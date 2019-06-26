 Турция не получит истребители F-35, если купит у России систему С-400, - посол США в НАТО Хатчисон

Об этом во вторник заявила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Вашингтон и его союзники призвали Анкару не покупать систему С-400. В США считают, что использование системы может позволить ей научиться распознать F-35, которые построены таким образом, чтобы избегать отслеживания враждебными радарами и датчиками тепла.
Но президент Турецкой Республики Тайип Эрдоган во вторник повторно пообещал приобретение С-400, несмотря на беспокойство союзников.
"Мы надеемся, что начнем получать системы С-400, которые мы купили у России, в следующем месяце, - сказал Эрдоган членам своей партии в парламенте. - Турция не является страной, которой нужно искать разрешения или склоняться под давлением. С-400 непосредственно связаны с нашим суверенитетом, и мы не сделаем ни одного шага назад".
"Все свидетельствует о том, что Россия собирается доставить систему в Турцию, и это будет иметь последствия", - заявила в Брюсселе посол США в НАТО.
"Последует исключение Турции из системы F-35, мы не можем позволить, чтобы проникновение С-400 в Альянс, нанесло ущерб проекту F-35 или дестабилизировало его", - сказала она журналистам.
ЗЕЕЕЕ-ЕЕЕ ЗЕЕЕ-ЕЕ
Ему "гешефты" шо свинье апельсины.. ну, такое)
Ты вот скажи, почему твои бояре не бают твоим же соплеменникам в тайге охотиться? Жалуются эвенки, говорять что они за вяличие и славянский мир только вот руские их узкоглазыми называют.
слово "клал" в Украине, кроме откровенной кацапни, не скажет нихто
турки купят кацапское пво?
их пво станeт целью нато.
нельзя сидеть сразу на двух горшках одновременно - обычно все на полу оказывается...
и так и должно быть...
Закупают и то и другое, тестируют .. и бамц! - сливают, как страна НАТО все секреты и недоработки С-400 ( а у русни это правило без исключений) блоку НАТО
Что-то я размечталась
одному рояль минус штаны, другому твиттер - кому шо...
на первое - кацапня
на второе - иран
на третье - мексиканская граница с нелегалами....
и то же самое пасе не сделало бы то, шо сделало...
а так - за речкой рыжий ***** любит,
в Украине придурок - а значит можна кацапню погладить и бабла с нее срубить...
Пердоган хочет воевать, освобождать Иерусалим от евреев.
..а Украине F-35 !!!!!!!!!... уверен , оч. удобный самолёт что бы визитки Яроша разкидывать над Кримом и горящими даунбасятиной #ихтамнет
І тільки ТИ і США за Україну?
(C)
@PrytSLU
🤔
но запчасти для их, новая електроника и обслуживание (где то читал) все еще от штатов.
и видимо, покупка кацапской с-400 повлечет за собой исхудание и етой струи.
жаль, шо ердоган забыковал - но не он первый и не он последний...
но ето не отменяет штатовских запчястей и обслуживания.
ф-4 на вооружении у Турции тоже есть, да и не только у нее...