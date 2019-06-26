 Правительство Грузии, привезя делегацию из России, получило то, что заслужило, - Кикабидзе

Кроме того, комментируя запрет авиасообщения между Россией и Грузией, Кикабидзе сказал, что грузинский народ не должен из-за денег отказываться от морали и патриотизма, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.
Вахтанг Кикабидзе после войны 2008 года не приезжает в Россию.
Напомним, масштабные протестные акции в Тбилиси вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.
Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам - делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан, которые поддерживают прозападный курс страны.
После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня "Грузинская мечта" объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель "Грузинской мечты" Закария Куцнашвили, который отвечал за организацию сессии Генассамблеи МАП.
Кикабидзе в этом плане - ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!
украинцы приведя к власти во время войны
команду кацапирующих дегенератов во главе с ничтожеством...
дальше сами.....
но только не Борщаговку!
А стефанчук и так жр...(ой!)ест, как не в себя - доказательства на мор..( опять ОЙ!) личике...
человека с характером видно сразу и издалека...
Ой, палишся, кацапчег!
Українською буде - ЗАЙВА
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Видимо украинский народ = это только 25%, но тогда 25% не должны отдавать страну ненароду 73% задарма на выборах.