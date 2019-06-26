 Российский реванш в Харькове: Бойко собирается посетить подчиненную президенту ХОГА и запланировал официальную встречу с ее главой Светличной, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Это не шутка. Это не 2013-й год. Это график поездки Бойко. Сегодня в Харькове проходит визит лидера пророссийской партии "Оппозиционная платформа" Юрия Бойко - того самого, который в марте вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком встречался с премьер-министром РФ Медведевым, а 7 июня Бойко и Медведчук встречались с главой "Газпрома" Алексеем Миллером якобы ради переговоров по газу - а на самом деле, руководство РФ прямо участвует в рекламной кампании Бойко, создает информационные поводы для продвижения своей партии в Украине. Для раскрутки Бойко Медведчук на деньги Путина и "Газпрома" купил за один год сразу три телеканала - "Ньюсван", 112 и ЗИК", - напомнил журналист.
"Вот добрые люди передали Цензор.Нет программу визита Бойко в Харьков на сегодня, 26 июня. Обратите внимание - 13.00 - встреча с главой Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной! Просто представьте себе, глава ОГА, представитель президента в Харьковской области участвует в агитационной кампании Бойко - то есть участвует в той же акции, что и Путин и Медведчук и Медведев и Миллер. И это не случайно. Разве могут рассчитывать на прием в ХОГА и в учреждениях областного подчинения лидеры других политических партий? Все ли украинские политики при планировании своего визита в Харьков общаются с главой ХОГА?" - отметил главред "Цензор.НЕТ".
"Да, Светличную назначил еще Петр Порошенко. Но она по-прежнему исполняет обязанности, и значит, ответственность за нее уже несет Владимир Зеленский. Я понимаю, что у Офиса президента Украины много своих стратегических задач - организовать переезд в Украинский дом, расставить своих людей в разрешительной системе в киевском управлении архитектуры и инспекции, но хочется напомнить - эй, парни в шортах, обратите внимание на вашу вертикаль управления! Визит Бойко в ХОГА согласован с Офисом президента или нет? Если согласован, тогда все понятно, а если не согласован, так давайте звоните, кричите - надо сорвать встречу Бойко в ХОГА через два часа. На фото - скрин поста российского наемника Мики Ронкайнена, который 1 марта 2014-го поднял российский флаг над Харьковской облгосадминистрацией. Мне казалось, что ничего пророссийского после этого пускать в ХОГА нельзя из принципа. Но многое забывается очень быстро", - резюмировал Бутусов.
не поможете?
выходит, ты не прав и сам по себе ты обычный врунишка...
и твой ложный высер про "смерть парня" вообще не к месту
попробуй еще раз
Сегодня Генпрокурор Юрий Луценко отчитался: ГПУ на следующей неделе будет просить Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. В то же время нет доказательств, что Юрий Бойко, на момент осуществления аферы министр энергетики, был осведомлен о схеме, и что он получил денежные средства от нее.
отобрали возле Баден-Бадена дворец за 32,5 млн евро. ФОТОрепортаж
14.06.19 12:33 "Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕ
Так Ю.Бутусов еще и банит за свои спитчи 2014 - 2016 годов .
Наверное Пастора жалко , за сданный Крым .
Правда , глаза колет .
*****
ему вставляют... палки в колеса, его ни во что не ставят, его все обманывают, его предают"
такое у вас, зе-фанов внутреннее оправдание за ваш недовыбор?
он, ****, будет еще 5 лет "учиться быть президентом" и сливать Украину все дальше и глубже!
Что это за ЗЕпрезидент такой, он, бладь, немощный?!!
может быть в этом и проблема?
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Ну мягко говоря очень странно почему Бутусов не видел 5 лет у власти мэра Харькова Кернеса, и назначал Светличную главой ХОГА никто иной как Порошенко:
С 15.10.2016 - Светличная председатель Харьковской областной государственной администрации.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
А шо касается Бойко, то он свободно передвигался в любых направлениях при Порошенко, но тогда Бутусов этого то же не видел.
Выборы, выборы ......................................
Бойко урод и мудак, но это не повод устраивать истерику из-за его встречи с главой ОГА.
Сливные бачки привели ваЗелина к власти ,а теперь ноют о пророссийском реванше.
В "партии"за життя которую лелеял и помогал в ёё становлении агент росийських спецслужб Порошенко серьйозный разкол.Сегодня вышла одесская организация "за життя"из партии.Хотя предпосылки к этому были задолго до этого.При этом сегодня председатель одесской региональной организации Н.Пундик призвал поддержать опоблок Мураева - Вилкула.Ссылаясь на то ,что в проходном списке партии "зж"присутсвуют господин Столар и его 11друзей,которые в свою очередь занимались по всей Украине проэктом "сетка Порошенко"
На редакционную почту "Думской" пришло письмо, в котором говорится, что главы региональных организаций - Николай Пундик (Одесская региональная платформа "За життя"), Валерий Колос (Херсонская региональная "За життя"), Андрей Сокур ( Николаевская платформа "За життя") будут добиваться признания завтрашнего съезда незаконным.
https://www.depo.ua/rus/politics/noviy-rozkol-v-odeskomu-opoblotsi-golovi-regionalnikh-organizatsiy-zayavlyayut-shcho-na-zizd-partii-idut-samozvantsi-20190605974618