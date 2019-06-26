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 Депутата Госдумы РФ не пустили в Украину, - Госпогранслужба

Вчера вечером рейсом из Риги в столичный аэропорт прибыл депутат Госдумы РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска "Борисполь" пограничники остановили гражданина России. Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами. Сейчас гражданина РФ через государственную границу не пропущен и возвращен обратным рейсом", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134280
 
   
 Топ комментарии
 
что тоже хотел посидеть в кресле головы Верховной Рады ? Депутата Госдумы РФ не пустили в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7255
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Тю, гидрант пригласил, но в погранслужбе ещё остались свинарчуки.
Скоро вычистил и извинимся
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Вот так и Овоща депортировали к мокшам,,а ведь оно голосовало за ввод рассейских войск в Украину? Или этот воздержался тогда - ПРи голосовании??
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в печерском быстро порешают, компенсируют билеты, оплатят проживание в гостинице, пригласят в Верховную Раду посидеть в кресле спикера Депутата Госдумы РФ не пустили в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2902
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Спасибо Потроху))
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конечно спасибо Пэтру за то что *************** депутаты и не думали два месяца назад купить билет в Украину, а сегодня пожалуйста, его просто не предупредили шо клоун ещё не провел референдум, ну по запарке прилетел на месяц раньше, ну ничего страшного, расейская госдума все равно оплатит командировочные и пайковые.
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Зеленский ты почему пустил депутата Госдумы в Украину!!! Депутата Госдумы РФ не пустили в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2377



Прально я написал, порохоботы?





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Слезы радости мишаю мне гаривать вместе с ним!)
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одного разу в однім аеропорту одного депутата якоїсь там думи чи то не пустили, чи то завернули назад
а прізвища не запам'ятали...
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жириновский конечно))) только этот дурень после Грузии мог поехать к нам))
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100%...
Пускай едут в Польшу...Испанию и Португалию...
Смотрят как живут люди где нет узкого мира...
И везут домой евро а не резаную бумагу
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не 3 млн а 300 млн гастеров
а кроме цифры с потолка - подход правильный
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Тю, гидрант пригласил, но в погранслужбе ещё остались свинарчуки.
Скоро вычистил и извинимся
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что тоже хотел посидеть в кресле головы Верховной Рады ?
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Щурі вже пробують на міцність наші кордони
Вже біжать уроди кацапські
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вот нетерпеливые... Да подожди ты окончания выборов в Раду, тебя с хлебом-солью встречать будут.
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Я вообще не понимаю, чего до сих пор не введены визы для козлорылых? Оккупировали наши территории, устроили бойню на доЛбассе и шныряют туды-сюды, а крысам из крысма еще и биометрические украинские паспорта выдают. Вообще хрен знает что...
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Педро позвал на подмогу друзей кремлЯдей : не уймётся никак
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Кто такой,к кому ехал и с какими целями?нужно было все выяснить через ночной активный допрос и с обыском с пристрастием,может это был посланец питерских сватов потроха с инструкциями от ботокса.
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просто надо была арестовать и обменять на моряков
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Депутата Госдумы РФ не пустили в Украину, - Госпогранслужба/ И Зеленский за то ещё не извинился? Не разогнал Госпогранслужбу?
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не успело. оно занято - в музей ленина перебирается
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Насущнейший *** страны закон о шортах обмозговует...
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Как так не пустили ??Он же бабло Зеленскому и Бойко привез !!
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Вот чем отличается Украина от федераски. Там бы этого козла задержали, сунули бы ему кокаин в карман и осудили. А затем шантажировали бы Украину и требовали поступиться суверенитетом. А у нас только отправили обратно. И хотелось бы поступить по федерастически, но вынужден признать, что так, как поступили пограничники правильнее.
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Треба було звернутись до уповноваженого представника преЗЕдента зеленського, який допоміг в суді скасувати заборону на в'їзд на територію України расійському актору-українофобу добронравову:
https://bykvu.com/bukvy/114757-partner-zelenskogo-pomog-snyat-zapret-na-v-ezd-v-ukrainu-akteru-svatov
Депутата Госдумы РФ не пустили в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4457
Депутата Госдумы РФ не пустили в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4010
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накажут пограничников...а могли бы пойти на таран, обстелять и пришвартовать у причала кузни на рыбальском
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Нужно набить русское смердячее русским духом рыло, что бы никто в русской помйке его не узнал
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Нах.ра? А де наше СБУ? Потрібно було пропустити, знайти у нього кокаїн і на обмінний фонд.
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Может хотел в кресло спикера Верховной Рады усесться? Так мы можем повторить!Депутата Госдумы РФ не пустили в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9098
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Сегодня в Хмельницком на улице С. Бандеры видел замаскированного москаля. Под единицей региона приклеил герб Украины, а под тройкой флаг Украины.
Депутата Госдумы РФ не пустили в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4433
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутата Госдумы РФ не пустили в Украину, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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