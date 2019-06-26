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 Политика Украины
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Все про:таможня (1421) Нефьодов (81)

 Запуск таможенной службы через 2,5 месяца вполне реалистичный, - Нефьодов

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на главу Государственной таможенной службы, считает реалистичным полноценный запуск службы через 2,5 месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил  в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник вечером.

"Старт, то есть переведение минимум 30% персонала - где-то через 2,5 месяца реалистично", - сказал Нефьодов.

Кандидатур на должности заместителей пока нет, добавил он.

По словам Нефьодова, до начала работы службы следует зарегистрировать юридическое лицо нового ведомства, а также необходимо принятие Кабмином ряда решений относительно новой структуры.

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"До этого (старта. - Ред.) - регистрация юр лица... утверждение сметы, предельной численности, новая структура и штатное расписание. Затем - постановление об образовании территориальных органов ГТС, положение о региональных таможнях, регистрация соответствующих юрлиц. И наконец - отдельное распоряжение о начале работы", - сказал он.

Как сообщалось ранее, вчера, 25 июня, возобновился конкурс на главу Государственной таможенной службы Украины. В результате собеседования победителем стал первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Источник: https://censor.net.ua/n3134238
 
   
 Топ комментарии
 
Митниця бла завжди однією із самих корумпованих структур України. Що нам запропонують?
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Якось дивно, що митниця є по всіх областях, а не лише в прикордонних.
Може час вас підскоротити ?
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Багато ж кумів-сватів-братів і всі з лопатами та мішками для бабла.
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Митниця бла завжди однією із самих корумпованих структур України. Що нам запропонують?
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ни-че-го!!!Воровал от Прозорро теперь будет воровать с таможни.
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Якось дивно, що митниця є по всіх областях, а не лише в прикордонних.
Може час вас підскоротити ?
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Багато ж кумів-сватів-братів і всі з лопатами та мішками для бабла.
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А в тій службі новиє ліца які сядуть на грошові потоки. Круговорот ліц в природі.
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Что-то бородатый хипстер темнит. Такую хлебную должность ему отдали и просто так? Не верю!
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С потоков Продзорро,на потоки таможни не хило так.
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ти заздриш), пацан не на свій карман працює, він владний общак), підтримує! Запуск таможенной службы через 2,5 месяца волне реалистичный, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5777
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може треба було би розпустити цю "службу",
тим більше шо не було би "смотрящіх",
не було би корупційної складової! Запуск таможенной службы через 2,5 месяца волне реалистичный, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7743
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Що воно меле? Які 2.5 місяці! Ще до виборів місяць, після виборів ще тре сформувати кабмін, в тому кабміні своїх рьохварматорів буде вагон, і кожне гуано починатиме з "до основанья, а затем...". Здається мені, що це пересування ліжок в борделі на довго.
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Давно пора.Последние 25 лет постоянно с таможней конфликты имела. Взятки с людей требовали, причём хотели это делать через меня.
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Тобто вже через два місяця буде відомо куди возити кошики з баблом ?
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Название поменять на бумажках много ума не надо, что конкретно изменится в работе этой, стесняюсь сказать, "службе"? Та не, ничего не изменится, не теперь, не с нашими законами, судьями и говном в Раде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапуск таможенной службы через 2,5 месяца вполне реалистичный, - Нефьодов
 
 
 
 
 
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