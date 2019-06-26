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Все про:ПАСЕ (1357) Россия (73163) Донбасс (18800) Климпуш-Цинцадзе (333)

 Членов ПАСЕ, голосовавших за возвращение России, надо свозить на Донбасс, - Климпуш-Цинцадзе

Европейских депутатов, которые голосовали за возвращение делегации России в ПАСЕ, следует настойчивее приглашать на Донбасс, чтобы они увидели настоящую сущность российской агрессии.

Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Знаю, как тяжело европейских политиков привезти на Донбасс. И надо настойчивее приглашать членов ПАСЕ, которые голосовали за возвращение России. Увидев истинную сущность агрессора, они будут по-другому относиться к стране, взносы которой - ничто по сравнению с разрушением, которое она наносит", - считает она.

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Членов ПАСЕ, голосовавших за возвращение России, надо свозить на Донбасс, - Климпуш-Цинцадзе 01

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3134247
 
   
 Топ комментарии
 
Слабых не любят.
До тех пор пока наши лицемерные быдлоэлиты будут красть 90% бюджета, как они это делают уже 28 лет, а потом будут толкать в ЕС напыщенные речи о солидарности с разворованной и сделанной нищей ими же стране, дела не будет.
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Займитесь, для начала, экскурсиями на Донбасс, для тупого лошья, которое проголосовало в апреле сего года, за вора-олигарха Коломойского в лице его марионетки фигляра без диплома клоуна Зе.
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- Затем этому человеку велели залезть по лестнице на чердак, прыгнуть через каменный забор, броситься в пруд, а собак спустили за ним. Под конец выяснилось, что человек этот был депутат-радикал, который поехал погулять в Ланские леса, когда ему опротивело сидеть в парламенте.(c)
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Это не поможет, Донбас для них далеко, а русские деньги совсем рядом, карман греют. Если даже Нидерланды проголосовали за…
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Dmytro Kuleba
3 ч. ·
У мене є багато історій про ПАРЄ.
І про те як мене плескали по плечу із словами "А скажи, класно ми придумали аргумент про 140 мільйонів росіян заради яких ми маємо повернути російську делегацію до ПАРЄ? Це ви точно не переб'єте".
І про те як дипломатично провести розмову, в якій тобі з посмішкою кажуть: не треба загострювати, тобі краще змиритися з російським поверненням і просто жити з цим. А ти з такою ж дружньою посмішкою відповідаєш: ні, дорогий мій, це тобі доведеться з цим жити.
І про те як ми виписували тези, які Зеленський озвучив на нещодавніх зустрічах з Макроном та Меркель, хоча обидва лідери вже вирішили повертати росіян і дали всі команди.
І про литовців, латвійців, естонців та грузинів, з якими ми пройшли цей шлях попри спроби нас роз'єднати. Одного посла обробляли аргументом - навіщо ви підтримуєте українців, ми з ними все одно домовимося, вони нам не відмовлять.
І про те як сибарити та гедоністи депутати ПАРЄ вчора не розбрелися по ресторанах (як завжди), а вперше в історіі ледь не всі сиділи до першої ночі в залі і слухняно тиснули на кнопки під час голосування лише заради того, щоб зламати останні спроби наших депутатів (вони реально молодці) зламати їхній сценарій.
І про те як вчора вночі в пустому коридорі ПАРЄ плакала помічниця одного члена ПАРЄ, який завзято топив за росіян, тому що їй було соромно за шефа.
І як інший член ПАРЄ, який теж завзято топив за росіян, сьогодні здивовано відзначив, що росіяни приїхали якісь нахабні і почали своє тріумфальне повернення з провокації - номінували одіозного Слуцького на віцепрезидента ПАРЄ.
Короче, історій багато. Але головне - майбутнє.
