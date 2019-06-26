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Все про:Венесуэла (163) Госдепартамент США (955) Россия (73133) США (15074) Мадуро (30) Абрамс (1)

 РФ продолжает предоставлять военную поддержку режиму Мадуро, - спецпредставитель США Абрамс

Режим диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле продолжает получать военную поддержку со стороны России и тратит на это сотни миллионов долларов, несмотря на гуманитарный кризис в стране.

Об этом заявил во время брифинга в Госдепартаменте США во вторник спецпредставитель США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В мае Венесуэла подписала с Россией контракт на сумму $209 млн для ремонта системы ПВО, приобретение девяти истребителей "СУхой", а также восьми транспортных вертолетов",- отметил представитель Госдепа.

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В понедельник, по его словам, в Каракас прибыл российский военный самолет, о котором россияне сказали, что он привез технику для обслуживания ранее проданных систем вооружения. "Мы точно знаем, что он не доставил гуманитарную помощь", - подчеркнул Абрамс.

Вместе с тем, он отметил, что Соединенные Штаты отправляют плавучие госпитали, в частности, корабль-больницу USNS Comfort, в Карибский бассейн и Южную Америку, чтобы оказывать медицинскую помощь беженцам из Венесуэлы.

"А Россия тем временем отправляет в Венесуэлу свой военный корабль "Адмирал Горшков" и еще больше военно-технических специалистов", - заявил спецпредставитель США.

Он также указал на факты, что режим Мадуро продолжает сотрудничать с Кубой в военно-разведывательной сфере, чтобы сохранить свою власть.

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Американский дипломат заявил, что Соединенные Штаты призывают страны группы Лима, Международную контактную группу, а также страны ЕС поддержать Национальную Ассамблею Венесуэлы как единую демократическую институцию, которая противостоит режиму Мадуро в этой южноамериканской стране.

Напомним, в мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70% голосов, а оппозиция бойкотировала выборы.

В январе на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В то же время Россия, Китай и Куба поддерживают действующего президента Мадуро.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134231
 
   
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Что то США стали слабыми как попуасы - только грозятся ,обеспокаиваются и доллары печатают
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Скажи? А потім кожні 100 років парашу з ями голодної витягають.
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В общем я согласен, но с другой стороны вы должны понять американских избирателей.
Чтобы ни делали США им в ответ одно и тоже, и так многие годы - yankee go home!
Американцам надоело быть в каждой дырке затычкой, и потом же оказываться во всём виновными. Даже какой-то политик как-то сказал "You blamed if you do, and you blamed if you don't" (ты проклят если сделаешь, и проклят если ты не сделаешь). Ведь выбрали Трампа именно поддержав один из его лозунгов - забрать своих солдат домой, не тратиться на проблемы других стран и заниматься больше внутренними проблемами. Так-что результат очевиден. Я сам не совсем согласен что штаты должны уходить с мировой арены (свято место, пусто не бывает), но с другой стороны - за что ратовали, то и получили. Осталось только чтобы Пуйло оккупировала какую нибудь западную страну, может только тогда нашим "союзникам" что нибудь дойдёт. Но вряд ли.
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Если не Америка, то Пуйло, мадури, хусейни и прочие ядерние мулли, превратили би планету в кровавий хаос. Ответственная елита в США ето понимает, поетому мир еще как то держится. Другое дело, что и там есть свои зебили, с мозгами пигмеев голосующие за вискочек и популистов, поетому будущее не предсказуемо..
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Зебилы есть везде, но проблема ещё в том что на Западе сейчас кризис: в Европе чуть ли не экспериментируют социализм, в трэнде популисты и мы слишком разобщены. Так-что такая гремучая смесь ничего хорошего не сулит для самого Западного мира в первую очередь.
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Ска ********* параша, і не пишіть будь ласка "рУские" бо вони расисийские не "ру" а "ра" раша, не rUssian a rAsisian
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100 лет назад Ленин построил этот сортир и с тех пор его ни разу не чистили. Снаружи иногда подкрашивали, а внутрь только гадили и сбрасывали трупы. Сегодня сделать уже ничего нельзя - нужно соорудить саркофаг над этим всем и задраить на века.
@NashaCanada
🤔
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выдумывает спецпредставитель...
та нема их там - то якісь безродні тварі...
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Похоже, что гнойник российской оси ЗЛА прорвет в ИранеПрезидент Трамп пригрозил в сети Twitter Ирану мощным ответом вплоть до уничтожения в случае любой новой атаки против Соединенных Штатов. ...."В высшей степени безграмотное и оскорбительное заявление, которое было обнародовано Ираном сегодня, демонстрирует лишь то, что они не понимают реального положения вещей. Любая атака со стороны Ирана в отношении любой американской цели будет встречена огромной и превосходящей силой. В некоторых аспектах превосходящая сила]будет означать уничтожение""Руководство Ирана не понимает слов "любезность" или "сочувствие" и никогда не понимало. К сожалению, они понимают лишь силу и мощь, и США сейчас несомненно являются самой мощной военной силой в мире, мы только за последние два года инвестировали 1,5 триллиона долларов. Замечательный иранский народ страдает, и притом совершенно беспричинно. Их руководство тратит все свои деньги на террор и практически ни на что больше"
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спокойно - доня емоционален, но когда ему сказали,
шо в результате удара по Ирану могут пострадать гражданские, до 150ти человек,
доня тут же потух, сник и отменил удар....
а теперь етот твиттер-воин грозит иран уничтожить?
вы верите? РФ продолжает предоставлять военную поддержку режиму Мадуро, - спецпредставитель США Абрамс - Цензор.НЕТ 7446
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Кубинский кризис = Венесуэльский кризис.

Соупадєніє ?
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Страной правят профессиональные аферисты:
...
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в прошлом представлял интересы фиктивной офшорной фирмы Idelberg resources INC., которая подозревается в участии в кредитной афере на Украине. Об этом сказано в материале журналистских расследований для телепрограммы "Наши гроши с Денисом Бигусом" bihus.info...
...

"Кредитная афера состояла в том, что офшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов, по данным следствия, помогла "Светловодскому маслосыркомбинату" из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит", - сказано в сообщении.Отмечается, что комбинат получил кредит в 2007 году, в 2009 году он должен был быть погашен, однако образовалась задолженность комбината перед банком в размере 150 млн гривен (более $5,6 млн по текущему курсу).Банк обратился в суд о взыскании залога, однако офшорная компания заявила, что комбинат якобы является и ее должником. Всего виргинская компания потребовала вернуть ей более 202 млн гривен (более $7,5 млн), и в 2009 году Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил эти требования. "В материалах уголовного производства, открытого в 2016 году, эта офшорная фирма названа фиктивной", - сказано в материалах расследования. В нем также представлены копии документов, которые говорят о том, что Богдан в то время по доверенности представлял интересы виргинской фирмы.Параллельно маслосыркомбинат инициировал процедуру собственного банкротства, тем самым выводя свое имущество из-под банковской ипотеки. В последующем имущество комбината было продано по цене, заниженной в три раза, при этом покупателем выступила "Днепровская молочная компания", которая также входит в группу "Клуб сыра".Таким образом, отмечается в расследовании, была организована схема вывода кредитных средств из банка, в которой, по утверждению журналистов, "принимали участие и другие коллеги Андрея Богдана". Ранее Зеленский назначил Богдана главой офиса президента.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРФ продолжает предоставлять военную поддержку режиму Мадуро, - спецпредставитель США Абрамс
 
 
 
 
 
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