 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 20-24 июня 2019 года, 33% опрошенных заявили, что Украина движется в правильном направлении, 40% - противоположного мнения, еще 27% - не определились, сообщает Цензор.НЕТ.
Относительно больше тех, кто разделяет оптимистичные взгляды на положение дел в стране, наблюдается среди молодых респондентов, избирателей партий "Слуга народа" и "Голос". В то же время, сторонники партий "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" - наиболее пессимистичны в этом вопросе.
65% опрошенных выразили готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019. Еще 19% отметили, что скорее готовы участвовать, 13% - не будут голосовать, 3% - не определились. Более высокую степень готовности участвовать в голосовании демонстрируют старшие избиратели.
Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, в данный момент преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,1%), партия "Голос" (8,4%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батькивщина" (7,0%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,4%, Радикальную партию - 2,5%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.
Уровень доверия к Владимиру Зеленскому составляет 67% (не доверяют 26%).
Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (22%), Анатолий Гриценко (21%), Игорь Смешко (21%). Юрию Бойко доверяют 20%, Юлии Тимошенко - 17%, Петру Порошенко - 15%. Лидерами недоверия являются Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных.
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 20-24 июня 2019
Не зря делали свой марафон "30 дней Зеленского".
"Одна из самых забавных историй на этих выборах, как Порошенко и Медведчук продолжают играть в унисон. Наличие в проходной части списка "ЗаЖопу" 11 кандидатов от БПП показывают, что вопли Петра Алексеевичу о том, что для "Европейской солидарности" главным врагом являются Медведчук и К могут вызывать только слезы умиления. Очевидно, что если "ЕС" пройдет в Раду, то нас ждет такая же жестокая и беспощадная борьба, какую вела СБУ под контролем Порошенко с фирмами поставляющими сжиженный газ и нефтепродукты под контролем Медведчука. Борьба была такой беспощадной, что Медведчук купил три канала и отхватил под себя жирный кусок Оппоблока. Поэтому наш святой долг по возможности сделать так, чтобы ни один из партнеров по беспощадной борьбе не пролез в Раду, или, как минимум, чтобы если они туда попали в минимальном количестве. Лучший способ - рассказывать об этой странной любви тем заблудшим душам, которые верят в сказки о том, как самый "большой патриот" борется с самым большим кумом Путина."
Юрий Романенко
"Курица за 14 миллионов боливаров".
https://www.bbc.com/russian/features-45257191
Але ці опитування нічого не варті все рішається по мажоритарці.... А там все залежить від кандидатів як вони порішають по місцям з бабцями агентами і хто їх більше залучить для агітації серед пенсіонерів, так як в основному вони ходять на вибори.
думаю это несложно сделать (тем более это не для какой-то офигительной статистики а для...так сказать внутреннего пользования)
и хрен с ним, что запоребриковые что-то подпортят в цифрах своими косолапами, все равно это был бы наш персональный соц.опрос!