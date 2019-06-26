 Анастасии Супруненко, пострадавшей в ДТП в Киеве, нужна донорская кровь и финансовая помощь. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала профессор кафедры украинской литературы, директор центра культуры и скусств в НПУ им. Драгоманова Ирина Савченко.

Текст поста приводим полностью:

"Сегодня шестой день, как Настя Супруненко, которая вместе с коллегой пострадала в ДТП, которое произошло 20 июня на ул. Протасов Яр, находится в 17-й клинической больнице. Шестой день, как эта девочка упорно борется за жизнь.

Шестой день, как тысячи людей (и я не преувеличиваю!), знакомых и незнакомых, объединились в едином желании помочь ей.



Фото: Савченко/Facebook

Сегодня я должена дать определенные разъяснения, поскольку получаю телефонные звонки и письма в личку по отдельным вопросам организации помощи Насти.

1) Для перечисления средств для Насти мы даем номер моей карты и карты ее парня Дмитрия. Почему моя карта и кто я такая для Насти? Я знаю Анастасию Супруненко шесть лет, я была ее преподавателем в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова. На сегодня я художественный руководитель и режиссер Народного театра "Вавилон", в котором играет Настя. Для меня она - близкий и дорогой человек. И ее жизнь, ее благополучие для меня значат много, как и жизнь всех моих воспитанников. Я была, к сожалению, первой, кому позвонили и сообщили о трагедии. И в тот момент, готовя первый пост об этом событии, мы опубликовали именно мою карточку для поступления благотворительных средств. Это решение позже было согласовано с ее родителями.

2) Мы не можем обнародовать материалы с лекарственной карты Насти, как и любые документы о ее состоянии или лечении, поскольку возбуждено уголовное дело и подобные документы публиковать просто нельзя. Кто хочет убедиться, что мы не жульничаем, может обратиться в 17-ю клиническую больницу и узнать, действительно ли там находится Настя.

Или просмотреть телевизионные сюжеты (каналы 1 + 1, Украина, ICTV, а также "Прямой"), где публикуются обстоятельства самого ДТП, интервью с врачами, свидетелями события и близкими.

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3) Фото Насти, которые мы размещаем в наших постах, - это фото Насти. Такой, какой мы ее знаем, - улыбающейся, задумчивой, игривой, красивой и хрупкой. Мы хотим, чтобы ее видели именно такой. Фотографий ее травм НЕ БУДЕТ. Это не для обнародования. Такой, какой она сейчас является, ее не должны видеть люди. Такой видим ее мы. Нам больно, очень больно. Но мы уверены, что Настя пусть и не скоро, но снова станет такой, как на фото.

4) Мы восхищены откликом, который получила Настина беда в сердцах и душах людей. Мы благодарны каждому, кто перечисляет средства для ее лечения, каждому, кто приходит и отдает свою кровь, а с ней - частичку своей любви и заботы. Мы очень благодарим тех, кто занимается юридическими вопросами, медицинскими консультациями, распространением информации, спасибо за каждую молитву, за каждое теплое оптимистичное слово, за каждый телефонный звонок ( "я на связи круглосуточную - в случае необходимости приеду за полчаса!"). Мы ценим человечность и сопереживание.

5) Наша цель - вытащить Настю из беды. Вернуть ее к полноценной жизни. А еще - максимально обнародовать ее историю, потому что то, что произошло с ней и ее коллегой, к сожалению, может случиться с каждым! Чужая глупость и безответственность в одну секунду ломает мир многих людей. Мы должны помнить об этом и быть внутренне предостережены. Мы должны ценить свою и чужую жизнь.

6) В ближайшее время мы создадим ФБ-страницу, где будет размещена вся информация о Насте и о помощь для нее.

Сегодня состояние Насти особо не изменилось: она все еще в медикаментозном сне, из которого ее выводят на короткое время. Прогнозы врачей сдержанные. Мы ждем. И надеемся)))", - написала она.

Для желающих помочь Анастасии:

1) Номер карточек для помощи:

5168 7456 0209 6759 Ирина Савченко,

а также 5375 4141 0007 6826 Монобанк

4149 4393 1035 5775 ПриватБанк

Горецкий Дмитрий Вячеславович.

Назначение платежа: для лечения Насти Супруненко

2) Кровь и плазму сдавать в Киевском городском центре крови (ул. Максима Берлинского, 12) для Супруненко, городская клиническая больница № 17, отделение реанимации. Кровь можно сдать в будние дни с 8:00 до 12:00. В регистратуре следует обязательно указать, что кровь сдается для Супруненко А.В. и взять справку, которую нужно передать в больницу. Группа крови не имеет значения. Справку можно отдать Анатолию Сирыку (Anatolii Siryk), который передаст ее в клинику.

3) Этот и другие посты с хэштегом #helpsupruneishn просьба максимально распространять.

"Настя должна жить", - резюмировала Савченко.

Напомним, в четверг, 20 июня, в Протасовом Яру около 15:20 серый Volkswagen универсал, который двигался в сторону Соломенской площади, сбил на пешеходном переходе возле заправки "Сокар" двух девушек. Водитель попытался скрыться с места ДТП.

По данным издания "Сегодня", девушек отбросило на 15 метров от перехода – удар был такой силы, что с них послетала обувь и даже носки. Водитель остановился, взглянул на жертв и поехал дальше. Очевидец бросился в погоню и остановил его.

За жизнь 23-летней Анастасии Супруненко и 30-летней Александры Осауленко борются реаниматологи. Анастасия – в коме, у обеих девушек – переломы таза и черепно-мозговые травмы.

В будущем обеих ожидают довольно сложные реконструктивные вмешательства на опорно-двигательном аппарате, и, скорее всего, в отдаленном периоде у одной из больных будет планироваться нейрохирургическое вмешательство.

Виновнику ДТП в качестве меры пресечения избрали домашний арест. Сейчас следователи ожидают результатов экспертизы крови водителя и разыскивают свидетелей аварии.