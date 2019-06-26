 Суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспильне".

Дело получило резонанс и за пределами Ривненской области, была также реакция президента Зеленского, а правозащитники заявили, что нарушения как такового в действиях молодых людей нет, ведь уведомлять органы власти о мирных акциях является не обязанностью, а правом.

Однако, как рассказала "Суспильному" мать Дарьи Наталья, в Ривненском городском суде другое мнение. Решение там вынесли еще 13 июня.

"Была в суде, забрала решение судьи Дионисьевой. У нас - предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. Относительно моего дела (ненадлежащее воспитание. - Ред.), то его перенесли", - рассказала Наталья.

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Женщина добавила, что товарища Дарьи Романа суд также признал виновным.

Кроме того, городской суд признал Дарью Коцюрубу виновной в расклеивании листовок, которое в полиции назвали агитацией без исходных данных. В этом деле произошел конфуз: матери девушки сначала в суде дали постановление о том, что девушку признали невиновной, а потом, когда в полиции обнародовали другое постановление, где девушка признана виновной, в суде отметили, что ошиблись работники и ошибочно направили проект постановления, а не принятое судьей решения.

Напомним, 25 мая в центре Ривного 16-летняя девушка и 20-летний молодой человек вышли на площадь с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски". Их доставили в отделение полиции и составили протоколы об административном правонарушении. Полиция Ривненщины заявила, что проведет служебную проверку.