 Депутата Госдумы РФ не пустили в Украину, - Госпогранслужба

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска "Борисполь" пограничники остановили гражданина России. Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами. Сейчас гражданина РФ через государственную границу не пропущен и возвращен обратным рейсом", - говорится в сообщении.

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