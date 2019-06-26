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Все про:Киев (17641) Кличко (2656) переименования (521) декоммунизация (443)

 "Реванша не будет!" - Кличко пообещал оспорить решение суда об отмене переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Киевский власти собираются подать апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича.

Об этом городской глава написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича", - написал Кличко.

Городской глава уточнил, что речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина.

"И, во-вторых на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - добавил Кличко.

Реванша не будет! - Кличко пообещал оспорить решение суда об отмене переименования проспектов Бандеры и Шухевича 01

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Накануне, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович пообещал, что на это решение будет подана апелляция.

Источник: https://censor.net.ua/n3134263
 
   
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Працювати потрібно над суддями. Виявляти все накрадене бабло, всі неправосудні рішення, і садити,садити , і ще раз садити!!!!
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а кто будет садить? Свободу ограничивать нельзя....
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А потом вешать вешать и вешать живьём тварей
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- Нет ли у вас случайно при себе ремня, чтобы со всем этим покончить?
- С большим удовольствием могу вам услужить, - ответил Швейк, снимая свой ремень. - Я ещё ни разу не видел, как вешаются в одиночке на ремне…
- Сидите себе спокойно, если раздумали вешаться, и ждите дальнейших событий.(с)
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На сегодня только хук справа с добавкой может наставить "суд" Украины на путь истинный
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Желательно по хлебалу.
Рыги иначе не понимают.
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Тільки не черевиками. Всю шкіру можуть із жадності на ходу пообгризати.
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хм, а когда у нас выборы в киевсовет, кто подскажет?
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Судова рехформа петрухи привела к тому, что судов в Украине по факту нет.
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Ну сколько раз уже говорили что поменять успели только часть верхушки, а начинка осталась киваловскиая даже байкотировали и не прошли переаттестацию. Для изменения всего состава нужно много время. И принимать законы, которые будут без ограничения судить и наказывать самих же судей.
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такими ришеннями не аппеляция повинна займатись, а СБУ!
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подскажите, а где сейчас бьются в истериках супер-пупер поЦтриоты из "НацЖон" и "Анальных пружин" имени Белого ВоШдя Билецкого?!..
что?!.. они отдыхают?!.. их эта тема не волнует?!.. как жаль! как жаль!..
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Они за геями как побежали, так их и не видели. Можно пробнуть поискать под домом пороха но это не точно...
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Мда... все печальней и печальней... Даешь проспект В.И. Ленина и С.В. Касиора! Ура товарищи!
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Кто автор искового заявления?.Откуда ноги растут ?.Это очень важно знать,особенно Билецкому,Тягнибоку ,ПС,которые сильно увлеклись насилием над ЛГБТ,а тут проворонили.Невдахи политические.
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вот нахрена лять, Зебилы прос%али мою страну?
Все ж работало...
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получается,что не очень-то и работало,раз так легко можно всё развалить..
как совок - ткнули,он и посыпался..
принципы внутренней государственной политики нужно менять в корне - иначе эта бодяга еще сто лет будет туда-сюда переливаться..
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Ну чего не обозвать какими-то нейтральными названиями или вообще номерами, чтобы не раздражать каждый раз при смене власти? Какой нибудь Дарницкий и Борщаговский, или вообще как на дачных кооперативах Вишнёвый и Грушевый ))
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Можна і вул "Кацапська" , "Бурято-Кацапська" "Реваншу не буде!" - Кличко пообіцяв оскаржити рішення суду про скасування перейменування проспектів Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 4131
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Незалежна гілка влади із "сєпарським" уклоном.
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Еще одно "чудо" чудное. Скорее чудило, так вернее. Ну а по судам , это к Пэте ( отцу народа), он же их "реформировал" и так этим гордился. Вторая "гордость" Томос, с помощью Филарета трещит по швам ( а Пэтя в рот воды набрал), третья "гордость" язык, так уже вот вот внесут изменения, четвертая гордость "декоммунизация", так уже Гены все меняют, вот и до Киева дошло. Осталась армия, ну не знаю, а вот "реформированные" силовики других ведомств пойдут по стопам " реформированных"судов, присягнут любой власти хоть из самого , самого таежного союза. ( и даже сомнений по этому поводу нет) Да еще "безвиз" , ну это пока.
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Хитрое Гордонище, глава штаба Смешко, затаилось перед выборами и не комментирует решение суда.
Изображает патриота.

В 2016 году Гордон заявлял:

"Я - єдиний депутат Київради, який проголосував проти перейменування Московського проспекту на проспект Бандери."

"Журналист и депутат Киевсовета Дмитрий Гордон сказал изданию "ГОРДОН", что с некоторыми переименованиями "мы переходим из одной истерии в другую":
если раньше улицы называли в честь коммунистических тиранов, убийц и идолов, то теперь - "в честь нацистов и их прихвостней".

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/kiev/gordon-o-pereimenovanii-moskovskogo-prospekta-v-prospekt-bandery-ya-byl-edinstvennym-deputatom-kievsoveta-kotoryy-progolosoval-protiv-139767.html
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Почему никто из тех, у кого есть РПГ не стреляет по домам судей и ПРасов?
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Нет критической массы держателей РПГ. Большинство -- за зе.
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у тех,кто за зе,нет РПГ,у них - смартфоны и планшеты...
инфа - 100%
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Виталя наверни разок Кловану по лицу чтобы понимал лучше как надо поступать президенту страны в таких случаях,а то оно президенство понимает как беготню по фонтанах и поедание шаурмы
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реваншу звичайно не буде...він вже давно відбувся....(
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Реванша не будет!" - Кличко пообещал оспорить решение суда об отмене переименования проспектов Бандеры и Шухевича
 
 
 
 
 
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