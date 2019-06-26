EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  4687  64
Материалы по теме:
Все про:Бойко (829) ОГА (1446) Харьков (4336) Харьковщина (1326) Бутусов Юрий (1752) оппозиционный блок (370) Светличная (54)

 Российский реванш в Харькове: Бойко собирается посетить подчиненную президенту ХОГА и запланировал официальную встречу с ее главой Светличной, - Бутусов

Российский реванш в Харькове. Кандидат России Юрий Бойко собирается посетить Харьковскую областную администрацию - подчиненную президенту Украины, и запланировал официальную встречу с главой ХОГА Юлией Светличной.

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Это не шутка. Это не 2013-й год. Это график поездки Бойко. Сегодня в Харькове проходит визит лидера пророссийской партии "Оппозиционная платформа" Юрия Бойко - того самого, который в марте вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком встречался с премьер-министром РФ Медведевым, а 7 июня Бойко и Медведчук встречались с главой "Газпрома" Алексеем Миллером якобы ради переговоров по газу - а на самом деле, руководство РФ прямо участвует в рекламной кампании Бойко, создает информационные поводы для продвижения своей партии в Украине. Для раскрутки Бойко Медведчук на деньги Путина и "Газпрома" купил за один год сразу три телеканала - "Ньюсван", 112 и ЗИК", - напомнил журналист.

Смотрите: Бойко, Левочкин, Суркис и Папиев: люди из ближайшего окружения олигарха Фирташа идут в парламент по спискам партии "Оппозиционная платформа-За життя", - "Схемы". ВИДЕО

"Вот добрые люди передали Цензор.Нет программу визита Бойко в Харьков на сегодня, 26 июня. Обратите внимание - 13.00 - встреча с главой Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной! Просто представьте себе, глава ОГА, представитель президента в Харьковской области участвует в агитационной кампании Бойко - то есть участвует в той же акции, что и Путин и Медведчук и Медведев и Миллер. И это не случайно. Разве могут рассчитывать на прием в ХОГА и в учреждениях областного подчинения лидеры других политических партий? Все ли украинские политики при планировании своего визита в Харьков общаются с главой ХОГА?" - отметил главред "Цензор.НЕТ".

Российский реванш в Харькове: Бойко собирается посетить подчиненную президенту ХОГА и запланировал официальную встречу с ее главой Светличной, - Бутусов 01

"Да, Светличную назначил еще Петр Порошенко. Но она по-прежнему исполняет обязанности, и значит, ответственность за нее уже несет Владимир Зеленский. Я понимаю, что у Офиса президента Украины много своих стратегических задач - организовать переезд в Украинский дом, расставить своих людей в разрешительной системе в киевском управлении архитектуры и инспекции, но хочется напомнить - эй, парни в шортах, обратите внимание на вашу вертикаль управления! Визит Бойко в ХОГА согласован с Офисом президента или нет? Если согласован, тогда все понятно, а если не согласован, так давайте звоните, кричите - надо сорвать встречу Бойко в ХОГА через два часа. На фото - скрин поста российского наемника Мики Ронкайнена, который 1 марта 2014-го поднял российский флаг над Харьковской облгосадминистрацией. Мне казалось, что ничего пророссийского после этого пускать в ХОГА нельзя из принципа. Но многое забывается очень быстро", - резюмировал Бутусов.

Российский реванш в Харькове: Бойко собирается посетить подчиненную президенту ХОГА и запланировал официальную встречу с ее главой Светличной, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3134265
 
   
 Топ комментарии
 
Российский реванш по всей Украине. 75% так захотели. Раби, підніжки, грязь Москви
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Вы больны? Этот парень умер пару месяцев назад! Кто эту брехню штампует?
 показать весь комментарий
 
что-то не нахожу информации на эту тему...
не поможете?
 показать весь комментарий
 
но как раз твоя ссылка на результат поиска и подтверждает, что Тарас Черновол жив
выходит, ты не прав и сам по себе ты обычный врунишка...
 показать весь комментарий
 
Э, так не пойдет. Я только цитировал Петра Порошенко. Так что если по честному, то врунишка обычный это именно Петр Порошенко. Но так как это невозможно по определению, то Черновол мертв уже как два месяца.
 показать весь комментарий
 
так речь то не о Порохе, а о Зеле, который лажает раз за разом
и твой ложный высер про "смерть парня" вообще не к месту
 показать весь комментарий
 
Ну блин! Разве можно так о Порошенко! Ложные высер про "смерть парня" - это что? Считаешь Порошенко серуном ложных высеров? Это неправда, зебильчик! На твою ложь о Порошенко уже никто не реагирует и не верит! Сказал Порошенко что Черновол умер - значит умер.
 показать весь комментарий
 
