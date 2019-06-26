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Все про:ПАСЕ (1357) Россия (73163)

 Сегодня ПАСЕ рассмотрит обжалование полномочий делегации РФ

В среду Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит обжалование полномочий российской делегации.

Обжалование рассматривается сразу по двум процедурам, возбужденным накануне национальными делегациями Украины и Грузии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Председатель делегации Украины в Парламентской ассамблее Владимир Арьев нарушил обжалования по процедурным основаниям. Он подчеркнул, что полномочия российских парламентариев являются сомнительными, ведь они избирались, в том числе, с учетом противоправного голосования на территории оккупированного Крыма.

Обжалование с содержательными основаниями возбудила представитель делегации Грузии Нино Гогуадзе. Она подчеркнула, что Россия продолжает постоянно не придерживаться своих обязательств.

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Соответствующий доклад с выводами комитетов ПАСЕ по вопросам мониторинга и регламента Ассамблея рассмотрит во второй половине дня среды.

До момента ратификации (или нет) полномочий, члены российской делегации временно сохранят все права, за исключением голосования за свои полномочия.

Мониторинговый комитет ПАСЕ, который рассматривал вопрос нарушений принципов Совета Европы со стороны РФ и членов российской делегации, не нашел оснований предлагать ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения, пишет ЕП.

Регламентный комитет, который разбирался с присутствием в составе делегации РФ депутатов, голосовавших за аннексию Крыма, а также избранных с учетом голосов крымчан, вообще отказался от доклада.

В этих обстоятельствах полномочия депутатов от РФ почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после скандального решения ПАСЕ, принятого в понедельник.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3134259
 
 
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Позитивное решение - слава Петьке, это его наследие, потужный дипломат, уря-уря
Негативное решение - виноват Зеленский, клоун, фонтан, шаурма, зебилы.
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ШАУРМА...
ФОНТАНЫ...
РОЯЛЬ...

Так он и войдет в историю...
Первый в Украине през КЛОВАН и служка гражданина Израиля

Ах да..после последней феерической гастроли по ЕС...он еще и успешный ДИПЛОМУДЬ!)))
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и зачем это лояльным странам?ну и еще вопрос, насколько эти лояльные страны что то решают в мировой геополитике?
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******* синессаное,бегом в военкомат и на утилизацию в Донбасс!или тебе,херою гейропейскому ссыкотно?
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о кабысдох ... высунуло башку с шириньки путлера... опарыш тебе на помойку рамблера дерьмо жрать
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На комитетах уже приняли решения не вводить против Рф даже малейших ограничений. Потому что из РФ заявили, что если будет хоть малейший намек на какие то ограничения, они не вернутся и бабок не дадут. Так что все Запад с поднятыми лапками сдулся. А у нас в стране все обсуждают "позицию Зе", вы посмотрите на "демократический Запад" и ее сдувшуюся многоопытную политическую "элиту" Все уже решено и согласовано. Теперь решается как капитуляцию впарить народу Украины ( об нашей "элите" тут речь вообще не стоит, она в "теме")
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не обольщаемся...
рашка сказала - будет хоть одна запятая криво - бабок не дадим! точка
а суета ведь именно из-за бабок, а не из-за морали и совести, законности и справедливости...
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Идите уже на хрен ,европейские партнёры!! То Педро вам обещал под ковром , что газ до вас дойдёт даже через смерти воинов на востоке. Парадокс : пуйло тоже хочет вам газ поставлять, но за счёт того, что вы глазки закроете на войну.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня ПАСЕ рассмотрит обжалование полномочий делегации РФ
 
 
 
 
 
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