 Трое харьковских полицейских вымогали деньги у подчиненных за отчеты и непривлечение к дисциплинарной ответственности

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда, заместителя начальника отдела Управления превентивной деятельности ГУНП в области и двух инспекторов обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц).
Неправомерное денежное вознаграждение получалось от подчиненных работников за непрохождение ими учебных занятий, беспрепятственную сдачу ежемесячных отчетов, сдачу зачетов знаний нормативной базы, обучение и воспитание личного состава, а также решения вопроса о непривлечении к дисциплинарной ответственности.
Деньги перечислялись на открытые счета банковских карт "ПриватБанка". С декабря 2017-го до июля 2018 года всего было получено 119032 грн.
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в прошлом представлял интересы фиктивной офшорной фирмы Idelberg resources INC., которая подозревается в участии в кредитной афере на Украине. Об этом сказано в материале журналистских расследований для телепрограммы "Наши гроши с Денисом Бигусом" bihus.info...
"Кредитная афера состояла в том, что офшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов, по данным следствия, помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит", - сказано в сообщении.Отмечается, что комбинат получил кредит в 2007 году, в 2009 году он должен был быть погашен, однако образовалась задолженность комбината перед банком в размере 150 млн гривен (более $5,6 млн по текущему курсу).Банк обратился в суд о взыскании залога, однако офшорная компания заявила, что комбинат якобы является и ее должником. Всего виргинская компания потребовала вернуть ей более 202 млн гривен (более $7,5 млн), и в 2009 году Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил эти требования. "В материалах уголовного производства, открытого в 2016 году, эта офшорная фирма названа фиктивной", - сказано в материалах расследования. В нем также представлены копии документов, которые говорят о том, что Богдан в то время по доверенности представлял интересы виргинской фирмы.Параллельно маслосыркомбинат инициировал процедуру собственного банкротства, тем самым выводя свое имущество из-под банковской ипотеки. В последующем имущество комбината было продано по цене, заниженной в три раза, при этом покупателем выступила "Днепровская молочная компания", которая также входит в группу "Клуб сыра".Таким образом, отмечается в расследовании, была организована схема вывода кредитных средств из банка, в которой, по утверждению журналистов, "принимали участие и другие коллеги Андрея Богдана". Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Богдана главой офиса президента.