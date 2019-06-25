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 Политика Украины
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Все про:регистрация (231) ЦИК (3130)

 ЦИК завершил регистрацию кандидатов в нардепы на досрочных выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 3000 кандидатов-мажоритарщиков и избирательные списки 21 политической партии.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, сегодня ЦИК зарегистрировал 229 кандидатов в народные депутаты, баллотирующихся по одномандатным избирательным округам (ОВО) в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах народных депутатов.

Также комиссия зарегистрировала 612 кандидатов в народные депутаты, выдвинутых политическими партиями в ОВО, а именно: "Оппозиционный блок", "ВО" Свобода","Сила людей","Сознательная нация","Объединение "Самопомич", "Партия местного самоуправления","Патриот","Вместе сила","Сила и честь ","Единство","Слуга народа","Удар Виталия Кличко","Аграрная партия Украины".

Следовательно, всего по состоянию на 25 июня в ОВО зарегистрировано более 3100 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - более 1700, выдвинутых политическими партиями - 1436.

В то же время комиссия зарегистрировала 339 кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки политических партий, в общегосударственном многомандатном избирательном округе: 174 - от Аграрной партии Украины, 122 - от партии "Патриот" и 43 - от Партии зеленых Украины.

Таким образом, всего по состоянию на 25 июня ЦИК зарегистрировал 2674 кандидата в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

В ЦИК отмечают, что окончательные данные смогут назвать завтра после исключения из списков кандидатов, регистрация которых отменена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК 24 июня зарегистрировал 1314 кандидатов в народные депутаты и 14 наблюдателей

Источник: https://censor.net.ua/n3134229
 
 
 Топ комментарии
 
- Порошенко ничего не сделал для армии, все - народ!
(в армии есть много излишков на продажу и мы сократим 1000 военных медиков)

- Офшоры-барыги!
(продолжаем держать весь бизнес в офшорах и платить большую дулю в бюджет Украины)

- Липецкая фабрика!
(нет, прямые гранты из российского бюджета - это норм, не переживаем)

- Слепой траст, вранье, барыга!
(передаем управление компаниями кому-то из братьев, одного из которых назначаем своим замом)

- Воровство, потоки, мародер!
(а, нет, в бюджете теперь достаточно бабла, чтобы платить по кредитам и без МВФ)

- Порошенко просто пиарился на Томосе, это все Филарет
(Филарет выступает за отмену Томоса, епархии перестают переходить в ПЦУ)

- Порошенко развел кумовство!
(добираем еще 200 человек в АП, используя ресурсы "квартала")

- Мы против кортежей!
(кортеж из 7 машин плюс отмена запрета на мигалки-крякалки; велосипед "не на часі")

- При Порошенко народ страшно обеднел!
(сокращаем на несколько миллиардов субсидии по коммуналке)

- Порошенко не освободил украинских моряков!
(мы не будем этим заниматься - есть уже какое-то там решение, хватит и этого)

- Почему Ахметов не сидит?!
(улыбаемся и машем на подписании инвестиций в ахметовское предприятие, называем его бизнесменом)

- Почему не сидят коррупционеры?!
(ой, а президент на это не влияет - мы не будем этим заниматься)

- Роттердам+ - это грабеж!
(назовем это Роттердам-)

- Порошенко договорился с Путиным!
(втихаря встречаем кума Путина в АП)
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а я хочу чтоб порошенко набрал свои жалкие 5% и тремя мордами от своей недопартии прошел в Раду. чтоб в первой же драке ему там табло начистили))
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лучше в зоне ему табло пусть начистят
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шо ж тогда зебилы будут делать? кого грязью поливать из ботоферм?
как отмазывать вазелина будет - кто "мешать" будет в ВР - юля, бойко, медведчук или вилкул? Они друзья вазелинаЦВК завершила реєстрацію кандидатів у нардепи на дострокових виборах в Раду - Цензор.НЕТ 6090
уволят вас, придурки.. без выходного пособия.
как лещенко, найема и прочих...
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Ты хоть понял что написал набор фраз что методичка затерлась шоколизун все глисты вылизал с методички шоколадной ну блин инбецилы откуда ваш вошей столько
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Да нет,Пеца не попадёт в Раду,он попадёт на нары
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зебилы даже здесь тупят по полной) Без Пороха в ВР - на кого сваливать свои зашквары.. на слуг урода и вазелина?
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- Порошенко ничего не сделал для армии, все - народ!
(в армии есть много излишков на продажу и мы сократим 1000 военных медиков)

- Офшоры-барыги!
(продолжаем держать весь бизнес в офшорах и платить большую дулю в бюджет Украины)

- Липецкая фабрика!
(нет, прямые гранты из российского бюджета - это норм, не переживаем)

- Слепой траст, вранье, барыга!
(передаем управление компаниями кому-то из братьев, одного из которых назначаем своим замом)

- Воровство, потоки, мародер!
(а, нет, в бюджете теперь достаточно бабла, чтобы платить по кредитам и без МВФ)

- Порошенко просто пиарился на Томосе, это все Филарет
(Филарет выступает за отмену Томоса, епархии перестают переходить в ПЦУ)

- Порошенко развел кумовство!
(добираем еще 200 человек в АП, используя ресурсы "квартала")

- Мы против кортежей!
(кортеж из 7 машин плюс отмена запрета на мигалки-крякалки; велосипед "не на часі")

- При Порошенко народ страшно обеднел!
(сокращаем на несколько миллиардов субсидии по коммуналке)

- Порошенко не освободил украинских моряков!
(мы не будем этим заниматься - есть уже какое-то там решение, хватит и этого)

- Почему Ахметов не сидит?!
(улыбаемся и машем на подписании инвестиций в ахметовское предприятие, называем его бизнесменом)

- Почему не сидят коррупционеры?!
(ой, а президент на это не влияет - мы не будем этим заниматься)

- Роттердам+ - это грабеж!
(назовем это Роттердам-)

- Порошенко договорился с Путиным!
(втихаря встречаем кума Путина в АП)
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Черчиль правильно сказал .а фотографию любую вставляй .
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Разве Ленин не демократ? = Земля селянам ,заводы рабочим .
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причем - насильно. и без выбора. А кто против - в гулаг или расстрелять.
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Партия "Слуга иродов" похоронит Украину,если народ Украины не похоронит эту "партию" капитулянтов и никчем!
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В новій Раді буде бардак і бездіяльність. Це як дитину спочатку запліднюють, а потім народжують, а не навпаки. Так і з ідеями чи думками. Спочатку їх знаходять, а потім просувають. А для початку, як завжди, приймуть кілька покращуючих проектів (для піару), щоб відмінити те погіршуюче, що нароблять до виборів. Що, думаєте буде інакше?
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а вазелину это и нужно. Точнее - Бене.
При бардаке можно покупать нужные голоса, да вещать зебилам на г+г про агентов Госдепа, ой Порохе и украинцах, что "мешают бедному Вове всех облагодетельствовать" ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у нардепи на дострокових виборах в Раду - Цензор.НЕТ 2396
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Ще можна зупинити реванш. Думайте і голосуйте по совісті.
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а им пофиг.. это же ватники, еще тупее чем в рашке. Невозможно объяснить зомбированному стаду..Они, даже с голодухи пожрав травы, будут орать что это Порох виноват. Ибо "так сказали по Г+Г!"
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в новій Раді, здається, не буде кому бити пики оппоблоку
і іншій сєпарській швалі.
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