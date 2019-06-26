 Зеленский внес в Кабмин 8 кандидатов на должности глав ОГА, - Розенко. СПИСОК

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании Правительства от Администрации Президента будут внесены следующие кандидатуры на должности глав ОГА... Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности? Какие подводные камни их назначений? Риски? Бэкграунд этих кандидатов?" - заявил Розенко.

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В обнародованном списке предлагается назначить такие кандидатуры:

Кириленко Павла Александровича на должность председателя Донецкой ОГА Бондаренко Игоря Самойловича на должность председателя Закарпатской ОГА Бно-Айрияна Михаила Каренович на должность председателя Киевской ОГА Комарницкого Виталия Марьяновича на должность председателя Луганской ОГА Мальского Маркияна Маркияновича на должность председателя Львовской ОГА Андрейчикова Андрея Александровича на должность председателя Одесской ОГА Гусева Юрия Вениаминовича на должность председателя Херсонской ОГА Шевченко Игоря Юрьевича на должность председателя Черкасской ОГА



