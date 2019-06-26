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Все про:боеприпасы (1243) взрыв (4285) Казахстан (400)

 Взрывы на арсенале в Казахстане: количество погибших увеличилось до 3, а пострадавших - до 70

В казахском городе Арысь вследствие взрывов боеприпасов на складах воинской части погибли три человека.

Об этом сегодня сообщил представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на nur.kz.

Накануне было известно о двух погибших - одном военнослужащем и одном гражданском. Сегодня в больнице от полученных травм скончался еще один военный - Абдикул Ахметов (родился в 1987 году, был женат и имел ребенка).

Власти Казахстана обещают, что семьям погибших военнослужащих будет оказана помощь в виде денежных выплат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Картина, конечно, ужасная: город словно вымер, - в Казахстане сообщили о двух погибших и 59 пострадавших в результате взрывов на военном арсенале. ВИДЕО

По данным управления здравоохранения, за медицинской помощью обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы.

Больше 350 человек числятся без вести пропавшими при взрывах в Арыси. Большая часть эвакуированных из Арыси находится у родственников. Всего в Шымкенте зарегистрировано больше 20 тысяч эвакуированных горожан. Работа по поиску пропавших во время взрывов и эвакуации людей продолжается. На данный момент удалось найти только 3 из списка в более чем 350 имен.

По данным местных властей, после взрывов на улицах Арыси было собрано 70 неразорвавшихся снарядов, причем многие их них обнаружили в домах. Сотрудниками Департамента полиции Туркестанской области, Национальной гвардии осуществляется оцепление и патрулирование города Арысь. Также по периметру города выставлены посты.

Сотрудниками Департамента полиции области предотвращены 3 факта мародерства.

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В результате проведенной министерством обороны аэровизуальной разведки, с применением беспилотного летательного аппарата установлено, что на территории войсковой части открытое горение отсутствует, сохраняется 3 очага тления.

Источник: https://censor.net.ua/n3134252
 
 
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Значит казахская народная республика " на носу", и зачем платить за байконур.
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Ссуки.... и понятно кто. Работают на перспективу. Воевать без боеприпасов можно но очень, очень сложно. И руские это знают....
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На севере Казахстана должны напрягтись. Скоро у вас появятся ихтамнеты и фермеры на танках.
В Украине с этого все начиналось: со взрывов на складах. И всегда, от телевизионной сексотской швали, до интернетовских ботов, все будут твердить, что это сварщики и курильщики. Не верьте этой мрази. Это ваши враги идут из РФ за вашей свободой!
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Да первые взрывы начались сразу после российской провокации на о. Тузла в 2003 году. Они уже тогда планировали. И уже в 2004 пытались посадить Януковича президентом, но тогда сорвалось... А вот вторая попытка России развязать войну с помощью Яныка удалась. И опять взрывы складов.
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Без кацапні тут не обійшлось, хоч що мені говоріть...
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Во времена срочной службы был свидетелем, как на одном из арсеналов, в перерывах между разгрузкой ешелонов с БП солдаты-срочники забивали гвозди и рубили топорами корпуса противотанковых мин ТМ-62. Тогда это казалось прикольным... Бардак в армии никто не отменял, но курильщики и варильщики - это не причина взрывов боеприпасов. Бывало придет ешелон доверху набитый ящиками ОЗМ-72, берешь так аккуратно самый верхний, а из него с высоты почти 3 метра начинают высыпаться ОЗМки. По началу было стремно, потом пивыкли. Главное беречь ноги и голову... По хорошему, за плохую организацию а местами и банальную халатность при проведении работ на складах и арсеналах должны очень и очень ипсти лиц ответственных...и безответственных.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВзрывы на арсенале в Казахстане: количество погибших увеличилось до 3, а пострадавших - до 70
 
 
 
 
 
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