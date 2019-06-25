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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Германия (3360) МИД (5033) ПАСЕ (1326) Россия (73133) Маас (79)

 Необходимо напоминать РФ о скорейшем возобновлении членских взносов в ПАСЕ, - Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию поскорее заплатить членский взнос в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Заявление Мааса опубликовала пресс-служба МИД Германии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на UA1.

По словам министра, Германия заинтересована в полноправном членстве РФ в Совете Европы. Выход Москвы из ПАСЕ Маас назвал серьезным ударом по защите прав человека в России.

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Глава МИД отметил, что на текущий момент необходимо продолжать напоминать России об обязательствах, в отношении членства в ПАСЕ. Одним из обязательств является скорейшее возобновление членских взносов.

В МИД Германии отметили, что отношение федерального правительства к незаконной оккупации Крыма не изменилось.

"Правительство Германии не примет это нарушение международного права. Именно поэтому Евросоюз продлил санкции против России на прошлой неделе", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3134228
 
 
 Топ комментарии
 
Светлана Самборска

Перестаньте гнать на европейцев, настроившихся вернуть РФ в ПАСЕ. Не нужно требовать от иностранцев заботиться об Украине больше, чем сами украинцы. Всё, что происходит в ПАСЕ, всё, что произойдет после встречи Трампа и Путина в Осаке, - это всё следствие выбора самих украинцев.
Вы не о ПАСЕ переживайте. Нынешняя сессия ПАСЕ - последняя, на которой Украина бьется за себя. На следующей сессии там будут депутаты от Коломойского, Пинчука и Медведчука.
Переживать надо о том, что после выборов в Раду будут назначены досрочные местные выборы, а с ними - чтоб два раза не вставать - референдум о мире. На котором 73% проголосуют за перестать стрелять. Понимаете? Не Кучма предложит, не Богдан какой-нибудь, не даже Зеленский уже в статусе президента , а 73% на референдуме. Что никаким Майданом не перебить: "воля народа".
После чего начнется "мирный процесс". Войска без права на выстрел, а то и вовсе с фронта в казармы. В ОРДЛО "миротворцы" из Беларуси и Казахстана (переодетые в их форму днровцы и русские). И конституционный процесс со всем делами - автономиями, федерализацией и т.п. Вот об этом надо переживать. А ПАСЕ… что ПАСЕ. Так, первая ласточка.
Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас - Цензор.НЕТ 4304
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это все, что надо знать о ПАСЕ?
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А КТО ОТКАЖЕТСЯ ОТ ТАКОЙ РАБОТИ? ПРИШЕЛ ПОСИДЕЛ КНОПКИ ПОНАЖИМАЛ ПОХАВАЛ И ДОМОЙ, ПАСЄ ПУСТАЯ ГОВОРИЛЬНЯ ТАМ НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТСЯ
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взрослые люди, а как ватники верят в сказки. Ну а если не заплатит или ополовинит взносы. Вы шо опять вытолкаете на улицу. ********* -это клещ и избавиться от него уже не получится.
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думаешь, не вытолкают?со словами"вы нам еще за Украину ответите"?
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Навіть нідерланди? Жах москалі вбили їхніх співвітчизників а вони?! Світ геть-геть з глузду поїхав, турки, італійці, французи, німці, як перед війною
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Бабло перемагає все- нічого нового-на жаль!
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И про личные взносы депутатам напомните.
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Им сказали, что хуже не будет. И убедили, что они какие-то суперреволюционеры, хотя революция это всегда большой труд и лишения и риск, а не легкий путь.
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Просрали страну за не понюх табаку = ЗЕБИЛЫ
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И не говорите. Ладно бы этим 73% дебилов хотя бы тарифы снизили. Так хрен же. Бесплатно говна поели.
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Да я об этом же писал. Мне в ответ одно и тоже - порохобот.
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Потому что пропаганда против Порошенко сделала, своё дело!
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Бабченко бы молчал лучше. Воевал против Чечни в первой чеченской, потом был контрактником во второй чеченской, потом поехал военным корреспондентом в Осетию в 2008 рассказывать про оккупацию Осетии грузинскими войсками.
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поиздержались падла депутаты, что пришлось совесть продавать
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от захотелось етот ваш коммент лайкнуть,
оказывается можно комментировать и без под кожу лезть,
но, зная вас - не буду...
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ой как жеш баблишка хочется а... истасковались двуликие.....
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поспішають, бо до осені рвоне..?

