 Враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, ранения и травмирование получили четверо бойцов ОС, - пресс-центр

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов — вблизи Лебединского (из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), четыре раза - возле Авдеевки (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), неподалеку от Марьинки (из автоматического гранатомета), Водяного (из минометов калибра 82 мм), Новотроицкого (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета).
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник трижды обстреливал позиций Объединенных сил — вблизи Шумов (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета), Пивденного (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия), Крымского (из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета).
"В результате вражеских обстрелов 3 украинских военнослужащих получили ранения, еще один - боевое травмирование. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 июня вооруженные формирования РФ 44 раза нарушили режим прекращения огня. Четверо украинских воинов ранены и травмированы на Донбассе, уничтожен БПЛА и поврежден радиолокационный комплекс "Зоопарк" врага.
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ТЕЛЕПРОГРАМА "НАШІ ГРОШІ"Глава АП Богдан засвітився в офшорці, причетній до кредитної афери на 200 мільйонівУ 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії "Айдельберг ресорсіс ІНК." (Idelberg resources INC.), на підставі чого того ж року було відкрито кримінальне провадження. Журналісти Bihus.Info з'ясували, що Андрій Богдан, який нині обіймає посаду глави Адміністрації президента, був представником цієї компанії за довіреністю.