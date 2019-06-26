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Все про:Конгресс США (428) ПАСЕ (1357) США (15081) Маккол (1)

 Своими действиями ПАСЕ поощряет агрессию России, - конгрессмен США Маккол

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы об устранении ограничений против России, которая продолжает аннексию и оккупацию Крыма, является ничем иным как поощрением агрессии Кремля, которую высказывает большинство стран Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такую позицию выразил во вторник сопредседатель Комитета по международным делам Палаты представителей США конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

"Россия не должна быть поощряема за свое плохое поведение. Пока они не освободят украинских моряков, не прекратят незаконную аннексию Крыма и не откажутся от враждебного поведения против США и мира, Европа не должна нормализовывать отношения", - отмечается в заявлении республиканской части Комитета под подписью коннгресмена Маккола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо напоминать РФ о скорейшем возобновлении членских взносов в ПАСЕ, - Маас

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3134240
 
   
 Топ комментарии
 
А Липецкая мразь даже за копейкой бы прибежала на другой конец корода, что бы не удавиться...
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Кто бы мог подумать лет 30 назад,что США будет защищать Украину от России.
Оказалась,что друзья за океаном(Канада,США),а рядом европейские шакалы Табаки пресмыкаются перед тигром Шерханом (Россия).)))Да простит мне Эдгар Берроуз за такое сравнение.))
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ті гейропейські скоти,котрі в Мінську створили ордло,відірвавши частину України, по вказівці рашиста і всі ті,хто голосував за навернення рашиста в ПАРЄ є співучасниками вбивства більш як 13 тисяч українців...
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президент владимир понимает промах внешней политики и отказывается получать зарплату...
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А Липецкая мразь даже за копейкой бы прибежала на другой конец корода, что бы не удавиться...
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навряд.. його просто не приваблює той мізер..
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Т.е. ты так вот запросто лишаешь его дохода за авторские права, к примеру?
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Тож у ,,барыги,, был бизнес на крови. А у зе просто бизнес. Какие вы двуличные ляди зебилы
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посещая офис президента в труселях исландской сборной, команда зелепукиныіх не перестает быть аматорами...но авторские за эту идею получить не прочь
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Как торговал собой на россии так и будет торговать за это ему больше дадут
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Європейців хвилюють російські гроші та газ.
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от шо значить погляд з за океану!
***** і кацяпам (і взагалі кацяпам від петра-першого), завжди було важче порозумітись з державами, які відділені від мокшандії водою - отож дякуємо Америці за розуміння!!!
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Как вроде Маккол президент Украины его это волнует больше чем Узеленского который как мне кажется должен отстаивать интересы Украины впрочем возможно я ошибаюсь и у 72 процентов другие взгляды на обязанности президента
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Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів в столиці на честь Степана Бандери і Романа Шухевича.. В Кремле сказали ,что такие шаги сближают Украину с Россией и вскоре могут отдать останки оккупированого Донбасса с его одурманенным народом в обмен на подачу воды в уже российский Крым....Интересно какие будут следующие шаги Президента Украины. такое помниться в годы прихода Януковича,при котором суд лишил звания Героя Украины Шухевичу. Пока видно что Украину шатает как тот маятник Своими действиями ПАСЕ поощряет агрессию России, - конгрессмен США Маккол - Цензор.НЕТ 9498
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Канал не помешал мей лизнуть карлику сраку.
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И ещё ...Сестри Савченко йдуть в Раду по мажоритарці в Донецькій області ...кремлёвские штучки в своей красе,,чё нам ещё подсунут в парламент через народ Донбасса? Своїми діями ПАРЄ заохочує агресію Росії, - конгресмен США Маккол - Цензор.НЕТ 6180
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И лядство европейских политиков,и необьяснимое желание трампа поцеловать вовку в пипку. Все ,,гаранты,, жидко обосра*ись.
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Сколько Рос сия платит взносов ?! И зачем ПАСЕ Украина!? Миром правит капитал
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И сверх мощные бомбы, а ракеты для доставки Украина производит,просто нужно Президенту Зеленскому не сцать ,а сильно выгнуть наших олигархов.
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якщо путін перетворить париж у "купу гною" - буде вставлено справедливість
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Гітлер не бомбив Париж, бо французи оголосили Париж відкритим містом.
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Пока все тут возмущаются возвратом рф в ПАСЕ , через границу идёт уголёк с рашки , поезд Киев-Москва обыденно отправился от вокзала , а уже почти по всем каналам вещает Медведчук. В этом тоже Европа виновата ?
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явважаю - в першу чергу українська влада. ну і українці, що таку обрали
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Я, кажется начинаю понимать, что имел в виду Петрусь этими лозунгами

Своїми діями ПАРЄ заохочує агресію Росії, - конгресмен США Маккол - Цензор.НЕТ 9960
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Кто бы мог подумать лет 30 назад,что США будет защищать Украину от России.
Оказалась,что друзья за океаном(Канада,США),а рядом европейские шакалы Табаки пресмыкаются перед тигром Шерханом (Россия).)))Да простит мне Эдгар Берроуз за такое сравнение.))
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Прекрасное сравнение. Только это Редьярд Киплинг. Своїми діями ПАРЄ заохочує агресію Росії, - конгресмен США Маккол - Цензор.НЕТ 4654
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ті гейропейські скоти,котрі в Мінську створили ордло,відірвавши частину України, по вказівці рашиста і всі ті,хто голосував за навернення рашиста в ПАРЄ є співучасниками вбивства більш як 13 тисяч українців...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСвоими действиями ПАСЕ поощряет агрессию России, - конгрессмен США Маккол
 
 
 
 
 
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