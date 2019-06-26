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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

В Верховную Раду проходят пять политических партий, свидетельствуют результаты опроса, проведенного 20-24 июня 2019 года Социологической группой "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 20-24 июня 2019 года, 33% опрошенных заявили, что Украина движется в правильном направлении, 40% - противоположного мнения, еще 27% - не определились, сообщает Цензор.НЕТ.

Относительно больше тех, кто разделяет оптимистичные взгляды на положение дел в стране, наблюдается среди молодых респондентов, избирателей партий "Слуга народа" и "Голос". В то же время, сторонники партий "Европейская Солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" - наиболее пессимистичны в этом вопросе.

65% опрошенных выразили готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019. Еще 19% отметили, что скорее готовы участвовать, 13% - не будут голосовать, 3% - не определились. Более высокую степень готовности участвовать в голосовании демонстрируют старшие избиратели.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос "Социального мониторинга"

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, в данный момент преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,1%), партия "Голос" (8,4%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батькивщина" (7,0%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,4%, Радикальную партию - 2,5%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Уровень доверия к Владимиру Зеленскому составляет 67% (не доверяют 26%).

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (22%), Анатолий Гриценко (21%), Игорь Смешко (21%). Юрию Бойко доверяют 20%, Юлии Тимошенко - 17%, Петру Порошенко - 15%. Лидерами недоверия являются Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК завершил регистрацию кандидатов в нардепы на досрочных выборах в Раду

Слуга народа, ОП - За життя, Голос, Европейская Солидарность и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 01
Слуга народа, ОП - За життя, Голос, Европейская Солидарность и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 02
Слуга народа, ОП - За життя, Голос, Европейская Солидарность и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 03
Слуга народа, ОП - За життя, Голос, Европейская Солидарность и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 04
Слуга народа, ОП - За життя, Голос, Европейская Солидарность и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 05
Слуга народа, ОП - За життя, Голос, Европейская Солидарность и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 06

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 20-24 июня 2019

Источник: https://censor.net.ua/n3134264
 
 
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Мда, таки откусил зажоп 2% у Зе за счет включения говнометов 112-Зик-Ньюсван на полную.
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Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2% Источник: https://censor.net.ua/n3134264
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Да по все опросам на этой неделе у СН вместо 47 - 45, а у зажопа вместо 10 - 12.
Не зря делали свой марафон "30 дней Зеленского".
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Чому Голосу недомальовують рейтинг? Судячи з результатів ,заплатили Петро Олексійович, а не Юля.
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о, появилась партия шария в опросе "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7979
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но как видим, далеко им до прохождения
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І це дуже дивно.. в пітушарія два міліона лошаріїв завжди готові схавати любе інформаційне гівно і виблювати в каментах. 2 міліона це більше ніж 5 % міг би спокійно пройти
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это хорошо,пусть уже вся 3,14дота нарисуется - чтоб потом два раза не искать..
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у шмария есть партия? я думал это прикалывается народ над этим лишнехромосомным блохером.
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Лидерами недоверия являются Петр Порошенко и Олег Ляшко, которым не доверяют по 80% опрошенных "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 209
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Значит эти клоуны в последней гастроле выкинут еще те фортеля. И переименование петей Грузии покажется цветочками.
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146% нідавіряют парашенко я лічно щітал
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Наабарот - 146% давіряют, єто клятіє агєнти крємля їму рєйтінх нідамальовуют
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Кожен день опитування! Вже кілька місяців поспіль опитування! І за весь цей час ні одна... ні разу в мене ні чого не запитала!
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Теперь пиариться приходиться только так
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фиктивные рейтинги, для тубой биомассы... нормальные люди на это заказное гавно не обращают внимания...
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зачем этот бред о рейтингах-СЛУГА служка и служанки выйдет на первое место на все 100%, нарисуют, как приговор подростку об импичменте. Веры больше нет.....
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Что да, то да.

"Одна из самых забавных историй на этих выборах, как Порошенко и Медведчук продолжают играть в унисон. Наличие в проходной части списка "ЗаЖопу" 11 кандидатов от БПП показывают, что вопли Петра Алексеевичу о том, что для "Европейской солидарности" главным врагом являются Медведчук и К могут вызывать только слезы умиления. Очевидно, что если "ЕС" пройдет в Раду, то нас ждет такая же жестокая и беспощадная борьба, какую вела СБУ под контролем Порошенко с фирмами поставляющими сжиженный газ и нефтепродукты под контролем Медведчука. Борьба была такой беспощадной, что Медведчук купил три канала и отхватил под себя жирный кусок Оппоблока. Поэтому наш святой долг по возможности сделать так, чтобы ни один из партнеров по беспощадной борьбе не пролез в Раду, или, как минимум, чтобы если они туда попали в минимальном количестве. Лучший способ - рассказывать об этой странной любви тем заблудшим душам, которые верят в сказки о том, как самый "большой патриот" борется с самым большим кумом Путина."

Юрий Романенко
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Буде як на президентських. Поки соя воювала з Юлькою, вискочила зелена шмаркля. Так і тут буде: поки соя воює з горохом, вперед вийдуть риганали. Ті ж самі граблі.
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были опрошены Клоун Сака Богдан Беня Пеця Шобла Ахметов Портнов Бойко Рабинович Медведчук "повстанцы Димбассу"! Путин Песков Медведев..члены делегаций ПАРЕ проголовавших за возврат России в ПАРЕ Макрон Меркель..
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Никогда не поверю, что националистов даже не упоминают. Социальные модераторы тупо подводят национальные силы к открытому выступлению, на радость путину. Ведь сидеть и смотреть как мы превращаемся в латиноамериканскую диктатуру мы не будем, не победим на выборах, победим иначе!
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Ошибкой было считать, что люди, чей девиз "ЛЕНЬ. ЗАВИСТЬ. ШАРА", поймут смысл слов "АРМІЯ. МОВА. ВІРА."
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В Венесуэле тоже управляет рубаха-парень, человек из народа, бывший водитель троллейбуса - президент Мадуро.
"Курица за 14 миллионов боливаров".
https://www.bbc.com/russian/features-45257191
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Думаю після вчорашнього рішення суду по грузину, він у всіх по трохи відкусить.
Але ці опитування нічого не варті все рішається по мажоритарці.... А там все залежить від кандидатів як вони порішають по місцям з бабцями агентами і хто їх більше залучить для агітації серед пенсіонерів, так як в основному вони ходять на вибори.
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У мене вибір лише між Голосом і Слугою народу....нікого з колишніх....айтішники...дрібний бізнес, це моє, *******, майбутнє
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И ни одного соевого не возмущает второе место ОПЗЖ. Почему？
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См. чуть выше - под картинкой "нехай йому грець".
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а все таки жаль...что Цензор.нет не проводит свой электронный опрос...(к стати можно по любому поводу или...без повода! - вопросов может быть масса)
думаю это несложно сделать (тем более это не для какой-то офигительной статистики а для...так сказать внутреннего пользования)
и хрен с ним, что запоребриковые что-то подпортят в цифрах своими косолапами, все равно это был бы наш персональный соц.опрос!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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