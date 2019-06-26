EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  594  11
Все про:Переяслав-Хмельницкий (53) суд (22242) Синицын Роман (35) Мазур Сергей (12)

 Сегодня в Переяславе-Хмельницком суд будет избирать меру пресечения подозреваемым в покушении на координатора С14 Мазура

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд Киевской области сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым по делу о покушении в 2018 году на координатора общественной организации С14 Сергея Мазура. Активисты опасаются, что подозреваемые могут оказаться на воле и сбежать в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал волонтер, один из основателей движения "Народный тыл" Роман Синицын.

"26 июня в Переяславе-Хмельницком состоится важный суд. В деле покушения на Сергея Мазура, ему в окно прилетела боевая граната, был тяжело ранен его отец. За этой же группой целый ряд других покушений и терактов. В том числе граната в семью Героя Украины Валерия Чибинеева. Тогда была тяжело ранена его теща и досталось осколками ветерану, офицеру 79-й бригады, который их сопровождал. И это еще далеко не все. Эпизодов десятки. Обвиняемым террористам Вирченко, Павленко и Акимову будут избирать меру пресечения, которая у них заканчивается в этот же день в 23:59. В случае затягивания или переноса они окажутся на свободе. Сейчас у них круглосуточный домашний арест, но судьи будут пытаться отпустить их как это делали до этого. Далее те, в свою очередь, уйдут в Россию. Чтобы этого не произошло и киллеры вернулись обратно в СИЗО, будет поездка в Переяслав-Хмельницкий", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны трое подозреваемых в покушении на координатора С14 Мазура

Сегодня в Переяславе-Хмельницком суд будет избирать меру пресечения подозреваемым в покушении на координатора С14 Мазура 01
Сегодня в Переяславе-Хмельницком суд будет избирать меру пресечения подозреваемым в покушении на координатора С14 Мазура 02

Напомним, в ночь на 10 октября неизвестные бросили гранату в квартиру семьи Мазура в Борисполе. Там находились мать, отец и старший брат активиста. Отец Мазура госпитализирован. Самого координатора праворадикальной организации С14 дома не было. Полиция квалифицировала взрыв в квартире как покушение на убийство.

Мазур заявлял, что за несколько дней до инцидента его искали неизвестные. Следственно-оперативная группа рассматривает две версии совершения преступления, основная из них – общественная деятельность Мазура.

К 3 ноября полиция Киевской области задержала пятерых подозреваемых в совершении взрыва в квартире координатора "С14" Сергея Мазура в г. Борисполь Киевской области. Следствие считает, что Акимов бросал гранату в квартиру Мазура, а Бальянов продал боеприпас. Остальные подозреваемых фигурируют в деле как соучастники.

Источник: https://censor.net.ua/n3134249
 
 
 Топ комментарии
 
Можуть? Наївні люди. Тепер це не злочинці, звикайте.
 показать весь комментарий
 
За каким им бежать в россию?
Можно вступить в нацдружины, Аваков прикроет
 показать весь комментарий
 
щас их Надийка Савченко на поруки возьмет и к груди прижмет..
у нас теперь терроризм, это общественная работа, а террористы это активисты...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Можуть? Наївні люди. Тепер це не злочинці, звикайте.
 показать весь комментарий
 
 
Наївні люди-це порохоботи,які бревна в власному оці не бачать.Кого посадили за Майдан,арсенали,котли,за коррупцію в Мінобороні,за провал реформ???А може при потросі не відміняли закон про збагачення?
 показать весь комментарий
 
 
не кажи "гоп", бо з приходом зеленої соплі ситуація тільки погіршується
 показать весь комментарий
 
Гугл-перекладач вирівняй - "ВнутріМКАДдя" виглядає... І коли ви, "батраки лахтінські", зрозумієте, що "жива укрїнська мова", і те лайно, що у Гуглі розміщене, та іменується "українською мовою" - зовсім різні речі?!... Ту лексику, при Сталіні, створювали, підганяючи її, під "рассейскую", а народ по-іншому, говорить... Та й Гугл - не порятунок... Ним ще користуваться треба вміть... Ваш "геніальний полководець", Суворов, у "Науці перемагать, писав: "Не держитесь Устава, аки слепой - стены...".
 показать весь комментарий
 
 
"Зараз у них цілодобовий домашній арест".
Это что же, при святом борце с реваншем петрухе таким террористам дали домашний арест? Сегодня в Переяславе-Хельницьком суд будет избирать меру пресечения подозреваемым в покушении на координатора С14 Мазура - Цензор.НЕТ 5863
 показать весь комментарий
 
Когда говорят " суд" сразу ищешь столб на котором можно повесить судей.
 показать весь комментарий
 
 
За каким им бежать в россию?
Можно вступить в нацдружины, Аваков прикроет
 показать весь комментарий
 
 
щас их Надийка Савченко на поруки возьмет и к груди прижмет..
у нас теперь терроризм, это общественная работа, а террористы это активисты...
 показать весь комментарий
 
 
А кто отпустил НАДЮХУ, шо то не припомню.
 показать весь комментарий
 
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения российскому «вору в законе» Батыру Бухарскому. Содержание под стражей для Бухарского заменили на домашний арест. В то же время, криминальный элемент находится в розыске Интерпола, а правительство Испании требует его экстрадиции.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня в Переяславе-Хмельницком суд будет избирать меру пресечения подозреваемым в покушении на координатора С14 Мазура
 
 
 
 
 
 вверх