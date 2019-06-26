 Этот шаг скажется на будущем Крыма, - Джемилев о решении ПАСЕ по РФ

"Здесь, я думаю, очень сильно сыграли какие-то материальные меркантильные интересы, хотя они мотивируются тем, что, якобы, если Россия уйдет из Совета Европы, трудно будет защищать права российских граждан, тем более, что каждая вторая жалоба от граждан России", – сказал Джемилев в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает Джемилев, большинство таких жалоб отправляются обратно, поскольку они не проходят всю процедуру в самой России.

Джемилев считает решение ПАСЕ является "предательством идеалов Черчилля", по инициативе которого создавался Совет Европы для обеспечения верховенства права.

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По его мнению, этот шаг скажется на будущем Крыма.

"Мы заметили такую закономерность: чем меньше давление на Россию, тем больше репрессий. Поэтому новые аресты, списки заключенных – пусть это будет на совести тех депутатов, которые сейчас проголосовали за возвращение России. Дескать, мы наплевали на все принципы, а они нас вновь приглашают, потому что мы вот заплатим деньги. 33 млн евро, это 30 сребреников, вот такая оказалась цена этих европейских ценностей", – подчеркнул лидер крымскотатарского народа.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.