коментувати тарасика-перекотиполе, людей смішити.... . невже, на таке ще хтось реагує?
 показать весь комментарий
 
Вот так просто 73% дебилов в Украине просрали страну, ну независимость же на хлеб не намажешь как там тварь мосийчук говорит..
 показать весь комментарий
 
Бутусов, продажная ты жопа. Что может Зеленский ей сделать без подання Гнойсмана, а? Кофе идешь пить?
 показать весь комментарий
 
 
Якщо воно нічого не може хай іде жре шаурму.
 показать весь комментарий
 
 
Согласна!!!!Светличная ставленница пороха!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Привітали б ригу Бойка, як він колись на погоджувальній Раді вітав Ляшка.
 показать весь комментарий
 
 
шутки начались после выборов, еще насмеетесь, до слез...и это только начало. Хотя смеяться можно по разному
 показать весь комментарий
 
 
я уже писал недавно - по Днепр и это как минимум - но так ведь хочет 73%
 показать весь комментарий
 
 
пните кто-нибудь ЗЕбеню, пусть обратит внимание на пэтькину комсомолку святличную.
 показать весь комментарий
 
Портнов еще фильтрационній лагерь не построил. Пусть пока Светличная на свободе побудет
 показать весь комментарий
 
 
О! Про фильтрационный лагерь ты уже второй. Значит методичка. От кого, от ирки геращенко?
 показать весь комментарий
 
 
реванш? да вато-рыговско-барыжная власть в Ха не меняется с 2006 года. и только укрепилась при поддержке патриота мальдив и панамы.
 показать весь комментарий
 
 
За пять лет рыговская Харьковская власть делала вид что поддерживала, но на самом деле затаилась.
 показать весь комментарий
 
 
они не таились, совсем. и совместный бизнес очень сплачивает.
 показать весь комментарий
 
 
Российский реванш по всей Украине. 75% так захотели. Раби, підніжки, грязь Москви
 показать весь комментарий
 
 
Ты, идиот, читать умеешь? В статье написано, что это тот Бойко, который вместе с Медведчуком летал в Москву на встречу с Медведевым. Кто тогда был президентом и генпрокурором? Кстати, Светличную тоже Порошенко назначил.
 показать весь комментарий
 
Зустріч відбудеться, бо в Зеленського інші плани. Він проспить реванш.
 показать весь комментарий
 
 
Він не проспить, бо як співається в одній пісні "Всё идёт по плану".
 показать весь комментарий
 
 
С чего все начиналось:

Сегодня Генпрокурор Юрий Луценко отчитался: ГПУ на следующей неделе будет просить Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. В то же время нет доказательств, что Юрий Бойко, на момент осуществления аферы министр энергетики, был осведомлен о схеме, и что он получил денежные средства от нее.
 показать весь комментарий
 
усьо прайдьот па плану. вова ж нє прі чьом. он тока учітса. всьо барига віноват
 показать весь комментарий
 
 
Бойко ху..ло как работает на оккупанта. Что то мутят опять с Харьковом.
 показать весь комментарий
 
 
С хернесом оно мутит. Такая же гнида,как и этот "дипутат".
 показать весь комментарий
 
 
"Кандидат расии" - прям в точку.Всё по существу.
 показать весь комментарий
 
 
У "завхоза Кучмы"
отобрали возле Баден-Бадена дворец за 32,5 млн евро. ФОТОрепортаж

Российский реванш в Харькове: Бойко собирается посетить подчиненную президенту ХОГА и запланировал официальную встречу с ее главой Светличной, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1931
 показать весь комментарий
 
Бутусов занял неприкрытую антипрезидентскую позицию, какое отношение имеет Зеля к встречам Бойко.
 показать весь комментарий
 
 
Ты пробовал читать статью? Попробуй, может поможет найти ответ на вопрос
 показать весь комментарий
 
 
И что, Зеля должен уволить Светличную? На основании какого закона интересно.
 показать весь комментарий
 
https://censor.net.ua/video_news/3132366/
14.06.19 12:33 "Райнин ежемесячно получал наличными 3-5 миллионов", - бывший нардеп Крючков о хищении 150 млн гривен госсредств через "Харьковоблэнерго". ВИДЕ

Так Ю.Бутусов еще и банит за свои спитчи 2014 - 2016 годов .
Наверное Пастора жалко , за сданный Крым .
Правда , глаза колет .
*****
 показать весь комментарий
 
