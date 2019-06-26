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 В случае подтверждения полномочий делегации РФ следует отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду, - Климкин

Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то Верховной Раде нужно отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за парламентскими выборами в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал галава МИД Украины Павел Климкин.

"В начале января я направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборгу Солруну Гисладоттиру, в котором четко сказал, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей по линии ОБСЕ. Рад, что все в конце концов с пониманием отнеслись к нашей позиции", - написал он.

Также Климкин отметил, что если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то он бы, на месте Верховной Рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за парламентскими выборами в Украине: "Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них - это, как говорят в Одессе, две большие разницы".

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"Наконец, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ? Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения. Но доверия к этой Ассамблее у нас больше нет. Имеем на это полное право", - резюмировал глава МИД.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

В случае подтверждения полномочий делегации РФ следует отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134277
 
   
 Топ комментарии
 
Дипломатическая школа петра лексеича.
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Предлагаю Гидрант писать Хидрант. И по приколу, ну, как у фигляра с тарифами например, и Х, как то тут уместнее, на мой взгляд.
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Дипломатическая школа петра лексеича.
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Хаха, а ничего что в возвращении рашки в ПАСЕ Климкин обвинил Порошенко?
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Чья там школа не знаю, но говорит он дело. Отзывать свою делегацию из ПАСЕ - это глупо и означает лишить себя одной из политических трибун в Европе, но не отреагировать никак - нельзя.
Запрет им участвовать, в качестве наблюдателей продкмонстрирует их дискредитацию и не позволить быть наблюдателями расеянам как наблюдателям от ПАСЕ - что вполне логично
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Володимир Огризко

"Слабейший вариант"

Саме ці слова одного мого колеги спливли на думку, коли я почитав, що планує робити МЗС у разі успішного для Росії голосування у Парламентській Асамблеї Ради Європи. Прочитайте, будь ласка, ще раз: "Якщо Росія отримає омріяну індульгенцію, не зробивши жодних поступок, то наші підходи до участі у Раді Європи стануть більш прагматичними. Ми не робитимемо формальних ввічливих жестів у бік інституції, що дискредитувала себе. Україна працюватиме над подоланням існуючих викликів - проте не буде підтримувати кроки, які не мають нічого спільного із захистом прав людини, а лише слугують прикриттям політичних інтересів".

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/06/12/7097218/.

Дуже красиво, але беззмістовно. Після такої заяви можна хіба що білий прапор вивішувати і йти у полон здаватися. Наші "друзі" в ПАРЄ, судячи з деякої інформації, саме так її вже і розцінили.

А можна і потрібно було б діяти інакше. Попереду є ще цілий і дуже важливий тиждень.

Слід, зокрема. було б:

- Голові Верховної Ради України надіслати звернення до своїх колег у країнах Ради Європи, крім, зрозуміло, Росії;

- головам комітетів у закордонних справах та з прав людини Верховної Ради України надіслати звернення до своїх колег у країнах Ради Європи, крім, зрозуміло, Росії;

- членам парламентської делегації України надіслати звернення до УСІХ своїх колег в ПАРЄ, крім, зрозуміло, Росії;

- Міністру закордонних справ України надіслати звернення до своїх колег у країнах Ради Європи, крім, зрозуміло, Росії;

- Міністр закордонних справ України мав би доручити послам України у країнах- членах РЄ зробити демарші на найвищому політичному рівні, те ж саме мало б стосуватися і Постійного представника України при РЄ;

- демарші мали б бути зроблені і послам країн-членів РЄ у Києві.

Окрему роль мав би відіграти і новий Президент України:

- знаючи позицію Франції та ФРН у просуванні інтересів Росії в ПАРЄ, ця тема мала б стати однією з ключових під час наступних візитів до цих країн;

- Президент так само мав би звернутися до своїх колег у країнах-членах РЄ з відповідним посланням тощо.

Цей перелік, звісно, не є повним. Є ще чимало інших непублічних інструментів, які слід задіяти у таких ситуаціях і про які не говорять надто голосно.

Не менш важливим є і суть таких послань. Якщо ми збираємося "проковтнути" свою поразку, упакувавши їх у фразу про те, що "будемо прагматичними", на нас просто не звернуть увагу. Позиція має бути іншою: або Росія, або Україна+. А цей + може означати участь кількох інших країн РЄ, які так само, як і Україна, не хочуть її перетворення у майданчик для балаканини про права людини, а не про їхній реальний захист. І мова має йти навіть не про ПРИзупинення участі, а про ВИХІД з РЄ, яка власними руками може поховати свої ж принципи. І нехай тоді у "друзів Путіна" про це болить голова.