Моя особиста позиція така - ми маємо відповісти не лише словом, а комплексом конкретних дій. Відповісти не емоційно і поспіхом, а зважено і цинічно.
Сьогодні міністр Павло Клімкін викликав мене на консультації до Києва, де ми якраз будемо фіналізувати план подальших дій. Виклик посла на консультації щодо майбутніх параметрів участі України в Раді Європи - таке ми робимо вперше з 1995 року, коли вступили до організації. І це чіткий сигнал.
Не можу достеменно сказати, що зрештою буде, але напевно знаю, що три ключових правила залишаються незмінними:
- Спираємося на реальність.
- Нас б'ють, ми б'ємо.
- Граємо до кінця.
А ви не журіться. Світ жорстокий. Це факт. Але іншого світу у нас немає.Треба просто бути сильним, мати здоровий глузд і вигризати у цьому світі своє. Особливо після того як щось вигризають з тебе.
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Слабых не любят.
До тех пор пока наши лицемерные быдлоэлиты будут красть 90% бюджета, как они это делают уже 28 лет, а потом будут толкать в ЕС напыщенные речи о солидарности с разворованной и сделанной нищей ими же стране, дела не будет.
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Лайк Прав сто процентов Только вот президент вроде новый , а дела как все предыдущие 28 лет (
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пока да, серьезных изменений не вижу
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Скорее и не будет я так думаю Зеленский это ющ 2 только русифицированная версия (
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я думаю - попытки будут. серьезные решительные попытки. но получится ли - посмотрим
я счас даже больше на РНС смотрю, этот реально сможет
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Она такая в действительности эта Ивонна, глупенькая и наивная девочка или просто циничная брехуха ? Не нужно никого никуда возить .Они там все в курсе . И кое кто даже в доле с людоедами . Это просто бизнес , а так они в душе с нами и очень встревожены за нас всем своим западным Миром .Как говаривал её бывший шеф
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Займитесь, для начала, экскурсиями на Донбасс, для тупого лошья, которое проголосовало в апреле сего года, за вора-олигарха Коломойского в лице его марионетки фигляра без диплома клоуна Зе.
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И как ты жил все эти 5 лет при воре-олигархе и его марионетках ? Ты наверное все 5 лет шины палил на Банковой и каждое утро вставал со словами Геть соевого мародёра ?
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Вот из за такого тупого лощья, как вы, вера парашники вернулись в ПАСЕ. Завтра с них снимут санкции, в июле рыгыАналы, партейка коломойши и старуха-колясочница с мажоритарщиками от ахметовых, тарут, пинчуков, новинских и прочих олигархов создадут в ВР большинство для грабежа вас (и меня, к сожалению) как было в 90-е, в октябре введут 1000 гр. т.к. включили печатный станок, затем Х..ло начнёт под любым предлогом локальное вторжение, начнётся мобилизация от которой вы и вам подобные сдрысните в ЕС или Крым, потом приедет фрау Меркель и мсье Макрон, фигляр сходит по малому под себя, пожуёт свой галтуХ и сдаст страну парашной рвани. Если конечно его раньше киевляне и бойцы ВСУ с героями добробатов раньше на каштан не вздёрнут. С богданами, розумовскими и друзьями детства.
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Будет как и сто лет назад.Добавится ближневосточный колорит. Українця, який дивиться на зруйновану Україну та здивовано лізе у потилицю, присоединившиеся к Табачнику и Ставицкому товарищи будут утешать: ну,так получилось. И - ты же сам этого хотел и сам это натворил.Таки да, согласится украинец в очередной раз..
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КОЛИ Україна ЗА ПРАВО ЖИТТЯ

