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 Экономика, Общество
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Все про:загранпаспорт (149) Госмиграция (230) ID-карта (70)

 С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов

1 июля 2019 вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины от 24.04.2019 №371 "О внесении изменений в приложение к Постановлению КМУ от 2 ноября 2016. №770 ", согласно которому приняты новые суммы стоимости административных услуг в сфере миграции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной миграционной службы Украины.

В частности, согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 года стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30%. Такими документами являются паспорт гражданина Украины (ID-карта), паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев - на временное и постоянное проживание. В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.

С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов 01

Изменится также стоимость оформления ряда других документов, которыми документируют иностранцев и лиц без гражданства в Украине.

С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов 02

В ведомстве отметили, что согласно ст. 20 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", предельная стоимость административных услуг зависит от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. При этом средства, полученные как часть административного сбора направляются в местные бюджеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз согласовал новые требования к ID-картам

Кроме того в Миграционной службе напомнили, что стоимость оформления документов повышается впервые, начиная с 2016 года. По подсчетам экспертов, такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на около 200 млн грн, которые будут направлены, в частности, на выполнение программ местного значения.

Также сообщается, что для граждан, которые уже осуществили оплату административного сбора с целью получения услуги, но не успели оформить документ до 30 июня 2019 года предусмотрена возможность осуществить доплату для получения государственной услуги.

Источник: https://censor.net.ua/n3134246
 
 
 Топ комментарии
 
Уже буде скоро:
С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов - Цензор.НЕТ 6630

І пам'ятайте, ви зробили це разом, зебіли!
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Спасибо зебилам!!!

Це ПЕРЕМОГА! Це вже покращення!

Вован, продолжай!
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Совет форумчанПравила форума
 
опять все дорожает...дожили, а зарплату после выборов так и не повысилась
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Ждите к концу 2019 года сворачивание в разы практически ...в нуль безвиза для Украинцев Россия в ПАРЕ уже прорабатывает сей вопрос нет внешне все будет пристойно.... а вот попасть в Европу смогут от силы 10% от сегодняшних.. снятие санкций для России означает открытие шлюзов для Россиян безвиз в том числе и их бабки..на самый дорогой продукт в Европе.... алкоголь по ЛЮБОЙ ЦЕНЕ... а нас просто задвинут.... чтобы не возникало недоразумений скажем так между россиянами и укринцами за бугром и чтобы от нас "отдохнули" мы пока к сожалению не осознали весь трагизм ситуации с ПАРЕ... отсюда вопрос- а нафиг мне той паспорт закордонный... для чего... чтобы лежал дома на полочке... З 1 липня подорожчає оформлення ID-карт і закордонних паспортів - Цензор.НЕТ 7664
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а если увеличить число пограничников на километр и сократить количество рейсов и все эти лоукосты выкинуть, а оставить только мау?
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Петя так покращив, що люди тікають світ за очі
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він прорубав вікно у європу...і нова команда зєлєпукіних прагне успіхів ісландської збірної
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он прорубил им окно в Европу, но зеботы по привычке ломились через стены...виртуальные
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надо еще выездные визы ввести, а то такими темпами реально украина только в смартфонах и останется
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Паспорт даже за деньги, ох и страна.
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Назови пару стран в которых паспорт выдается бесплатно.
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Назови мне пару цивилизованных стран, в которых ты платишь налоги и все госуслуги все равно платные.
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Порохоботы -
р у л я т .

ЗЕ !
Останови контрреволюцию !
С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов - Цензор.НЕТ 5849 С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов - Цензор.НЕТ 5849
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І тут Свобода винна !

Сівоха прідьоть, порядок навідьоть !
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да враньё , в два три раза еще больше... Уберите посредников под крышей ментов С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов - Цензор.НЕТ 271
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Уже буде скоро:
С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов - Цензор.НЕТ 6630

І пам'ятайте, ви зробили це разом, зебіли!
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо зебилам!!!

Це ПЕРЕМОГА! Це вже покращення!

Вован, продолжай!
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Вы точно новость читали?
1 июля 2019 вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины от 24.04.2019 №371 "О внесении изменений в приложение к Постановлению КМУ от 2 ноября 2016. №770 "Источник:https://censor.net.ua/n3134246
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вони ж не читають нічого - тільки пишуть З 1 липня подорожчає оформлення ID-карт і закордонних паспортів - Цензор.НЕТ 9096
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А чего не отменил???

Вот оно, зебильство - все спихивать на Пороха!
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ну деньги ведь нужны на смены табличек, жаль только, что курс валюты не меняется, зарплата не растет, обещания, которых не было, за то ОФИС звучит....
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От проказник...у уже месяц как гадит солнцеликому великану ЗЕ!))))
никак не даэ ЗЕ воплотить в жизнь свои ПРЕДВЫБОРНЫЕ ШУТКИ
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Дублирую специально для ЫЛИТЫ

1 июля 2019 вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины от 24.04.2019 №371 "О внесении изменений в приложение к Постановлению КМУ от 2 ноября 2016. №770

Напомните мине пожалуйста кто в это время был президентом? Кто сейчас премьер? Не нужно украинцев за дебилов считать. Иначе ваш любимый Пэпа даже в Раду не зайдет своим псом.
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Уважаемый ЗЕ фан...представитель Ылиты ЗЕ команды))))
С таким пике рейтинга СН смотрите шо б вы еще в раду зашли)))
Ваш ТуЗЯ делает все для этого...
Успешный ДЫПЛОМУДЬ!!!
Успешный хователь майна по ОФФШОРАМ!!!
Служка гражданина Израиля...
И просто....ЧУВАК!))))
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И да...за ЧУВАКА в азиатских странах и на Кавказе можно неожидано получить с ноги в баняк...
Чувак это кастрированный БАРАН...прям как ваш ЗЕ!!!))))
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А чего не отменил???

Вот оно, зебильство - все спихивать на Пороха!
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Не, ну читайте. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24- 04, это вам о чем то говорит? А теперь нападайте, только на кого?
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Ходят слухи, что выдачу заграничных паспортов остановят, что-бы работающий народ массово не свалил из страны, когда начнётся дефолт. Иначе некому будет обеспечивать пенсии пенсионерам и прочим нахлебникам. Уже сейчас начались проблемы с выдачей паспортов - безпричинно затягивают выдачу тем, кто подал все документы в мае, а уже июнь заканчивается, все сроки вышли. Мне в марте оперативно выдали, но то было в марте. А сейчас все мои знакомые, кто подал в мае, сидят ждут, хотя уже все сроки вышли. Это только первые признаки закрытия границ. Так что закроют нас изнутри, аккурат перед дефолтом.
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ну зарплату к 4000 евро уже подняли так что если что то там подорожает то это не критично
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Путину нужны в подчинение украинские солдаты (а это полмиллиона) и всё работающие население, и сделать так, что бы они не сбежали в Европу, а созидали вновь восстановленный СССР.
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Цены в УРСР не повышались, наоборот каждый год снижались.
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А что такое? На международном рынке овес подорожал? Индекс Доу-Джонсона повлиял? Плюс от Ротердама приклеился? Или количество драгметалов в карточке возросло?
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А что ж не написали цену за бомажные паспорта? Их же тоже должны выдавать по запросу, или они не подорожали?
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Норм, Зе, хорошее начало!!! Давай дальше!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаС 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов
 
 
 
 
 
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