 Родные 5-летнего Кирилла Тлявова, убитого в Переяславе-Хмельницком, обратились к Зеленскому

Во время пресс-конференции 26 июня бабушка мальчика Александра Тлявова заявила, что ГБР не отвечает ее запросы в отношении задержанных. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Семья считает, что к ответственности за убийство Кирилла должны быть привлечены не двое, а четверо людей.

"У меня неоднозначное отношение к расследованию. Я им постоянно звоню, но никакой реакции на мои звонки, чтобы меня приняли в ГБР. Они ссылаются, что я им мешаю. Однажды я туда попала. Следователь мне сказал: "А вам легче, чтобы они все четверо сидели?". ГБР на мои обращения не реагирует. Они меня за плечи отгоняют, чтобы меня не было ни на одном эксперименте", - заявила бабушка мальчика.

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Адвокат семьи Андрей Левковец сообщил, что ГБР игнорирует 15 ходатайств о проведении тех или иных следственных действий - допросов и сообщений о подозрении.

"Мы обращаемся к президенту Украины с просьбой и требованием обеспечить соблюдение конституционных прав семьи Тлявовых на справедливый суд и расследование. Мы не просим президента давить на правоохранительные органы, однако мы просим обеспечить надлежащее функционирование системы", - заявил адвокат.

Он считает, что ГБР "прикрывает преступления полицейских".

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.