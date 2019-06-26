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 Турция не получит истребители F-35, если купит у России систему С-400, - посол США в НАТО Хатчисон

Если Турция не откажется от планов приобретения российской системы ПВО, США не позволят вооруженным силам Турции использовать самолет F-35 и участвовать в программах его развития.

Об этом во вторник заявила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Вашингтон и его союзники призвали Анкару не покупать систему С-400. В США считают, что использование системы может позволить ей научиться распознать F-35, которые построены таким образом, чтобы избегать отслеживания враждебными радарами и датчиками тепла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция не примет требований США относительно поставок российских ЗРК С-400, - глава МИД Чавушоглу

Но президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган во вторник повторно пообещал приобретение С-400, несмотря на беспокойство союзников.

"Мы надеемся, что начнем получать системы С-400, которые мы купили у России, в следующем месяце, - сказал Эрдоган членам своей партии в парламенте. - Турция не является страной, которой нужно искать разрешения или склоняться под давлением. С-400 непосредственно связаны с нашим суверенитетом, и мы не сделаем ни одного шага назад".

"Все свидетельствует о том, что Россия собирается доставить систему в Турцию, и это будет иметь последствия", - заявила в Брюсселе посол США в НАТО.

"Последует исключение Турции из системы F-35, мы не можем позволить, чтобы проникновение С-400 в Альянс, нанесло ущерб проекту F-35 или дестабилизировало его", - сказала она журналистам.

Также читайте: Турция должна сделать выбор между российскими ЗРК С-400 и истребителями США F-35, - постпред при НАТО Хатчисон

Источник: https://censor.net.ua/n3134234
 
   
 Топ комментарии
 
Тут народ иммунный к солов'иному помету,русский. Зря тужишься. Турция не получит истребители F-35, если купит у России систему С-400, - посол США в НАТО Хатчисон - Цензор.НЕТ 1813
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давай чуваш продолжай блеять о вяличии.
Ты вот скажи, почему твои бояре не бают твоим же соплеменникам в тайге охотиться? Жалуются эвенки, говорять что они за вяличие и славянский мир только вот руские их узкоглазыми называют.
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Закони не діють, суди кишенькові. Конституція попрана. Конституційний суд під впливом невідомих. Європа продалася. Народ вибрав єбанька і тішиться. Богдан у єбанька крутить рейдерські справи.
І тільки ТИ і США за Україну?
(C)
@PrytSLU
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В сети всё можно сказать---даже с дивана если без матюков. Вторичная победа мэра Стамбула---звонок Эрдогану. На выход.
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скорее всего да. Госдеп не позволит эрдоганке с русней якшаться. Да и сами сельджуки держут русню за овец которых нужно стричь.
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Гаплогруппа R1A, поэтому и гвардию они набирали из кого угодно, кроме турок
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В какой-то момент в истории янычары стали правящим классом у Османов. А в янычарах были все, кроме собственно, турок. Все руководители всех уровней выходили из корпуса Капы-Куллу(янычар)
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а ведь литаки покруче будут чем мордовские ракеты которые не стрЫляют за горизонт.
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Литаки у него есть. А ПВО нет. И, если прилетят литаки Израиля в ответ на его атаку - то мало не покажется
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так мордовские ракеты не бырут даже самые старые литаки типа ф25. они их просто не видят.
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Что то берут. Ничего другого на рыке для пердогана нет. А что такое ф25?
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F22 современный стэлс самолет, конечно С300 и С400 их видят только с 50 км, т.е. практически не видят
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ну так а я о чем писал. что мордовские вундервафли не действуют.
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А вот овец эти кацосистемы хорошо видят, окромя литаков !:
ЗЕЕЕЕ-ЕЕЕ ЗЕЕЕ-ЕЕ
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Потому что, а вот нельзя одной ...опой на два базара) Хотя некоторым и очень хоцца
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этому реджеп у свиньи научился. с одной стороны блеять о мыролюбности с другой под шумок с удмуртами гешефтить.
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Увы, это турок.
Ему "гешефты" шо свинье апельсины.. ну, такое)
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Да клал он на амеров с высокого минарета. Сказал, что купит С-400, значить купит. Нефиг США было ему переворот устраивать.
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давай чуваш продолжай блеять о вяличии.
Ты вот скажи, почему твои бояре не бают твоим же соплеменникам в тайге охотиться? Жалуются эвенки, говорять что они за вяличие и славянский мир только вот руские их узкоглазыми называют.
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Тут народ иммунный к солов'иному помету,русский. Зря тужишься.
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палево 2....

слово "клал" в Украине, кроме откровенной кацапни, не скажет нихто
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об етом говорилось давно.
турки купят кацапское пво?
их пво станeт целью нато.
нельзя сидеть сразу на двух горшках одновременно - обычно все на полу оказывается...
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там даже не проблема в том что эти ракеты станут целями а в том, что управление ими не совместимо с инфосистемами наты.
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именно петому они и станут целями - неуправляемые ракеты - цель.
и так и должно быть...
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Ой, такая дурь пришла в голову - уж простите, давно ночь на дворе, но...
Закупают и то и другое, тестируют .. и бамц! - сливают, как страна НАТО все секреты и недоработки С-400 ( а у русни это правило без исключений) блоку НАТО
Что-то я размечталась Турция не получит истребители F-35, если купит у России систему С-400, - посол США в НАТО Хатчисон - Цензор.НЕТ 2029
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У вас правильное логическое мышление, в отличие от послов США. Понять как обладание страной НАТО кацапскими ракетами поможет кацапам получить секреты F-35 с точки зрения логики невозможно.
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Может вы чего-то не знаете из того, что знают разработчики F-35 и иже с ними?
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да там ничего секретного нету и не было. это еще совковая разработка 80 х годов. это кастрированная версия с200, только без второй ступени и необслуживаемая.
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С такой топорной дипломатией Штаты рискуют остаться без союзников.
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А уже давно пора вернуться к политике разумного изоляционизма.
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Согласен. Новая доктрина Монро - к этому Трамп и ведёт, он много грозит, но не более.
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доктрина Монро не катит - мир давно уже перестал быть "там у вас за речкой и нас тут на другом берегу" - устарел монро...
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Потому шо замыкаться только на США не сработает в 21-м веке. Доктрину Монро следует расширить до размеров всей Северной Америки, а у Рыжего проблемы с канадцами и мексиканцами.
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У Трампа нет проблем - он их все решает
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у любого дурка проблем нет - все гуд.
одному рояль минус штаны, другому твиттер - кому шо...
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Не у любого - Трамп выполняет все свои обещания, добивается их. В том числе в нагибании Мексики и Канады
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от в етом и проблема - нагибать надо кацапню.
на первое - кацапня

