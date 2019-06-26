 Депутата Госдумы РФ не пустили в Украину, - Госпогранслужба

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска "Борисполь" пограничники остановили гражданина России. Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами. Сейчас гражданина РФ через государственную границу не пропущен и возвращен обратным рейсом", - говорится в сообщении.
Прально я написал, порохоботы?
а прізвища не запам'ятали...
Пускай едут в Польшу...Испанию и Португалию...
Смотрят как живут люди где нет узкого мира...
И везут домой евро а не резаную бумагу
а кроме цифры с потолка - подход правильный
Скоро вычистил и извинимся
Вже біжать уроди кацапські
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https://bykvu.com/bukvy/114757-partner-zelenskogo-pomog-snyat-zapret-na-v-ezd-v-ukrainu-akteru-svatov
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