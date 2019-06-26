 Семеро украинских воинов получили ранения и боевые травмы на Донбассе. За сутки - 32 вражеских обстрела, - ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- трижды вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- четыре раза район населенного пункта Авдеевка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Марьинки - из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;

- два раза окраины Опытного - из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов;

- два раза неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды район населенного пункта Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- окраины Невельского - из крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Талаковки - из стрелкового оружия;

- вблизи Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз:

- район населенного пункта Шумы - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- трижды окраины Южного - из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- четыре раза вблизи Крымского - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- три раза в районе населенного пункта Новолуганское - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- окраины Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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"За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 25 июня двое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг девять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил восемь обстрелов позиций украинских защитников:

- дважды вблизи населенного пункта Широкино - из стрелкового оружия;

- окраине Старогнатовки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- район населенного пункта Каменка - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- вблизи Богдановки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- окраины Павлополя - из миномета калибра 120 мм;

- вблизи Водяного - из стрелкового оружия;

- район населенного пункта Новоселовка Вторая - из минометов калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны один раз неподалеку от Луганского из гранатометов различных систем.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-центра ОС.