З КАТАМИ БОРОЛАСЬ, ЖИЛА І ВМИРАЛА,

І ЖДАЛА, ХОТІЛА ЛИШЕ СПІВЧУТТЯ,

ЄВРОПА МОВЧАЛА.

КОЛИ Україна КРИВАВІ ЖНИВА

Зібравши для ката, сама умирала

І з голоду навіть згубила слова,

ЄВРОПА МОВЧАЛА.

Коли Україна життя прокляла

І ціла могилою стала,

ЯК СЛЬОЗИ КОТИЛИСЬ І В ДЕМОНА ЗЛА,

ЄВРОПА МОВЧАЛА.

Вірш Олександра Олеся «ПАМ'ЯТАЙ». Написаний в еміграції в Чехословаччині 22 серпня 1931 року. ІСТОРІЯ ПОВТОРЮЄТЬСЯ? ЧИ НЕ ЗАНАДТО ДОРОГОЮ ЦІНОЮ?
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їм треба показати російський Альфа-Банк, обленерго, половина яких належить кацапам, повести по супермаркетам, де купа товарів з штрих-кодом расейкі, показати вагони ржд на наших коліях
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"половина яких належить кацапам"- але з укргромадянством,які стануть депуртатами "слугі".
"купа товарів з штрих-кодом расейкі"- це до тих же.
"вагони ржд на наших коліях"- транзит в ЕС,як і расейськи фури,теж на ЕС.
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Тут новость была, в Харькове отметелили двух рашистов? Это оно?
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Все рекомендации от ПАСЕ Украине не нужно выполнять.
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Кретина зеленого туда свозите вместе с улюлюкающим ему быдлом. В один конец.
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Ты видимо не в теме. ПАСЕ берет рашку назад только по одной причине, их отстранили 2 года назад, а по правилам ПАСЕ если в течении 2х лет они не присутствуют , НЕ ПЛАТЯТ ВЗНОСЫ, то их исключают. Так вот что бы их не исключать, их под любым выдуманным предлогом привлекли назад. Срать ***** хотел на ПАСЕ их указы, но для своего лохтората, конечно они туда побегут и будут демонстрировать что они в европейских организациях первая скрипка. Эта лояльность Европе дорого обойдется, еще дороже она обоидется Украинцам. Но я думаю что если усилятся боевые деиствия после этого, Украина должна потребовать от Европы так же военнои помощи в том числе солдатами. Хотят кормить шизанутую рашу, пусть участвуют и в усмирении.
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Думаю европейские военные побывавшие а Донбассе , обьяснят лучше , белым вопотничкам в ПАСЕ , как надо к раше относиться
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да кого вы туда не привезете, они свой выбор сделали. При таком президенте, без политического образования, без силы воли, без ничего, а только модные понты….ничего не будет и ни от кого не прибудет....Страна в виртуале, а реальную он не знает...
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Цыцадзе а в чем проблема ? Уборщица баба Шура в отпуску и приглашать некому ?
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Членов ПАСЕ, голосовавших за возвращение России, надо свозить на Донбасс, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4377Тётя Роза‏ @Anakoyher 10 ч.10 часов назад

История с ПАСЕ напоминает мне анекдот.
- Послушайте, а есть вообще в Париже порядочные женщины?
- Есть, месье. Но они очень дорого стоят.

Европейские ценности тоже имеют свою цену...

Членов ПАСЕ, голосовавших за возвращение России, надо свозить на Донбасс, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5225
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вопрос в том что делать Украине в этой ситуации?
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Воевать. Если ***** решит нападать на Европу , должен понять что через Украину он это делать не сможет. Думаю именно по этой причине он ******* беларуского использует. На Украине , *****, а точнее раша , все равно не остановится. Помнится до западной Германии все земли ее были!!!!
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Так еще к этому, собираются смерти погибших в боинге слить.... Обвинив исполнителей, а не тех кто этот бук отправил их паРаши, конкретно ***** и Шойгу . А они гиркина собираются обвинить!!!! Да Гиркин причастный, и только причастный, заказчик убийств Кремль .
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на подвал к сепарам, что б ощутили в полной мере сруський мир
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Хотели европейских ценностей, вот они.
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члены рашиста ,есть члены .отправлять их надо прямиком на,,,й ,Аесли такая "вумная" тогда почему не свозила членов на Донбасс "до "??
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Судя по карте кто как голосовал могу сказать, что мид Украины не дорабатывает. Большенство в ЕС вообще не понимают ситуацию в Украине. Зато параша тудей и остальная х-ня там очень активно работают. Уверен многие из них думают что у нас внутренний конфликт.
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Просто большой БАРДАК, Не х........ дорабатывать. Все тянут на себя. И не х........ тут думать.
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Нет леха,ты не прав! Я в бардаках бывал - там порядок!
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НЕЗНАЮ, ты бывал в политическом бардаке?
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Большая часть дипломатов - еще из ссср. Времен Кучмы/Ялынковича которые при вихляющем политическом курсе просто бояться что-то делать,чтоб не потерять теплые места.
Политический кус в Украине, как дорога домой у сильно пьяного,по короткой,но ооочень широкой улице.
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ПАСЄ повернула права росії, бо побачила суть нової зеленої влади України.
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"европейских политиков привезти на Донбасс"

