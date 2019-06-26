 Суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспильне".
Дело получило резонанс и за пределами Ривненской области, была также реакция президента Зеленского, а правозащитники заявили, что нарушения как такового в действиях молодых людей нет, ведь уведомлять органы власти о мирных акциях является не обязанностью, а правом.
Однако, как рассказала "Суспильному" мать Дарьи Наталья, в Ривненском городском суде другое мнение. Решение там вынесли еще 13 июня.
"Была в суде, забрала решение судьи Дионисьевой. У нас - предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. Относительно моего дела (ненадлежащее воспитание. - Ред.), то его перенесли", - рассказала Наталья.
Женщина добавила, что товарища Дарьи Романа суд также признал виновным.
Кроме того, городской суд признал Дарью Коцюрубу виновной в расклеивании листовок, которое в полиции назвали агитацией без исходных данных. В этом деле произошел конфуз: матери девушки сначала в суде дали постановление о том, что девушку признали невиновной, а потом, когда в полиции обнародовали другое постановление, где девушка признана виновной, в суде отметили, что ошиблись работники и ошибочно направили проект постановления, а не принятое судьей решения.
Напомним, 25 мая в центре Ривного 16-летняя девушка и 20-летний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении. Полиция Ривненщины заявила, что проведет служебную проверку.
"он ни в чем ни винуват! эта все папередники! дайте 100500 дней!".....
че там у вас еще?
Дійсно, нація ця складається десь з четверті, можливо, третини справжніх українців, а решта - хАхли меншовартісні, адінародці і взагалі рюзьгіє люді та жлоби-какая разніца.
На рахунок того, що постійно "ниють", бідкаються - це абсолютна правда, як і на рахунок того,що українці дуже невдячні, не цінять того, що мають, не мають розуму та елементарної логіки, 73 проценти не має точно.
Скільки ще потрібно часу, втрат та реваншу при зеленій шмарклі, щоб дійшло, що Порошенко був чудовим Президентом, особливо враховуючи обставини та важкі 2014 та 2015 роки, Порошенко зробив максимум можливого в умовах війни, щоб новарассєя не була до Дніпра та Дністра... а зараз ЗеЛупа всі досягненні зіллє за декілька місяців.
Нормальні люди, з тих, 25 відсотків, попереджали ж, кричали, що вибір тупого українофобного меншовартісного блазня буде катастрофою.