bamr‏ @bamr69 10 часов назад

Банковская система Китая, нагруженная корпоративным и частным долгом на 300% ВВП и внебалансовыми активами, точный размер которых не знает даже китайский ЦБ, все отчетливее приобретает признаки бомбы замедленного действия, разрыв которой может стать фатальным не только для КНР.
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Прошла весна, настало лето - спасибо пороху за это?
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без палева напомнил, что с ним забыли расчитаться Необходимо напоминать РФ о скорейшем возобновлении членских взносов в ПАСЕ, - Маас - Цензор.НЕТ 6194
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Зеленський ,перерахуй їм свою зарплату,бо виходить справа тільки в грошах,а то тут уже всіх собак повісили на тебе
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І на хрена нам ця пасе, коли воно само порушує міжнародні норми?
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Служіння Мамоні ! Ось головна цінність безпринципних гейропейських ліберастів ! Для того і повернули козломордих! Так само і гітлеру потурали безхребетні європейські буржуїни. Феєричне, патологічне тяжіння до самознищення
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Все повторяется, сначала олимпиада в Берлине, в 1936м, а в 1938м, Мюнхенский сговор. В нашем случае хватило одного года, временная спираль сжимается...
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Sergii Ustim

Все повторяется, сначала олимпиада в Берлине, в 1936м, а в 1938м, Мюнхенский сговор...
Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас - Цензор.НЕТ 3905

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"В МИД Германии отметили, что отношение федерального правительства к незаконной оккупации Крыма не изменилось" , но если Россия заплатит, то........можно и санкции снять
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казуїстику відкинули, тепер тільки бізнес, нічого особистого
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Светлана Самборска

Перестаньте гнать на европейцев, настроившихся вернуть РФ в ПАСЕ. Не нужно требовать от иностранцев заботиться об Украине больше, чем сами украинцы. Всё, что происходит в ПАСЕ, всё, что произойдет после встречи Трампа и Путина в Осаке, - это всё следствие выбора самих украинцев.
Вы не о ПАСЕ переживайте. Нынешняя сессия ПАСЕ - последняя, на которой Украина бьется за себя. На следующей сессии там будут депутаты от Коломойского, Пинчука и Медведчука.
Переживать надо о том, что после выборов в Раду будут назначены досрочные местные выборы, а с ними - чтоб два раза не вставать - референдум о мире. На котором 73% проголосуют за перестать стрелять. Понимаете? Не Кучма предложит, не Богдан какой-нибудь, не даже Зеленский уже в статусе президента , а 73% на референдуме. Что никаким Майданом не перебить: "воля народа".
После чего начнется "мирный процесс". Войска без права на выстрел, а то и вовсе с фронта в казармы. В ОРДЛО "миротворцы" из Беларуси и Казахстана (переодетые в их форму днровцы и русские). И конституционный процесс со всем делами - автономиями, федерализацией и т.п. Вот об этом надо переживать. А ПАСЕ… что ПАСЕ. Так, первая ласточка.
Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас - Цензор.НЕТ 4304
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да не переживайте, уже меньше 40% за Зелю, а не 73%.
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Браво пердун сосисочно-капустный! Понятен как рука протянутая за милостыней у церкви! Шёл бы я мимо---та насрал!
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ПАСЕ организация содействующая сотрудничеству между всеми странами Европы в области права, демократического развития и культурного взаимодействия...но вопрос основной это платить взносы .Шо не понятно... Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас - Цензор.НЕТ 2148
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"Бабки, бабки... БАБКИ ДАВАЙ!!!" (с) Германия в ПАСЕ.

