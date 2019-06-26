 Углубление экономического партнерства и создание хороших рабочих мест, - Трюдо рассказал, о чем будет говорить с Зеленским

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом, анонсируя переговоры, заявил сам Трюдо.
"Канада и Украина разделяют глубокую историческую дружбу, построенную на общих ценностях и крепких межличностных связях. С нетерпением ожидаю встречи с Президентом Зеленским, во время которой подтвержу приверженность Канады народу Украины и обсужу пути углубления экономического партнерства и создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах", - сказал Трюдо.
В его офисе добавили, что во время переговоров будут также обсуждаться "усилия Украины в реформировании на пути к евроатлантической интеграции и ситуация с безопасностью в регионе".
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Канаде с 1 по 3 июля. Он примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Торонто, и проведет ряд двух- и многосторонних встреч.
Зю...?
зара у порохоботів дах знесе, а Ведана вас внесу до списку зебілів
Эх, жаль, что не сезон.
Тыквенный, конечно.
Я бы на месте "канадских бандер" каждый день потчевала Владимира Александровича тыквенным супом, тыквенным пирогом, ньоки с тыквой, ну, вы поняли. Не выносить же каждый раз тыкву ему в руках, чтобы понял, какая страна у Владимира Александровича в "проститутках" (как он выразился)..
Давай, Трюдо, викручуйся ... Співчуваю: =афіґєєш= од зе-рівня. Це тобі не Петя: ото мукатиме і пику кривитиме (ну, ти теж умієш і любиш всякі штучки на публіку).
Будеш торгувать фейсом, бо тебе вибори восени чекають. Хочеш заручитися підтримкою української громади.
Які ти робочі місця створиш з кловуном в Україні ?
Христя притомніша.
А ми хочемо подивитися на ту =діаспору=, що прийде кловуна вітать.
Ющенко в парламенті виступав, дуже гарну промову виголосив. Навіть той гидотний депутат москальського походження, який книжечку видав і виставив українців наймитами москалів, Іґнатьєфф, підійшов, подав руку і обійняв.
А це зе-чмо щось гундоситиме з папірця ?
А как посмотрят...послушают....то результат дальнейших действий может быть сосем иным...
Поездка зебобика в Европу и последующее голосование в ПАСЕ тому пример....
Вам об этом уже и посол Украины в ПАРЕ сказал прямым текстом и Министр Иностранных Дел тоже, но для тупых пе-билов авторитетами могут быть только те, кто гонит против Зеленского, все остальное - зрада.
и портнов совпадение, и жуков в харькове совпадение и московский проспект совпадение и пасе совпадение. вот такие вот совпадения странные
скажи мне - на какую подготовку ушел год? подготовку чего? документа который зачитали с трибуны?
И тут нарисовался зебобик....который за месяц просрал все то что нарабатывалось годами....
Зеленський - слуга Народу 🇺🇦 @zel_prezident 10h10 hours ago
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Вітаю всіх прихильників РНС. Сподіваюсь на чесну боротьбу, без образ, чорнухи, срачу і т.д. Ми не вороги, а ціль у нас одна, зробити успішну Україну якогомога швидше. Вперед до змін!
Ну ничего, сейчас рашка в очередной раз что-то натворит - скажут что с этим и визитом Зеленского есть прямая связь и так далее.