 Суд арестовал педофила, который насиловал 6-летнего сына своей сожительницы

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Досудебным расследованием установлено, что мужчина в течение почти полугода, совместно проживая вместе с матерью малолетнего мальчика, под предлогом купания ребенка, руководствуясь сексуальным побуждением, систематически совершал развратные действия в отношении малолетнего, чем причинял ребенку в том числе и физическую боль.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.
По ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Але це елементарно, для ********* чоловіка. Чи ти забитий валянок?
Мальчику нужно было дать подрасти...