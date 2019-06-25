 Необходимо напоминать РФ о скорейшем возобновлении членских взносов в ПАСЕ, - Маас

Заявление Мааса опубликовала пресс-служба МИД Германии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA1.
По словам министра, Германия заинтересована в полноправном членстве РФ в Совете Европы. Выход Москвы из ПАСЕ Маас назвал серьезным ударом по защите прав человека в России.
Глава МИД отметил, что на текущий момент необходимо продолжать напоминать России об обязательствах, в отношении членства в ПАСЕ. Одним из обязательств является скорейшее возобновление членских взносов.
В МИД Германии отметили, что отношение федерального правительства к незаконной оккупации Крыма не изменилось.
"Правительство Германии не примет это нарушение международного права. Именно поэтому Евросоюз продлил санкции против России на прошлой неделе", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Сколько стоят двойные стандарты Европы?
https://www.youtube.com/watch?v=9EhRDudY3eE
это все, что надо знать о ПАСЕ?
оказывается можно комментировать и без под кожу лезть,
но, зная вас - не буду...
bamr @bamr69 10 часов назад
Банковская система Китая, нагруженная корпоративным и частным долгом на 300% ВВП и внебалансовыми активами, точный размер которых не знает даже китайский ЦБ, все отчетливее приобретает признаки бомбы замедленного действия, разрыв которой может стать фатальным не только для КНР.
Клімкін про повернення Росії в ПАРЄ
https://www.unian.ua/politics/10597059-klimkin-pro-povernennya-rosiji-v-parye-rishennya-nazrivalo-shche-do-viboriv-sprava-ne-v-poroshenku-chi-zelenskomu.html
Все повторяется, сначала олимпиада в Берлине, в 1936м, а в 1938м, Мюнхенский сговор...
Перестаньте гнать на европейцев, настроившихся вернуть РФ в ПАСЕ. Не нужно требовать от иностранцев заботиться об Украине больше, чем сами украинцы. Всё, что происходит в ПАСЕ, всё, что произойдет после встречи Трампа и Путина в Осаке, - это всё следствие выбора самих украинцев.
Вы не о ПАСЕ переживайте. Нынешняя сессия ПАСЕ - последняя, на которой Украина бьется за себя. На следующей сессии там будут депутаты от Коломойского, Пинчука и Медведчука.
Переживать надо о том, что после выборов в Раду будут назначены досрочные местные выборы, а с ними - чтоб два раза не вставать - референдум о мире. На котором 73% проголосуют за перестать стрелять. Понимаете? Не Кучма предложит, не Богдан какой-нибудь, не даже Зеленский уже в статусе президента , а 73% на референдуме. Что никаким Майданом не перебить: "воля народа".
После чего начнется "мирный процесс". Войска без права на выстрел, а то и вовсе с фронта в казармы. В ОРДЛО "миротворцы" из Беларуси и Казахстана (переодетые в их форму днровцы и русские). И конституционный процесс со всем делами - автономиями, федерализацией и т.п. Вот об этом надо переживать. А ПАСЕ… что ПАСЕ. Так, первая ласточка.
а работать на для чего она создана? - неа...
срань шо внутренняя, шо забугорная почувствовала,
шо Украину уже сейчас можно рвать, там цирк, там клован в маске президента.....
и не мешкая начали с обеих сторон...
А вы представляете какие депутаты,будут в ПАСЕ от Украины осенью? От коломойского, от медведчука с бойко с тимошенками! Это же ппц Украине!
но они самоликвидировались...(с)
Другое дело, пригрозить взрывом АЭС- их повреждение реально может достать всех. но это сразу будет расценено международным сообществом как подтверждение тезиса ***** о "несостоявшемся государстве"
Короче, погуляли, и хватит.
Ждем вас в Таможенном союзе.
