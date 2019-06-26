 ПАСЕ изберет сегодня нового генсека Совета Европы вместо Ягланда

Тайное голосование продлится до 20:00 по киевскому времени, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ". Российская делегация не сможет участвовать в голосовании, пока не будут подтверждены ее полномочия без санкций.
Претендентов два - вице-премьер, министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс и заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
Изначально список кандидатов состоял из четырех человек, но в марте Комитет министров исключил известного своей проукраинской позицией бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и гречанку Дору Бакояннис.
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Новоизбранный 14-й генсек Совета Европы начнет деятельность в октябре.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий
«Российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств и обязательств», - говорится в проекте.
Также среди обязательных условий названо освобождение 24 украинских моряка и немедленные выплаты всех взносы, причитающихся в бюджет Совета Европы
Он теперь не нищеброд...что б работать
З.Ы.
А по нечетным будет путину *** сосать.Алинка уже устала вялого трескать.)
По поводу визгов из-за ПАСЕ. ПАСЕ есть никчемная ничего не решающая и пустопорожняя говорильня ни о чем. Такое же кстати ноль без палочки как ЮНЕСКО. Посмотрите как с ними коммуницирует Израиль, находящийся в перманентном состоянии войны. Отвечу. Он их послал нах. Все.
Депутат Госдумы Слуцкий не получил нужного количества голосов в ПАСЕ для избрания вице-спикером, назначен второй тур.
Новость дополняется..
????
т.е. рашкиного сукиного сына еще и на место вице-спикера тулили????? о!