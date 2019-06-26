 С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной миграционной службы Украины.
В частности, согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 года стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30%. Такими документами являются паспорт гражданина Украины (ID-карта), паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев - на временное и постоянное проживание. В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.
Изменится также стоимость оформления ряда других документов, которыми документируют иностранцев и лиц без гражданства в Украине.
В ведомстве отметили, что согласно ст. 20 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", предельная стоимость административных услуг зависит от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. При этом средства, полученные как часть административного сбора направляются в местные бюджеты.
Кроме того в Миграционной службе напомнили, что стоимость оформления документов повышается впервые, начиная с 2016 года. По подсчетам экспертов, такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на около 200 млн грн, которые будут направлены, в частности, на выполнение программ местного значения.
Также сообщается, что для граждан, которые уже осуществили оплату административного сбора с целью получения услуги, но не успели оформить документ до 30 июня 2019 года предусмотрена возможность осуществить доплату для получения государственной услуги.
р у л я т .
ЗЕ !
Останови контрреволюцию !
Сівоха прідьоть, порядок навідьоть !
І пам'ятайте, ви зробили це разом, зебіли!
Це ПЕРЕМОГА! Це вже покращення!
Вован, продолжай!
1 июля 2019 вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины от 24.04.2019 №371 "О внесении изменений в приложение к Постановлению КМУ от 2 ноября 2016. №770 "Источник:https://censor.net.ua/n3134246
Вот оно, зебильство - все спихивать на Пороха!
никак не даэ ЗЕ воплотить в жизнь свои ПРЕДВЫБОРНЫЕ ШУТКИ
1 июля 2019 вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины от 24.04.2019 №371 "О внесении изменений в приложение к Постановлению КМУ от 2 ноября 2016. №770
Напомните мине пожалуйста кто в это время был президентом? Кто сейчас премьер? Не нужно украинцев за дебилов считать. Иначе ваш любимый Пэпа даже в Раду не зайдет своим псом.
С таким пике рейтинга СН смотрите шо б вы еще в раду зашли)))
Ваш ТуЗЯ делает все для этого...
Успешный ДЫПЛОМУДЬ!!!
Успешный хователь майна по ОФФШОРАМ!!!
Служка гражданина Израиля...
И просто....ЧУВАК!))))
Чувак это кастрированный БАРАН...прям как ваш ЗЕ!!!))))
Вот оно, зебильство - все спихивать на Пороха!