на второе - иран
на третье - мексиканская граница с нелегалами....
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Угу, только вот кабинет министров до сих пор сформировать не может
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Кабинет работает, в том числе и/о - министра обороны - так удобно, не надо утверждать в сенате. У Трампа повышенные требования и большая нагрузка на персонал умноженная на шельмование прессы и демпартии - не каждый может
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Просто с придурком никто работать не хочет.
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Придурки - это демпартия, ослы, килари барабамы продажные
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Успокойся...Рыжий - вЯЯличайший гений современности.
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Я то спокоен, а вот озабоченные "рыжим" - кушать и спать не могут. а спросишь их почему? Язык в жопе!
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Не продолжай, я уже понял, шо ты русский
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Если я русский - то ты баба климактеричная
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рыжую любовь к ***** знают все.
и то же самое пасе не сделало бы то, шо сделало...
а так - за речкой рыжий ***** любит,
в Украине придурок - а значит можна кацапню погладить и бабла с нее срубить...
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рыжую любовь к ***** - придумало ***** для придурков = теперь они машут руками как перед кашпировским
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Пердогану ПВО нужно для войны против Израиля, чтобы перехватить ответку. Вот настоящая причина конфликта. Если бы купила Греция. а она уже имеет С300, то никто бы ничего не сказал. А пердоган поначалу требовал у США "патриоты", но получил отказ...поэтому он метнулся к РФ.
Пердоган хочет воевать, освобождать Иерусалим от евреев.
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Ісламізм это у Ирана, в Турции исламизмом и не пахнет, там более светское государство между всеми остальными исламскими странами.
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Вы мягко говоря не в курсе про турецкие реалии - пердоган не просто исламист, а член движения "братья мусульмане"
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Не знаю за ердогана, но исламизма в турции не ощущается
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...Туркам ПВО .....
..а Украине F-35 !!!!!!!!!... уверен , оч. удобный самолёт что бы визитки Яроша разкидывать над Кримом и горящими даунбасятиной #ихтамнет
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Низя, это дорого очень. Вот брабуси и бентли покупать по цене ф35 это можно.
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Последнее китайское предупреждение ? Двадцать дней назад Хатчисон уже ставила Эрдогану ультиматум, что если к концу первой недели июня Турция не откажется от С-400, то сделка с F-35 отменяется. Правда мотивация была несколько иной : "НАТО должно быть приоритетом. У нас не должно быть конкуренции внутри ЕС, которая отнимет доллары, которые нам нужны для силы, чтобы отразить противников". Я надеюсь, что после того, как Турция получит С-400, до Хатчисон наконец-то дойдёт, что Эрдоган уже сделал выбор.
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Все уже сделали выбор. Но в дипломатии нельзя молчать даже постфактум
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Я не призываю к молчанию, а предлагаю сменить риторику, например : "вы об этом горько пожалеете", "ждите санкций", "мы исключим вас из альянса", "мы не будем покупать ваши помидо... стоп-стоп... - эта угроза из другой разборки.
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Закони не діють, суди кишенькові. Конституція попрана. Конституційний суд під впливом невідомих. Європа продалася. Народ вибрав ******* і тішиться. Богдан у ******* крутить рейдерські справи.
І тільки ТИ і США за Україну?
(C)
@PrytSLU
🤔
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После всех увиденных неисчислимых проблем с F-35, кто угодно откажется его покупать. Да ещё и в три дорога. А ведь самолёт это не только два крыла, это обучение персонала, спецтопливо, обслуживание, запчасти, всевозможные боеприпасы и т. д., и всё это стоит огромнейших денег на единицу техники. Не повезло им с этим самолётом. Такие убытки...
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турки и на F-4 неплохо кацапню мочят, как не так давно выяснилось.
но запчасти для их, новая електроника и обслуживание (где то читал) все еще от штатов.
и видимо, покупка кацапской с-400 повлечет за собой исхудание и етой струи.
жаль, шо ердоган забыковал - но не он первый и не он последний...
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пардон - то был турецкий Ф-16,
но ето не отменяет штатовских запчястей и обслуживания.
ф-4 на вооружении у Турции тоже есть, да и не только у нее...
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Тому,що от пидоров никакая техника не в масть Турция не получит истребители F-35, если купит у России систему С-400, - посол США в НАТО Хатчисон - Цензор.НЕТ 1531
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Як дети малые.Полумусульманская Рашка,договоривается с мусульманами о ракетах Турция не получит истребители F-35, если купит у России систему С-400, - посол США в НАТО Хатчисон - Цензор.НЕТ 2633
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурция не получит истребители F-35, если купит у России систему С-400, - посол США в НАТО Хатчисон
 
 
 
 
 
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