ради такого дела, Украина могла бы и бесплатный чартер организовать.... Хотя бы в одну сторону...
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возить надо было с первого залпа рашкиных ихтамнетов...
уже 5 лет...можно было возить (и терять... когонить... периодически))))
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А їхні найманці туди регулярно їздять, особливо з Італії.
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Как все это пригничует.Гики ,клики и воровство под их прикрыием.А кто не согласен тот москаль. Полезней обсуждать суспильный договор громад чем отвлекаться на их заклинания.
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Так вони на Донбас і поїдуть! Безплатно! Ага! Чекайте! Вони в кацапію за гроші не дуже їхати хочуть. Хіба що такі деґенерати, як Менсон, Депард'є і ще декілька нафтплінових осіб.
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Вы знаете что Жириновский отправлял разным президентам европейских стран, предложение поделить Украину , он отправлял это и Польше и Венгрии . Вы понимаете что ***** впринципе расчитывает на то что повторит с Украиной то что когда то гитлер и раша делали с Польшей . Да это клоун Жириновский , шута и отправляют с такими предложениями, что бы в случае отказа списать на то что он шут. Но планы ***** он открыл ярко и понятно. Понятно так же то что раша, и не важно кто будет у нее во главе, в раше когда небыло ни одного адекватного может кроме Петра 1. Ясно одно , раша ничего не умеет кроме как воевать, и тут решать европеискому обществу, воевать с рашей или сделать так что бы раша опять воевала сама с собой.
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Петро І власними руками вбивав білоруських монахів, коли захопив Полоцьк. І взагалі любив вбивати, катувати й ґвалтувати. А так да, адекватний.
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Можете назвать хоть одного рашистского правителя без таких наклонностей
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Адекватного Петра 1, який катував українців і які вмирали при будівництві Санкт-Петербургу? У мене нема питань хто ви є!
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Я имею в виду управление и направление, вы требуете от средневековых , демократии ? В Европе тоже была гельетина, четвертования и разного рода садистские развлечения или Лувр отстраивался по волшебству. Не унижаите свои рассуждения до скулежа.
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Это же казаки после всех катовань примкнули к россииской империи?! Много ума ?!
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Вивчіть історію, а потім щось пишіть. Мабуть ви точно не з України, якщо не знаєте історію тих договорів Членів ПАРЄ, які голосували за повернення Росії, треба звозити на Донбас, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2537
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Воевать как не умела,так и не умеет. Доказано 300 летней историей.
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В магазинах,рынках полно кацапских товаров,под названием "власнии iмпорт",закупается гсм,депутаты летают в Крым,москву ведут переговоры,рекламируют свои отдых и т.д. и хоть-бы хны кому.Тот логопед в зРаде хоть-бы пернул по этому поводу,не фига тишина.А тут вои подняли реформаторы с тысячнои купюрои.
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ПЕС, ПАСЕ... родичі мабуть...
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ВЫ ПОСМОТРИТЕ С НАЧАЛО ПРОЦЕНТ ПРИРОСТА ВВП ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА ЭТИХ СТРАН С РОССИЕЙ И ПОЙМЕТЕ ПОЧЕМУ ИХ ПОЕЗДКА НЕ ДОНБАСС НЕ ИНТЕРЕСУЕТ
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Товарообіг Німеччини з кацапстаном дорівнює її товарообігові з таким економічним ґіґантом, як Чеська Республіка. Повне зупинення торгівлі з кацапстаном привело б до страти кожним німцем 2-3 євро в місяць.
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учитывая что дело не столько сколько в торговле, а в энергоресурсах предоставляемых россией, то потери их составляют точно не в 2-3 евро в месяц, они за такие деньги и торговать не стали. Это честно говоря не правда 2-3 євро в місяць, Германия от сотрудничества с россией имеет имеет самую высокую моржу и они у немцев стоят на первом месте. Конечно можно врать дальше о незначительности, но события эти сами за себя говорят.
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Ви питали про вплив Росії на німецький ВВП, я вам відповів. Він такий самий, як вплив Чеської Республіки. Енерґоносії є окремим питанням. Повна відмова від російських енерґоносіїв та їх закупівля від інших постачальників означала б страту кожним німцем біля 20 євро за рік. Чому вони цього не роблять? По-перше, шкода 20 євро. По-друге, дякуючи постачанню російського газу через "Північні потоки" Німеччина буде майже монополістом в цій галузі в ЄС.
Отже на майбутнє знайте: ваша свобода і життя для німця коштує 20 євро. Але він краще віддасть ці гроші арабським "втікачам". Ось така діалектика.
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"Він такий самий, як вплив Чеської РеспублікиВін такий самий, як вплив Чеської Республіки" -
????? И тут же правильный ответ "газ"
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Після Третьої Світової всіх уцілілих німців треба буде врешті переселити в Сибір. За всю історію Європи ніхто так не любив кацапів, як шваби. От хай з ними і живуть.
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О! Лєнка-дамбасянка намалювалась, хрен зітреш.
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Возврат мокшанского быдла это результат работы барыжного шобло.
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Ну да, пусть евродепутаты походят по Луганску и Донецку, послушают местных жителей про зверства российских наемников, тогда в мозгах прояснится.
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Для начала на Донбасс следует отправить 73% зе-билоидов.
Пусть поищут там "гражданский конфликт".
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Тем членам ПАСЕ, которые голосовали за возвращение России в Совет Европы, были бы не против нахождения в ПАСЕ россиян, даже если бы кремлевский главарь начал масштабную войну на уничтожение нашего государства, так как они закрыли глаза на сбитый Россией "Боинг" и на смерть своих людей (депутаты от Голландии голосовали за возвращение России). ПАСЕ ненужная структура, не придерживающаяся провозглашенных принципов своей организации, полезна только для работающих там людей, как кормушка, все-таки тасовать бесполезные бумажки проще, чем горбатиться
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что за чушь. Вот к примеру у нас шухерич варнякает о гражданской войне или бойкул с вилкулом. Как вы думаете, изменится ли их позиция, если их "свозить на донбасс"?
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Тьфу, скулеж" надо было, надо было" . Ну привезли бы им , прям там в ПАСЕ , поставили бы документальные съемки с Донбасса , но это надо было делать до того , а не скулить после. Тем кто не верит и хочет посмотреть своими глазами, пригласить в зону воины против рашистов, ДО того как будут принимать решение. Поставить опрос рашистов , что они думают о воине сирии и захвате Крыма и Донбасса - мы помогаем сирии , Донбассу , Крыму ...... Впечатляющая помощь!!!! Больше 500 000 убитых сирийцев
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Привезли бы в ПАСЕ, военных с Донбасса , бер рук и ног. Что они там сидят, чистенькие , шанелью надуханеные. Белоручки.
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Ага, они прослезятся, раскаются, вернут х.йлу полученные от него "плюшки" и все отыграют назад.
Если вся политика Украины строилась и строится на таких мечтах - о нас и дальше будут вытирать ноги.
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Членов ПАСЕ, голосовавших за возвращение России, надо свозить на Донбасс, - Климпуш-Цинцадзе

