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Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
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 Правительство Грузии, привезя делегацию из России, получило то, что заслужило, - Кикабидзе

Артист Вахтанг Кикабидзе считает, что правительство Грузии, привезя делегацию из России и посадив в кресло спикера грузинского парламента депутата Госдумы, "получило то, что заслужило".

Кроме того, комментируя запрет авиасообщения между Россией и Грузией, Кикабидзе сказал, что грузинский народ не должен из-за денег отказываться от морали и патриотизма, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.

Вахтанг Кикабидзе после войны 2008 года не приезжает в Россию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Футболисты "Ворсклы" поддержали Грузию в конфликте с Россией. ФОТО

Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.

Смотрите также: В Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3134230
 
   
 Топ комментарии
 
Уважаемый гордый Человек,здоровья,здоровья!!!
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Сегодня ( особенно в нашей ситуации) критично мало людей, у которых чувство Родины выше, чем сиюминутная выгода или договорняк
Кикабидзе в этом плане - ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
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перевожу с грузинского на украинский. нужно просто резать русню, и точка.
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Уважаемый гордый Человек,здоровья,здоровья!!!
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да уж, а у нас 73% отказались от морали и патриотизма ради денег
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Сегодня ( особенно в нашей ситуации) критично мало людей, у которых чувство Родины выше, чем сиюминутная выгода или договорняк
Кикабидзе в этом плане - ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
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У хахлов так вонозавжди і було і , нажаль, в більшості і на даний час є?!!
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перевожу с грузинского на украинский. нужно просто резать русню, и точка.
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кацапов* неправильно их называть от корня рус
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А от, з іншого боку, цікаво, чи отримають наші 73%зебіли те, чого вони заслужили...
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перефразируя Кикабидзе,
украинцы приведя к власти во время войны
команду кацапирующих дегенератов во главе с ничтожеством...
дальше сами.....
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и да, пожалуйса, накормите стефанчука - боюсь на завтрак Борщаговку сожрет....
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та на здоровье его бокам - нехай свин чавкает, мали мусорных баков в Киеве?
но только не Борщаговку!
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Буба уже все сказал
А стефанчук и так жр...(ой!)ест, как не в себя - доказательства на мор..( опять ОЙ!) личике...
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Буба всегда был постоянен насчет русни.
человека с характером видно сразу и издалека...
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как же вы достали своими грузиями-армениями.. Для Украинцев младше 30 эти страны такие же далекие, как Египет и Судан - почему про эти страны не пишите столько же?
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А у Египта и Судана - Рашка тоже часть территории оттяпала?
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в Судане ставленник Кремля десятилетия правил, недавно там произошел переворот
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Ну в Судан рило свє суне, та і Єгипет зброю також постачає.
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Це все лишня інформація, яка людям забиває голови, щоб менш думали про більш насущні проблеми, які стосуються кожного.
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воооот.. Согласен полностью. Ну ладно, в 2 словах напишите, чего там в Эфиопии-Бутане-Армении.. так нет же, про экс-совок с утра до ночи нас инфой пичкают. Особенно про Грузию - чуть ли не ежедневно (что сейчас, что месяц - год - 10 лет назад).
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Стали ж офігенні брати нам Грузіни, тільки не розумію по якій родинній лінії.
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А шо таке, неподобається правда, але ж у нас демократія і гласность, і проти Грузинів нічого не маю, молодці.
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"ЛИШНЯ"?
Ой, палишся, кацапчег!
Українською буде - ЗАЙВА
Урок бесплатный - учись Правительство Грузии, привезя делегацию из России, получило то, что заслужило, - Кикабидзе - Цензор.НЕТ 1770
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Іди.... спать, я балакаю , як балакаю не по западенські,і мені пофігу шо ти думаєш, вчителька, блін, української мови.
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Балакать ты будешь у себя в петушиного углу **********...Чем пользоваться гуглтранслитом лучше уже баклань на своем лизыке.Тебя чушкана вычислять не надо,ты ****** само палишься.
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Шо ти мелеш, з дубу рухнув!?? Балакав і буду балакать , а ти пішов кобилі в дупу, шо ти там вичисляєш , хаккер - в ж о п і слива.
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А вот наш МихМих Жванецкий не такой. Он, как старый и мудрый еврей взял и получил медальку от ху#ла.
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грузинский народ не должен из-за денег отказываться от морали и патриотизма, а украинский?

Видимо украинский народ = это только 25%, но тогда 25% не должны отдавать страну ненароду 73% задарма на выборах.
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Когда грузин прижало, он сами попросили у кацапов протекторат, а затем попросили принять их в империю. Хорошо, что сейчас есть такие люди как Кикабидзе - настоящий Мимино. На его примере воспитывается новое гордое поколение.
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В Грузії випадок просто безпрецедентний. Це всерівно, що до Верховної Ради приїде кацапська делегація та якась українофобка Валька Стакан чи Жирік всядеться у крісло спікера українського парламенту. Це просто такий плювок в обличчя самих громадян нашої країни був би. Це глумління над народом країни-перебування. Я не розумію, як грузини подібне допустили? Ну кацапи звісно, самі по собі завжди наглючі, але ж повинні були чекати на таку реакцію.
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справедливо, Удивительно что этот сакартвело подал голос Вовремя)
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Долгих лет жизни Вам Вахтанг- честный и мужественный Человечище.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПравительство Грузии, привезя делегацию из России, получило то, что заслужило, - Кикабидзе
 
 
 
 
 
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