Пришел, в носу поколупался, сделал умный вид, нажал на кнопочку, ничего от этого не изменилось и поехал отдыхать) ну и норм кэш платят, во работа
В Лос-Анжелес Таймс опубликовали статью, описывающую Крым под российским контролем как "замечательное место для западного туриста". И описывает все основные достопримечательности, как добраться, цены на услуги. Вы пеняете на Европу, но и США недалеко ушли. Вот ссылка на оригинал статьи
Но лично я пробовал бы поступить ассиметрично. В своё время так поступили русские и сегодня они выиграли, хотя игра была долгой - 5 лет. Теперь наша очередь. Надо подойти к вопросу с точки зрения циничной целесообразности. Помним, что ПАСЕ - это орган не ЕвроСоюза, а всех стран континента, т.е. это не наши отношения с ЕС (формально), так что можно себе позволить фривольности. Что в этой организации реально полезного ?
1. Дипломатическая площадка ? Так себе, как показывает ситуация. Так что сидением на сессии ПАСЕ в Стасбурге можно пренебречь. О выходе я бы не заявлял, хлопать дверьми и сжигать мосты - тупо. Но просто их игнорировать пока что : не ездить туда и САМОЕ ГЛАВНОЕ - ТЕПЕРЬ НАША ОЧЕРЕДЬ ЗАМОРОЗИТЬ УПЛАТУ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ. Формально можно заявить - до изменения позиции ПАСЕ по отношению к стране-агрессору (либо до прекращения агрессии). Конечно, это не будет так уж болезненно, так как наш взнос меньше русского. И русские, скорее всего, уплатят его вместо нас (они не жадные, в отличие от нас, к сожалению), а нас будут щемить на каждом углу и добиваться нашего исключения из ПАСЕ. Но, полагаю, Запад на это не пойдёт - хоть повод и однозначный, но это будет уже слишком большим издевательством над жертвой + аргументы будут те же самые (45 миллионов человек, жаждущих защиты в ЕСПЧ). Короче, 2-3 года бойкота у нас спокойно есть.
2. Конвенционная база - очень много многосторонних договоров полезных (по правам человека, по уголовному праву и процессу и т.п.). Юристы меня поймут - отказываться от такого нормативного массива высокого качества - дебильное решение. Поэтому Украина может в одностороннем порядке заявить, что будет считать себя связанной данными договорами вне зависимости своих будущих отношений с Советом Европы.
3. Европейский Суд по правам человека - см. п. 2. Заявить, что мы признаём его юрисдикцию вне возможных последствий по поводу нашего возможного бана за неуплату взносов. Да, нашего судью из ЕСПЧ попрут, но он и так не имеет права рассматривать дела граждан Украины (судья из данной страны не участвует), так что не больно.
Это всё я бы сделал следубщим путём : сейчас не принимать НИКАКИХ заявлений относительно нашего участия (только осуждать вчерашние события). Через 2 месяца полномочия нашей делегации сами собой аннулируются, потому что будет новый парламент, а в ПАСЕ делегируют депутатов решением парламента. То есть старые делегаты уже "всё", а вопрос избрания новых просто затягивать, затягивать, затягивать . . . Мол, "есть вопросы более срочные, война в стране - сами понимаете, поэтому, к сожалению, в повестку дня этот вопрос на эту сессию Верховной Рады не попал, очевидно на следующей сессии рассмотрим". Или какие-то процедурные аспекты придумать . . . И просто не ехать туда. Под этот же шумок средства, предусмотренные на взнос в ПАСЕ отправить решением бюджетного комитета ВР на социальную поддержку семей украинских политзаключённых и военно-пленных в россии. Чтобы дать понять . . .
А по нормативной базе и ЕСПЧ со временем сделать отдельное заявление МИДа, что полностью выполняем и признаём юрисдикцию . . . Может даже частично проплатить взнос, только в части финансирования ЕСПЧ - так было бы ещё разумнее, очевидно (тут надо подумать).
Короче, я бы такую сидячую забастовку организовал. Типа и не послал громко, но путём прогула послал. А на уровне экспертных комментариев на всяких там саммитах, ток-шоу, Мюнхенских форумах безопасности и Ялтинских Стратегиях пояснил бы, что ПАСЕ - организация бесполезная и наши налогоплательщики не понимают, какого лешего страна должна платить туда членские взносы.