 
"Зеля никогда и ни при каких обстоятельствах не виноват, он ни при чем!
ему вставляют... палки в колеса, его ни во что не ставят, его все обманывают, его предают"
такое у вас, зе-фанов внутреннее оправдание за ваш недовыбор?
он, ****, будет еще 5 лет "учиться быть президентом" и сливать Украину все дальше и глубже!
Что это за ЗЕпрезидент такой, он, бладь, немощный?!!
 показать весь комментарий
 
 
Не понимаю. През за неделю и рота не открыл, а вы опять Зеля виноват
 показать весь комментарий
 
"През за неделю и рота не открыл"
может быть в этом и проблема?
 показать весь комментарий
 
и светличная и кернес и бойко - взлелеяны попрошенкой!!!...И это "плечо",которое пЭця обещал подставить ЗЕ в простонародье называется бревна в колеса или САБОТАЖ.
 показать весь комментарий
 
 
Российский реванш в Харькове. Кандидат России Юрий Бойко собирается посетить Харьковскую областную администрацию - подчиненную президенту Украины, и запланировал официальную встречу с главой ХОГА Юлией Светличной.

========================================================================

Ну мягко говоря очень странно почему Бутусов не видел 5 лет у власти мэра Харькова Кернеса, и назначал Светличную главой ХОГА никто иной как Порошенко:


С 15.10.2016 - Светличная председатель Харьковской областной государственной администрации.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

А шо касается Бойко, то он свободно передвигался в любых направлениях при Порошенко, но тогда Бутусов этого то же не видел.


Выборы, выборы ......................................










 показать весь комментарий
 
 
Президент Украины Петр Порошенко вручает удостоверение председателя Харьковской областной государственной администрации Юлии Светличной в Харькове, 15 октября 2016 г. В этот день в Харькове

Российский реванш в Харькове: Бойко собирается посетить подчиненную президенту ХОГА и запланировал официальную встречу с ее главой Светличной, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4120
 показать весь комментарий
 
 
схоже кремлівська ЗЕлялька поставлена для того, що б в Україні стався чертовий майдан, яким тут же скористаеться *****. Хоча я вже готовий знову виходити
 показать весь комментарий
 
 
У Югика гениального пгокугога нет ни каких претензий к Бойко. Боты, если я напишу, что при правлении петьки ни один рыг не сел, вы заверещите, что президент не сажает. Так какие могут быть претензии к Зеленскому?🤔
 показать весь комментарий
 
 
Разве депутат ВР не может прийти на прием к главе ОГА? Или глава ОГА должен все свои встречи согласовывать с Президентом?
Бойко урод и мудак, но это не повод устраивать истерику из-за его встречи с главой ОГА.
 показать весь комментарий
 
Юра,так зе это же твой выбор!Ты же так ненавидел порошенко что ни разу не высказался против роялиста.Надеюсь когда рыги полностью вернуться у тебя заберут цензор и отправят на перевоспитание на Колыму(извени что так злобно).
Сливные бачки привели ваЗелина к власти ,а теперь ноют о пророссийском реванше.
 показать весь комментарий
 
ото-то Харків поплив, акі гівно по весні... , далі шо? ХНР? а шо на це думає Володимир Олександрович? чи в нас є лише Вовочка.
 показать весь комментарий
 
Рига куси ригу!!!

В "партии"за життя которую лелеял и помогал в ёё становлении агент росийських спецслужб Порошенко серьйозный разкол.Сегодня вышла одесская организация "за життя"из партии.Хотя предпосылки к этому были задолго до этого.При этом сегодня председатель одесской региональной организации Н.Пундик призвал поддержать опоблок Мураева - Вилкула.Ссылаясь на то ,что в проходном списке партии "зж"присутсвуют господин Столар и его 11друзей,которые в свою очередь занимались по всей Украине проэктом "сетка Порошенко"
На редакционную почту "Думской" пришло письмо, в котором говорится, что главы региональных организаций - Николай Пундик (Одесская региональная платформа "За життя"), Валерий Колос (Херсонская региональная "За життя"), Андрей Сокур ( Николаевская платформа "За життя") будут добиваться признания завтрашнего съезда незаконным.
https://www.depo.ua/rus/politics/noviy-rozkol-v-odeskomu-opoblotsi-golovi-regionalnikh-organizatsiy-zayavlyayut-shcho-na-zizd-partii-idut-samozvantsi-20190605974618

 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский реванш в Харькове: Бойко собирается посетить подчиненную президенту ХОГА и запланировал официальную встречу с ее главой Светличной, - Бутусов
 
 
 
 
 
 вверх