 Своими действиями ПАСЕ поощряет агрессию России, - конгрессмен США Маккол

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такую позицию выразил во вторник сопредседатель Комитета по международным делам Палаты представителей США конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.
"Россия не должна быть поощряема за свое плохое поведение. Пока они не освободят украинских моряков, не прекратят незаконную аннексию Крыма и не откажутся от враждебного поведения против США и мира, Европа не должна нормализовывать отношения", - отмечается в заявлении республиканской части Комитета под подписью коннгресмена Маккола.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
***** і кацяпам (і взагалі кацяпам від петра-першого), завжди було важче порозумітись з державами, які відділені від мокшандії водою - отож дякуємо Америці за розуміння!!!
Оказалась,что друзья за океаном(Канада,США),а рядом европейские шакалы Табаки пресмыкаются перед тигром Шерханом (Россия).)))Да простит мне Эдгар Берроуз за такое сравнение.))