 Членов ПАСЕ, голосовавших за возвращение России, надо свозить на Донбасс, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Знаю, как тяжело европейских политиков привезти на Донбасс. И надо настойчивее приглашать членов ПАСЕ, которые голосовали за возвращение России. Увидев истинную сущность агрессора, они будут по-другому относиться к стране, взносы которой - ничто по сравнению с разрушением, которое она наносит", - считает она.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
3 ч. ·
У мене є багато історій про ПАРЄ.
І про те як мене плескали по плечу із словами "А скажи, класно ми придумали аргумент про 140 мільйонів росіян заради яких ми маємо повернути російську делегацію до ПАРЄ? Це ви точно не переб'єте".
І про те як дипломатично провести розмову, в якій тобі з посмішкою кажуть: не треба загострювати, тобі краще змиритися з російським поверненням і просто жити з цим. А ти з такою ж дружньою посмішкою відповідаєш: ні, дорогий мій, це тобі доведеться з цим жити.
І про те як ми виписували тези, які Зеленський озвучив на нещодавніх зустрічах з Макроном та Меркель, хоча обидва лідери вже вирішили повертати росіян і дали всі команди.
І про литовців, латвійців, естонців та грузинів, з якими ми пройшли цей шлях попри спроби нас роз'єднати. Одного посла обробляли аргументом - навіщо ви підтримуєте українців, ми з ними все одно домовимося, вони нам не відмовлять.
І про те як сибарити та гедоністи депутати ПАРЄ вчора не розбрелися по ресторанах (як завжди), а вперше в історіі ледь не всі сиділи до першої ночі в залі і слухняно тиснули на кнопки під час голосування лише заради того, щоб зламати останні спроби наших депутатів (вони реально молодці) зламати їхній сценарій.
І про те як вчора вночі в пустому коридорі ПАРЄ плакала помічниця одного члена ПАРЄ, який завзято топив за росіян, тому що їй було соромно за шефа.
І як інший член ПАРЄ, який теж завзято топив за росіян, сьогодні здивовано відзначив, що росіяни приїхали якісь нахабні і почали своє тріумфальне повернення з провокації - номінували одіозного Слуцького на віцепрезидента ПАРЄ.
Короче, історій багато. Але головне - майбутнє.
Моя особиста позиція така - ми маємо відповісти не лише словом, а комплексом конкретних дій. Відповісти не емоційно і поспіхом, а зважено і цинічно.
Сьогодні міністр Павло Клімкін викликав мене на консультації до Києва, де ми якраз будемо фіналізувати план подальших дій. Виклик посла на консультації щодо майбутніх параметрів участі України в Раді Європи - таке ми робимо вперше з 1995 року, коли вступили до організації. І це чіткий сигнал.
Не можу достеменно сказати, що зрештою буде, але напевно знаю, що три ключових правила залишаються незмінними:
- Спираємося на реальність.
- Нас б'ють, ми б'ємо.
- Граємо до кінця.
А ви не журіться. Світ жорстокий. Це факт. Але іншого світу у нас немає.Треба просто бути сильним, мати здоровий глузд і вигризати у цьому світі своє. Особливо після того як щось вигризають з тебе.
До тех пор пока наши лицемерные быдлоэлиты будут красть 90% бюджета, как они это делают уже 28 лет, а потом будут толкать в ЕС напыщенные речи о солидарности с разворованной и сделанной нищей ими же стране, дела не будет.
я счас даже больше на РНС смотрю, этот реально сможет
З КАТАМИ БОРОЛАСЬ, ЖИЛА І ВМИРАЛА,
І ЖДАЛА, ХОТІЛА ЛИШЕ СПІВЧУТТЯ,
ЄВРОПА МОВЧАЛА.
КОЛИ Україна КРИВАВІ ЖНИВА
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
ЄВРОПА МОВЧАЛА.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
ЯК СЛЬОЗИ КОТИЛИСЬ І В ДЕМОНА ЗЛА,
ЄВРОПА МОВЧАЛА.
Вірш Олександра Олеся «ПАМ'ЯТАЙ». Написаний в еміграції в Чехословаччині 22 серпня 1931 року. ІСТОРІЯ ПОВТОРЮЄТЬСЯ? ЧИ НЕ ЗАНАДТО ДОРОГОЮ ЦІНОЮ?
"купа товарів з штрих-кодом расейкі"- це до тих же.
"вагони ржд на наших коліях"- транзит в ЕС,як і расейськи фури,теж на ЕС.
🤔
История с ПАСЕ напоминает мне анекдот.
- Послушайте, а есть вообще в Париже порядочные женщины?
- Есть, месье. Но они очень дорого стоят.
Европейские ценности тоже имеют свою цену...
Политический кус в Украине, как дорога домой у сильно пьяного,по короткой,но ооочень широкой улице.
ради такого дела, Украина могла бы и бесплатный чартер организовать.... Хотя бы в одну сторону...
уже 5 лет...можно было возить (и терять... когонить... периодически))))
Отже на майбутнє знайте: ваша свобода і життя для німця коштує 20 євро. Але він краще віддасть ці гроші арабським "втікачам". Ось така діалектика.
????? И тут же правильный ответ "газ"
Пусть поищут там "гражданский конфликт".
Если вся политика Украины строилась и строится на таких мечтах - о нас и дальше будут вытирать ноги.
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Поквапся, вези їх скоріше, бо вони вже думають і залишки санкцій знімати: кацапи додавлюють https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/06/26/7097774/