бутусов в числе кукловодов.
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Громадськість потрібно відволікти від зливу країни новим "харантом"
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Нет, тут дело не в политике а в чисто природных причинах. Жара повышает сексуальную активность. Поэтому активизировались всякие маньяки и извращенцы.
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В прошлом году тоже была жара и в позапрошлом, но о маньяках не кричали в новостях. Нам же не приводят статистику. Просто разгоняют волну и формируют общественное мнение. Вопрос только для чего?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд арестовал педофила, который насиловал 6-летнего сына своей сожительницы
 
 
 
 
 
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