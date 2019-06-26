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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1882) Канада (1261) Трюдо Джастин (98)

 Углубление экономического партнерства и создание хороших рабочих мест, - Трюдо рассказал, о чем будет говорить с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи в Торонто будут искать способы увеличить количество рабочих мест.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом, анонсируя переговоры, заявил сам Трюдо.

"Канада и Украина разделяют глубокую историческую дружбу, построенную на общих ценностях и крепких межличностных связях. С нетерпением ожидаю встречи с Президентом Зеленским, во время которой подтвержу приверженность Канады народу Украины и обсужу пути углубления экономического партнерства и создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах", - сказал Трюдо.

В его офисе добавили, что во время переговоров будут также обсуждаться "усилия Украины в реформировании на пути к евроатлантической интеграции и ситуация с безопасностью в регионе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо и Туск обсудили пути реформ в Украине

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Канаде с 1 по 3 июля. Он примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Торонто, и проведет ряд двух- и многосторонних встреч.

Источник: https://censor.net.ua/n3134242
 
   
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Знов гроші на вітер: "США виділять Україні 4 млн доларів на захист військових складів..." спочатку треба посадити попередніх "захисників" складів!

Углубление экономического партнерства и создание хороших рабочих мест, - Трюдо рассказал, о чем будет говорить с Зеленским - Цензор.НЕТ 5343
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Порохобот не тявкай, уже твоему Пете ничего не поможет.
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Трюдо, що ж ви робите?!
зара у порохоботів дах знесе, а Ведана вас внесу до списку зебілів
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Є прості речі, які би мали знати навіть Зебіли. На відсутність робочих місць щось впливає і це явно не Пеця... коли це щось буде приведено до ладу? Коли Трюдо забажає?
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Надеюсь после поездки Зеленского Канада не снимет санкции с рашки. А то после последнего европейского турне нашего нового гаранта такой уверенности уже нет (
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😂😂😂нашел с кем говорить там максимум можно о шаурме найти взаимопонимание
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В самое "гнездо бандеровцев" Углубление экономического партнерства и создание хороших рабочих мест, - Трюдо рассказал, о чем будет говорить с Зеленским - Цензор.НЕТ 1502 едет Владимир Александрович, в Канаду.
Эх, жаль, что не сезон.
Тыквенный, конечно.
Я бы на месте "канадских бандер" каждый день потчевала Владимира Александровича тыквенным супом, тыквенным пирогом, ньоки с тыквой, ну, вы поняли. Не выносить же каждый раз тыкву ему в руках, чтобы понял, какая страна у Владимира Александровича в "проститутках" (как он выразился)..
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хорошие рабочие места где? в Канаде? я за!
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Я, звичайно, не відповідатиму зе-персонажу вище.

Давай, Трюдо, викручуйся ... Співчуваю: =афіґєєш= од зе-рівня. Це тобі не Петя: ото мукатиме і пику кривитиме (ну, ти теж умієш і любиш всякі штучки на публіку).
Будеш торгувать фейсом, бо тебе вибори восени чекають. Хочеш заручитися підтримкою української громади.
Які ти робочі місця створиш з кловуном в Україні ?
Христя притомніша.
А ми хочемо подивитися на ту =діаспору=, що прийде кловуна вітать.

Ющенко в парламенті виступав, дуже гарну промову виголосив. Навіть той гидотний депутат москальського походження, який книжечку видав і виставив українців наймитами москалів, Іґнатьєфф, підійшов, подав руку і обійняв.
А це зе-чмо щось гундоситиме з папірця ?
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Петя теж мав дуже гарний візит (тоді ще Ігри Нескорених були), просто у мене не вийшло поїхати в Оттаву, то не розказую того, що не бачила на власні очі.
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Все так говорят ...до того самого момента пока тупость зебобика своими глазами не видят и не слышат....
А как посмотрят...послушают....то результат дальнейших действий может быть сосем иным...
Поездка зебобика в Европу и последующее голосование в ПАСЕ тому пример....
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Нужно быть полным пе-билом, чтобы не понимать того, что подобные вещи в ПАРЕ не решались за 2 недели. Подготовка в возвращению кацапов шла уже год, а решение по сути было принято в феврале и никак не связано с Зеленским.
Вам об этом уже и посол Украины в ПАРЕ сказал прямым текстом и Министр Иностранных Дел тоже, но для тупых пе-билов авторитетами могут быть только те, кто гонит против Зеленского, все остальное - зрада.
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Это ты сам этот бред...о решении в феврале... придумал..или подсказал кто то..??
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конечно. просто совпадение
и портнов совпадение, и жуков в харькове совпадение и московский проспект совпадение и пасе совпадение. вот такие вот совпадения странные

скажи мне - на какую подготовку ушел год? подготовку чего? документа который зачитали с трибуны?
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А попытки вернуть паРашу в ПАСЕ предпринимались с того самого момента как паРашу от туда выгнали...но действия государства Украина...действия Президента Украины Порошенко и его команды....не позволяли этого сделать.....
И тут нарисовался зебобик....который за месяц просрал все то что нарабатывалось годами....
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Він здатний тільки наробити, а не зробити.
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Звичайно, що складається програма прийому і тема розмови оприлюднюється згідно цієї програми. Дали пишуть звіт, де вказують досягнення і суть перемовин. У цьому випадку досягнень не буде, бо Зе не розуміє суть створення робочих місць та їхню структуру.
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трюдо придет в разных носках, а украинская сторона в труселях исландской сбороной, если в офис канадского премьера так тоже позволено...а иначе, без трусов, не будет командного духа и очередной провал
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Зеленский уже пообщался с Меркель и Макроном - факт, как говорится, налицо.
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У пороха дно пробивается, с Зеленским все договариваются.
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Песики! Привітайте українців

Зеленський - слуга Народу 🇺🇦‏ @zel_prezident 10h10 hours ago

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Вітаю всіх прихильників РНС. Сподіваюсь на чесну боротьбу, без образ, чорнухи, срачу і т.д. Ми не вороги, а ціль у нас одна, зробити успішну Україну якогомога швидше. Вперед до змін!
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Зрадонька то какая. А соя говорили что "кловун" будет нерукопожатым по всему миру.
Ну ничего, сейчас рашка в очередной раз что-то натворит - скажут что с этим и визитом Зеленского есть прямая связь и так далее.
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Ну то Зеленський вже створив 450 нових (на додачу до 200 старих) дуже гарних робочих місць в апараті презєдента. Робота не бий лежачого, і зряплата гарна.
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пробежался по кацапским ресурсам. лейтмотив один "хахлы просыпаются! скоро опять к нам приползут прощения просить". вы сделали это вместе зебанутые
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУглубление экономического партнерства и создание хороших рабочих мест, - Трюдо рассказал, о чем будет говорить с Зеленским
 
 
 
 
 
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