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кушать многонациональночленовая пасе любит, и не селедку.
а работать на для чего она создана? - неа...
срань шо внутренняя, шо забугорная почувствовала,

шо Украину уже сейчас можно рвать, там цирк, там клован в маске президента.....
и не мешкая начали с обеих сторон...
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Так а где зеБЕнин телепузик? Где он? Почему ничего не говорит по этому поводу?
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ему некогда ..он учит всю свою мордоблудную шоблу правильному положению кончика языка при приозношении артикля the...
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Поки бачив, що лише один зебіл вибачився. Інші почали перефарбовувати свої переконання😏
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Конституційний суд росії--не признавать рішення міжнародних судів і організацій по правам людини. Фарисейство і цинізм. Росія не виконала жодного рішення по Україні То нафік ця організація,одна говорильня і сите життя єврокотів.
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Украина должна выйти из этой праститутской организации .Это какое то сборище ********* за деньuи это ******** .Украинцы Сильная Нация ,Зачем Украине сборище продажных ********* ? непонятно .
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ПАРЄ не має нічого спільного с безвізом, це не є орґан ЄС.
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Из паси кацапам, срочно-молниия - "шлите апельсины бочками" (с)
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Последователю гитлера нужны деньги. Для него ничего не значит что на этих деньгах кровь украинских, сирийских, грузинских и ещё очень многих детей. Ему нужны деньги и пенсия в рАсее на каком то тёплом месте.
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Эти д-бы не понимают,что им придется тратить десятки млд.дол. на оборону от этой же самой России, что им обойдется 25.06.2019г. гораздо, гораздо дороже,чем они себе могут только представить.
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При том полная и окончательная.Нет прощения тому,кто полных людей, стравил с греческими красавицами Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас - Цензор.НЕТ 3310
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Вижу, что зеБЕнин телепузик, нигде не появляется от слова ВООБЩЕ!Где он? Где его пламенная речь перед евродепутатами в ПАСЕ? Где его обращение в ООН например, после заявления писькова о решении суда, что кремляди не считает это дело подсудным Международному трибуналу ООН по морскому праву и отдавать моряков не будет?! Почему не созывает ООН? Почему не созывает так же по Крыму, где преследуют украинцев и крымских татар?
А вы представляете какие депутаты,будут в ПАСЕ от Украины осенью? От коломойского, от медведчука с бойко с тимошенками! Это же ппц Украине!
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ребята ... вы что в самом деле не поняли .. выборы выиграл коломойский. ...а это просто напольный ослик из папье маше .. посмотрите списки партии ребята там сплошь приват актив вы думаете зачем он ездил к меркель и францию ...сказать что мы мол не против возвращения россии в паре..ну там для масс разочаруемся похныкаем надуемся . и пройдет..главное фирташа убрать.... и как совпало в аккурат австрияки .. эти патоголические гермафродиты.. выдают фирташа америке а там ему 50 лет.... а кому перепадет.. багатства... догадайтесь с одного раза... ну а там и референдум конец войне подотремся тысячами жизней павших... ну а дальше все по минским ... федерализация.. сначала донбасс там где у людей кровь с гноем.. а потом николаев. херсон. запорожье и так по самый днепр.. а потом обьединимся и вот тебе новое образование типа новоросии под прищуром игоря валерьевича.. одновременно целующего знамя матушки россии..
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Якись калдирь из под снопа еврейской синагоги...В полуспущенных штанах...Ну ты,шо хочешь обидеть жену?
Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас - Цензор.НЕТ 4885
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Эта гнидка семью бросил!С немецкой актрисой путается
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на Рибентропа и Геббельса смахивает.
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Завтра же доложите мне,о моральных ценностях этого еврея
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Украина должна восстановить термоядерную бомбу без носителя ,Что б Украина могла без запуска взорвать бомбу на своей территории и не будет ни доллара ни рубля ни английской королевы .=папуасов жалко .Не нужно ракеты запускать и разрабатывать перехваты и ПВО .На своей территории взорвать и никого нету .В этом должна быть стратегия и не нужно гонки вооружений .
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Это моя теория ,которая обманула весь мир .гонка вооружений ,на которой строится политика уходит в ноль .Прикинь , у тебя супер ПВО .которым ты грозишься перехватить мою ракету .А мне насрать .Я ракету не буду запускать =Я её взорву на месте и тебя не будет .
