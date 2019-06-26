 Родные 5-летнего Кирилла Тлявова, убитого в Переяславе-Хмельницком, обратились к Зеленскому

Во время пресс-конференции 26 июня бабушка мальчика Александра Тлявова заявила, что ГБР не отвечает ее запросы в отношении задержанных. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
Семья считает, что к ответственности за убийство Кирилла должны быть привлечены не двое, а четверо людей.
"У меня неоднозначное отношение к расследованию. Я им постоянно звоню, но никакой реакции на мои звонки, чтобы меня приняли в ГБР. Они ссылаются, что я им мешаю. Однажды я туда попала. Следователь мне сказал: "А вам легче, чтобы они все четверо сидели?". ГБР на мои обращения не реагирует. Они меня за плечи отгоняют, чтобы меня не было ни на одном эксперименте", - заявила бабушка мальчика.
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Адвокат семьи Андрей Левковец сообщил, что ГБР игнорирует 15 ходатайств о проведении тех или иных следственных действий - допросов и сообщений о подозрении.
"Мы обращаемся к президенту Украины с просьбой и требованием обеспечить соблюдение конституционных прав семьи Тлявовых на справедливый суд и расследование. Мы не просим президента давить на правоохранительные органы, однако мы просим обеспечить надлежащее функционирование системы", - заявил адвокат.
Он считает, что ГБР "прикрывает преступления полицейских".
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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.
Требовать надо изменения системы. Увольнений и отставок!
Ми царя обирали чи Президента України?
Я усе розумію, рідні у стресовому стані, вони прості люди, без юр.освіти, але коли читаю про заяви їх адвоката... Де вони пл.ять дипломів накупляли???
Які нах.р чотири чоловіки? Сидіти за ненавмисне вбивство, при одному вогнепальному пораненні, може лише одна людина! Є хотєлки, а є Закон. Не подобається? Змінюйте, але поки він діє - виконуйте.