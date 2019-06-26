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Все про:ПАСЕ (1357) Совет Европы (541) Ягланд (82)

 ПАСЕ изберет сегодня нового генсека Совета Европы вместо Ягланда

На должность претендуют представители Бельгии и Хорватии.

Тайное голосование продлится до 20:00 по киевскому времени, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". Российская делегация не сможет участвовать в голосовании, пока не будут подтверждены ее полномочия без санкций.

Претендентов два - вице-премьер, министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс и заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Изначально список кандидатов состоял из четырех человек, но в марте Комитет министров исключил известного своей проукраинской позицией бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и гречанку Дору Бакояннис.

Также на Цензор.НЕТ: Сегодня ПАСЕ рассмотрит обжалование полномочий делегации РФ

Новоизбранный 14-й генсек Совета Европы начнет деятельность в октябре.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Страсбург-2019=Мюнхен-1938, - активисты в Киеве пикетировали посольства стран, делегации которых вернули РФ в ПАСЕ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3134271
 
 
 Топ комментарии
 
Ягланд протащил кацапов в ПАСЕ, Ягланд может уходить...
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но пока без права голоса, спасибо украинским дипломатам.
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Ягланд протащил кацапов в ПАСЕ, Ягланд может уходить...
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Прекратите дискредитировать европейские ценности ! ПАСЕ изберет сегодня нового генсека Совета Европы вместо Ягланда - Цензор.НЕТ 5987
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звичайного меркантильного старого європейського гея, любителя кацапських грошей, сиру, вина, яхт, чорної ікри та повій)
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даже теперь и не знаешь...что лучше для Украины - Бельгия или Хорватия...если там уже все равно есть рашка, и все ждут от нее взносов (и по фиг что она там творит по соседним суверенным странам)
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Они везде рулят, начиная от галимой сельской амбулатории...
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но пока без права голоса, спасибо украинским дипломатам.
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Поддерживаю.Пусть еще с собой возьмет Натаху Поклонскую.Она не сама придет,а с мироточащим бюстом,как бы это двусмысленно не звучало.))
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Ха... скабееву пусть выберут. Может кацапия так немного больше подсыпит... деб...ли мля...
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///рашаговносми...
Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий
«Российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств и обязательств», - говорится в проекте.
Также среди обязательных условий названо освобождение 24 украинских моряка и немедленные выплаты всех взносы, причитающихся в бюджет Совета Европы
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ПМЖ на Багамах...
Он теперь не нищеброд...что б работать
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В Роскосмос.Там один *** уже красть нечего.Будет почетным космонавтом.
З.Ы.
А по нечетным будет путину *** сосать.Алинка уже устала вялого трескать.)
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Xorvaty oni za vas,oni ruskix nenavydet kak i serbov.Luce Xorvatka
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любит не любит - развели здесь "ромашку" - как оказалось российское бабло любят больше - вот и все ценности Европы
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Жириновский решил свою кандидатуру не выдвигать, боялся "перейти дорогу" кандидату Кадырову.
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Киевский 🇺🇦‏ @Kieffskiy

По поводу визгов из-за ПАСЕ. ПАСЕ есть никчемная ничего не решающая и пустопорожняя говорильня ни о чем. Такое же кстати ноль без палочки как ЮНЕСКО. Посмотрите как с ними коммуницирует Израиль, находящийся в перманентном состоянии войны. Отвечу. Он их послал нах. Все.
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Особенно к парламентскому совету ЕВРОПЫ имеет отношение именно Израиль
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////рашаговносми
Депутат Госдумы Слуцкий не получил нужного количества голосов в ПАСЕ для избрания вице-спикером, назначен второй тур.
Новость дополняется..
????
т.е. рашкиного сукиного сына еще и на место вице-спикера тулили????? о!
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Членоликого сразу назначте.Не ломайтесь девушки и не стройте из себя целомудренных це*ок.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПАСЕ изберет сегодня нового генсека Совета Европы вместо Ягланда
 
 
 
 
 
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