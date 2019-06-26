EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  105  7
Материалы по теме:
Все про:ранение (2135) Донбасс (18790) Объединенные силы (330)

 Враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранения и травмирование получили четверо бойцов ОС, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации 25 июня с полуночи до вечера обстреливали позиции подразделений Объединенных сил (ОС) с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов — вблизи Лебединского (из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), четыре раза - возле Авдеевки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), неподалеку от Марьинки (из автоматического гранатомета), Водяного (из минометов калибра 82 мм), Новотроицкого (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстреливал позиций Объединенных сил — вблизи Шумов (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета), Пивденного (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия), Крымского (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты используют на Донбассе новейшие станции спутниковой связи из РФ, - InformNapalm

"В результате вражеских обстрелов 3 украинских военнослужащих получили ранения, еще один - боевое травмирование. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранения и травмирование получили четверо бойцов ОС, - пресс-центр 01
Враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранения и травмирование получили четверо бойцов ОС, - пресс-центр 02

Также читайте: Деоккупация Донбасса и борьба с коррупцией, - Тейлор озвучил приоритеты своей работы в Украине

Напомним, 24 июня вооруженные формирования РФ 44 раза нарушили режим прекращения огня. Четверо украинских воинов ранены и травмированы на Донбассе, уничтожен БПЛА и поврежден радиолокационный комплекс "Зоопарк" врага.

Источник: https://censor.net.ua/n3134235
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан представлял интересы фиктивной офшорной фирмы Idelberg resources INC., которая участвовала в кредитной афере.

https://bihus.info/glava-ap-bogdan-zasvitivsya-v-ofshorci-prichetniy-do-kreditnoi-aferi-na-200-milyoniv
ТЕЛЕПРОГРАМА "НАШІ ГРОШІ"Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонівУ 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії "Айдельберг ресорсіс ІНК." (Idelberg resources INC.), на підставі чого того ж року було відкрито кримінальне провадження. Журналісти Bihus.Info з'ясували, що Андрій Богдан, який нині обіймає посаду глави Адміністрації президента, був представником цієї компанії за довіреністю.
 показать весь комментарий
 
ну что ,зебилы,прикололись??...а вам было говорено что любые попытки наладить отношения с руснёй будут восприняты как слабость... с гопником ,дебилы вы ******,не разговаривают на вы-его ****** по башке монтурой .
 показать весь комментарий
 
 
Начнем с того,где ты видел,щоб Зебилы прикалывались
 показать весь комментарий
 
Уважаемий, Ви плохо понимаете психологию зеБилов. Они с радостью раздвинут булки перед руссней, лишь би била "стабильность". А то что потом им придется дохнуть за империю и жрать своих детей им кажется плохой шуткой...
 показать весь комментарий
 
 
Большего бреда чем твой я давно не читал. Враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранения и травмирование получили четверо бойцов ОС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 3788
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранения и травмирование получили четверо бойцов ОС, - пресс-центр
 
 
 
 
 
 вверх