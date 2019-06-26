 Этот шаг скажется на будущем Крыма, - Джемилев о решении ПАСЕ по РФ

"Здесь, я думаю, очень сильно сыграли какие-то материальные меркантильные интересы, хотя они мотивируются тем, что, якобы, если Россия уйдет из Совета Европы, трудно будет защищать права российских граждан, тем более, что каждая вторая жалоба от граждан России", – сказал Джемилев в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает Джемилев, большинство таких жалоб отправляются обратно, поскольку они не проходят всю процедуру в самой России.
Джемилев считает решение ПАСЕ является "предательством идеалов Черчилля", по инициативе которого создавался Совет Европы для обеспечения верховенства права.
По его мнению, этот шаг скажется на будущем Крыма.
"Мы заметили такую закономерность: чем меньше давление на Россию, тем больше репрессий. Поэтому новые аресты, списки заключенных – пусть это будет на совести тех депутатов, которые сейчас проголосовали за возвращение России. Дескать, мы наплевали на все принципы, а они нас вновь приглашают, потому что мы вот заплатим деньги. 33 млн евро, это 30 сребреников, вот такая оказалась цена этих европейских ценностей", – подчеркнул лидер крымскотатарского народа.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюциюпроголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Источник: https://censor.net.ua/n3134244
Интересно, что скажут европейские "борцуны" за демократию о 17 годах заключения, которые получили крымские тататры. 17 (!) лет, столько даже тов. Сталин не давал, а он был людоед великий.
или малоросами?
У шляхтичів ягода згниє, в московії будівлі рухнуть.
Негативно вплине.
Кримські татари, коли їм повернути землю та майно і не втручатися, зроблять з Криму цвітучий сад.
5. Народ Украины никогда не будет готов к прямому военному отвоеванию Крыма.
П.С. Исходя из вышеизложенного я считаю, что Крым уплыл навсегда, и любые выкрики и истерники украинских политиков о его возвращении в состав Украины - елементарная дешевая показушная манипуляция.