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Поквапся, вези їх скоріше, бо вони вже думають і залишки санкцій знімати: кацапи додавлюють https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/26/7097774/
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Их не просто нужно туда привезти, но и ставить пожить где нибудь в гарячей точке Донбасса вместе с нашими воинами хотябы на недельку..., но по мне то лучше чтобы эти представители СЕ оттуда уже не вернулись
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А сама Климпушиха туда не хо? Типа не понимает, что бабло - самый весомый аргумент. Прав Ленин был насчёт Европы и буржуазии, когда говорил, что они продадут нам даже верёвку, на которой мы их и повесим ))
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Треба вже давно зрозуміти, що ніхто нам не допоможе. Слабких не *******. Треба просто владі не красти, прокацапських політиків до влади не пускати, робити все що б під ногами кацапсячої погані як шуХВрічЄй, бойок, габіновічей, мертвечуків, мураєвих, гепів, допів і т.і. ЗЕМЛЯ ГОРІЛА, озброюватись, що купити, а в основному у нас все для цього є. Збудувати Бердянську чи Маріуполі завод по виготовленню кораблів, тому, що кацапня не дасть нашим військовим кораблям зайти ці порти, вони все будуть робити для цього і кацапи хер ложили на всю ПАСЄ, ООН, ОБСЄ, Гааги, Лондони та т.і. Санкції їм теж до одного місця, ***** скоріша своїх кацапів примусить гівном живитись чим від своєї хворої ідеї відмовитись і вони будуть гівно жерти, дивитись *****вський телевізор і молитись на *****. Треба розраховувати тільки на себе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧленов ПАСЕ, голосовавших за возвращение России, надо свозить на Донбасс, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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