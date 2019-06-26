 В случае подтверждения полномочий делегации РФ следует отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал галава МИД Украины Павел Климкин.

"В начале января я направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборгу Солруну Гисладоттиру, в котором четко сказал, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей по линии ОБСЕ. Рад, что все в конце концов с пониманием отнеслись к нашей позиции", - написал он.

Также Климкин отметил, что если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то он бы, на месте Верховной Рады отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за парламентскими выборами в Украине: "Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них - это, как говорят в Одессе, две большие разницы".

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"Наконец, кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ? Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения. Но доверия к этой Ассамблее у нас больше нет. Имеем на это полное право", - резюмировал глава МИД.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.