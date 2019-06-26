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 В аквапарке Ужгорода погиб 6-летний мальчик

Полиция расследует факт утопления 6-летнего жителя Иршавщины в Ужгороде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Закарпатской области.

Вчера, 25 июня, в результате утопления в Ужгороде умер 6-летний житель села Долгое Иршавского района.

Как выяснили следователи, прибывшие по вызову, ребенок вместе с тетей, 37-летней жительницей Ужгорода, отдыхали на территории частного бассейна в Ужгороде.

Причины, по которым мальчик утонул сейчас устанавливают следователи Ужгородского отдела полиции.

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Факт смерти, около 21:30 констатировали врачи реанимационного отделения городской детской больницы, к которым мальчика доставила скорая.

Сведения по данному факту следователи внесли в Единый реестр по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с отметкой "несчастный случай"). В ходе расследования правоохранители детально обследуют территорию заведения и установят окончательные причины инцидента.

В то же время, полиция подчеркивает необходимость соблюдения элементарных правил безопасности во время отдыха на воде.

Как сообщает издание Mukachevo.net  "АкваРиоПарк", где погиб ребенок, принадлежит экс-мэру Ужгорода Сергею Ратушняку.

Источник: https://censor.net.ua/n3134266
 
 
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співчуття родині малюка... бідне дитятко...
(тітка недогляділа, все життя каратиме себе за це)
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Власник - колишній мер Ужгорода Ратушняк, рідкісна потвора і злодій. Зробив винуватими батьків, хоча виникає питання, а де ж були рятувальники???
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Это первый вопрос который должны были задать правоохранители.
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Час трагедії подивись - там мабудь вже нікого і не було.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ аквапарке Ужгорода погиб 6-летний мальчик
 
 
 
 
 
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