 "Реванша не будет!" - Кличко пообещал оспорить решение суда об отмене переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Об этом городской глава написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича", - написал Кличко.
Городской глава уточнил, что речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина.
"И, во-вторых на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - добавил Кличко.
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Накануне, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович пообещал, что на это решение будет подана апелляция.
- С большим удовольствием могу вам услужить, - ответил Швейк, снимая свой ремень. - Я ещё ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне…
- Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий.(с)
Рыги иначе не понимают.
что?!.. они отдыхают?!.. их эта тема не волнует?!.. как жаль! как жаль!..
Все ж работало...
как совок - ткнули,он и посыпался..
принципы внутренней государственной политики нужно менять в корне - иначе эта бодяга еще сто лет будет туда-сюда переливаться..
Изображает патриота.
В 2016 году Гордон заявлял:
"Я - єдиний депутат Київради, який проголосував проти перейменування Московського проспекту на проспект Бандери."
"Журналист и депутат Киевсовета Дмитрий Гордон сказал изданию "ГОРДОН", что с некоторыми переименованиями "мы переходим из одной истерии в другую":
если раньше улицы называли в честь коммунистических тиранов, убийц и идолов, то теперь - "в честь нацистов и их прихвостней".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/kiev/gordon-o-pereimenovanii-moskovskogo-prospekta-v-prospekt-bandery-ya-byl-edinstvennym-deputatom-kievsoveta-kotoryy-progolosoval-protiv-139767.html
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