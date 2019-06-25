 ЦИК завершил регистрацию кандидатов в нардепы на досрочных выборах в Раду

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, сегодня ЦИК зарегистрировал 229 кандидатов в народные депутаты, баллотирующихся по одномандатным избирательным округам (ОВО) в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов.
Также комиссия зарегистрировала 612 кандидатов в народные депутаты, выдвинутых политическими партиями в ОВО, а именно: "Оппозиционный блок", "ВО" Свобода","Сила людей","Сознательная нация","Объединение "Самопомич", "Партия местного самоуправления","Патриот","Вместе сила","Сила и честь ","Единство","Слуга народа","Удар Виталия Кличко","Аграрная партия Украины".
Следовательно, всего по состоянию на 25 июня в ОВО зарегистрировано более 3100 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - более 1700, выдвинутых политическими партиями - 1436.
В то же время комиссия зарегистрировала 339 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе: 174 - от Аграрной партии Украины, 122 - от партии "Патриот" и 43 - от Партии зеленых Украины.
Таким образом, всего по состоянию на 25 июня ЦИК зарегистрировал 2674 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
В ЦИК отмечают, что окончательные данные смогут назвать завтра после исключения из списков кандидатов, регистрация которых отменена.
как отмазывать вазелина будет - кто "мешать" будет в ВР - юля, бойко, медведчук или вилкул? Они друзья вазелина
уволят вас, придурки.. без выходного пособия.
как лещенко, найема и прочих...
(в армии есть много излишков на продажу и мы сократим 1000 военных медиков)
- Офшоры-барыги!
(продолжаем держать весь бизнес в офшорах и платить большую дулю в бюджет Украины)
- Липецкая фабрика!
(нет, прямые гранты из российского бюджета - это норм, не переживаем)
- Слепой траст, вранье, барыга!
(передаем управление компаниями кому-то из братьев, одного из которых назначаем своим замом)
- Воровство, потоки, мародер!
(а, нет, в бюджете теперь достаточно бабла, чтобы платить по кредитам и без МВФ)
- Порошенко просто пиарился на Томосе, это все Филарет
(Филарет выступает за отмену Томоса, епархии перестают переходить в ПЦУ)
- Порошенко развел кумовство!
(добираем еще 200 человек в АП, используя ресурсы "квартала")
- Мы против кортежей!
(кортеж из 7 машин плюс отмена запрета на мигалки-крякалки; велосипед "не на часі")
- При Порошенко народ страшно обеднел!
(сокращаем на несколько миллиардов субсидии по коммуналке)
- Порошенко не освободил украинских моряков!
(мы не будем этим заниматься - есть уже какое-то там решение, хватит и этого)
- Почему Ахметов не сидит?!
(улыбаемся и машем на подписании инвестиций в ахметовское предприятие, называем его бизнесменом)
- Почему не сидят коррупционеры?!
(ой, а президент на это не влияет - мы не будем этим заниматься)
- Роттердам+ - это грабеж!
(назовем это Роттердам-)
- Порошенко договорился с Путиным!
(втихаря встречаем кума Путина в АП)
При бардаке можно покупать нужные голоса, да вещать зебилам на г+г про
агентов Госдепа, ой Порохе и украинцах, что "мешают бедному Вове всех облагодетельствовать"
і іншій сєпарській швалі.