І останнє. Фальшива, але, мабуть, самою Москвою розігнана теза про те, що тепер "нещасних росіян" нікому буде захищати, розвалюється як картковий будиночок, якщо її розвінчуванням реально зайнятися. Фактів - тисячі, аргументів - море. Якщо цього не робили, то слід запитати, чому. Але і зараз ще не пізно підготувати необхідні матеріали і розповсюдити їх, щонайменше, серед депутатів ПАРЄ.
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Климкин,
Когда Европа заключала договор об ассоциации с Украиной речь шла исключительно о экономической выгоде для Европы, а вовсе не о каких то там *европейских ценностях*, которые являются шелухой для экономики.
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Принципиальная позиция - когда выгодно доставать эти ценности и трясти ими поучая Украину, а когда не выгодно объявлять их шелухой.
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Климкин не читает твои посты. И в дипломатии разбирается побольше вашего КЭП!
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В случае подтверждения полномочий делегации РФ следует отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду, - Климкин

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В таком случае мародер может смело заниматься подкупом избирателей и комиссий. В случае подтверждения полномочий делегации РФ следует отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду, - Климкин - Цензор.НЕТ 7358


Поскольку при отсутствии наблюдателей доказать фальсификации будет невозможно.




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Вот оно-свой среди Чужих,и Чужой среди Своих! Иудушки ПРавят Миром.
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Гидрант пригласит делегацию Госдумы во главе с Матвиенко.
Так, что можно не париться.
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Предлагаю Гидрант писать Хидрант. И по приколу, ну, как у фигляра с тарифами например, и Х, как то тут уместнее, на мой взгляд.
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Та лучше сразу писать ***** 2 ("мини *****", "***** младший"...) все равно все идет именно к этому
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Ну, на Х..ло оно не потянет. Так, смешная туповатая пиписка. Временная. Почему? Даже не смотря на то, что 73% (от 64% пришедших на избирательные участки), дятлов отдавших свои голоса за него, Украина не Параша.
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Та не, петя уже никого не пригласит, должность не та
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////
У доповіді моніторингового комітету ПАРЄ щодо повноважень російської делегації серед вимог та закликів до РФ не виявилося пунктів, що стосуються окупованого Криму, нападу РФ на Донбас та фактичного контролю на цій території, за винятком згадки про збитий авіалайнер MH17.
Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди", що має у розпорядженні проєкт рішення комітету.
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вопрос уже назрел...
Иначе Зеленая Сопля с своими отморозками просто демонтируют Украину...

В случае подтверждения полномочий делегации РФ следует отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду, - Климкин - Цензор.НЕТ 8571 Колбаса по 2.20‏ @Prostibozenka 13 ч.13 часов назад
Слушайте, если на Европу можно теперь ложить, то может устроить хунту? Иначе до осени не доживем
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Работать не пробовал? Может и до осени тогда доживешь.
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" Наконец, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ? "

А гейпарады будем еще проводить ? Ну , шоб не отставать от европейских партнеров В случае подтверждения полномочий делегации РФ следует отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду, - Климкин - Цензор.НЕТ 8117
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Конечно будут. Мало того, не ежегодный, теперь этот парад, а ежедневный возле бывшей АП, а нынче Офис Президента. приезд, отъезд, шныряние п..в из Офиса. В случае подтверждения полномочий делегации РФ следует отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду, - Климкин - Цензор.НЕТ 7032
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Климкин: "Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения."
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Кто Шо везет,то и Грызет...Геям геево,а Кесарю кесарево!
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не только подтвердили полномочия, а и слуцкого вице-президентом "назначили"
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Представители 4% барыжной дичи гибридные мутанты -кумокровный род млекопетающих из семейства рошеножвачных путокопытных,визжащих,гноеройных...,которые
в отмёстку за любовь украинца к салу,гипртофировалась в ядовитую УКРАИНОФОБИЮ должны схавать и это:Судебное решение о восстановлении раши в ПАСЕ- 17 МАЙ 2019
https://www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership
Инагурация Президента Зеленского-21 МАЙ 2019 https://24tv.ua/inavguratsiya_zelenskogo
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Абсолютно правильно!
Европа погрязла в мегакоррупции и в дерьме.
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КЛИМКИН -100 баллов
Не отправляйте ПАСЕ взносов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае подтверждения полномочий делегации РФ следует отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду, - Климкин
 
 
 
 
 
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