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- да, были демоны, мы не спорим.
но они самоликвидировались...(с)
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Ракеты малой дальности ,средней ,суперзвуковой становятся бесполезными .Все ПВО становятся бесполезными .Я в одну секунду при угрозе взорву всех .
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Кого ты всех взорвешь? Ты переоцениваешь мощь термоядерной бомбы. Даже если воссоздать "царь-бомбу" (самое мощное взрывное устройство в истории) и установить ее, к примеру, под Киевом, то при ее взрыве ты взорвешь... только киев и окрестные населенные пункты в радиусе нескольких десятков километров. Ну и немного радиоактивных осадков осядет на территории рашки и Европы. "Немного" - в сравнении сколько их осядет у нас. Твоя тактика - все равно что подрывать себя гранатой, надеясь, что противника тоже зацепит, хотя он в 100 метрах от тебя.
Другое дело, пригрозить взрывом АЭС- их повреждение реально может достать всех. но это сразу будет расценено международным сообществом как подтверждение тезиса ***** о "несостоявшемся государстве"
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Так "водородная" и есть неформальное название термоядерной бомбы. Что это меняет?
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в чем фишка, если ты сам же первый и пострадаешь, при чем больше остальных? Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас - Цензор.НЕТ 9548
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Так в этом и фишка -В каждой армии есть две задачи -уничтожить врага и самому выжить .А в Украинской армии должна быть одна задача -уничтожить всех .И не нужно супер перехватов с джоулями .Весь земной шарик должен знать ,что если напасть на Украину ,то не будет ни доллара , ни английских бирж ,ни королевы ,ни россии ,ни доллара ,ни медведей и не орлов с леопардами .
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Поправлю тебя - ты не постраждаешь больше остальных =все постраждают одинаково - все будут уничтожены = Земля с Оси сойдёт от взрыва .
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Деньги не пахнут. Даже те что в крови.
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Что вы на Зе-клоуна погнали? Он вам ничего не должен
Короче, погуляли, и хватит. Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас - Цензор.НЕТ 6831
Ждем вас в Таможенном союзе.
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Самый бесполезный орган в истории человечества))
Пришел, в носу поколупался, сделал умный вид, нажал на кнопочку, ничего от этого не изменилось и поехал отдыхать) ну и норм кэш платят, во работа
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Возможно офф-топ, но хотите "вишенку" на торте сегодняшних новостей?
В Лос-Анжелес Таймс опубликовали статью, описывающую Крым под российским контролем как "замечательное место для западного туриста". И описывает все основные достопримечательности, как добраться, цены на услуги. Вы пеняете на Европу, но и США недалеко ушли. Вот ссылка на оригинал статьи
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Чувак та бизнес на твоей роже расцветёт Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас - Цензор.НЕТ 3728
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Выход Москвы из ПАСЕ Маас назвал серьезным ударом по защите прав человека в России. - Шутка года... Необхідно нагадувати РФ про якнайшвидше відновлення членських внесків в ПАРЄ, - Маас - Цензор.НЕТ 1758
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В сети развернулась огромная дискуссия, какой должна быть реакция Украины на события в ПАСЕ. Одни говорят, надо выходить из этой бесполезной организации, другие - что это позиция слабого или вообще "зрада" и надо оставаться, чтобы ежедневно устраивать там русским "горящую землю". Парламентская делегация наша сражалась до последнего, но сейчас решила сделать демарш и покинула сессионный зал на одно-два заседания. МИД отозвал нашего посла при Совете Европы для консультаций. То есть избрана пока тактика заявить неудовольствие, но без радикальных шагов. Возможно это и правильно, ибо поспешные решения, принятые на эмоциях - не всегда самые правильные.

Но лично я пробовал бы поступить ассиметрично. В своё время так поступили русские и сегодня они выиграли, хотя игра была долгой - 5 лет. Теперь наша очередь. Надо подойти к вопросу с точки зрения циничной целесообразности. Помним, что ПАСЕ - это орган не ЕвроСоюза, а всех стран континента, т.е. это не наши отношения с ЕС (формально), так что можно себе позволить фривольности. Что в этой организации реально полезного ?

1. Дипломатическая площадка ? Так себе, как показывает ситуация. Так что сидением на сессии ПАСЕ в Стасбурге можно пренебречь. О выходе я бы не заявлял, хлопать дверьми и сжигать мосты - тупо. Но просто их игнорировать пока что : не ездить туда и САМОЕ ГЛАВНОЕ - ТЕПЕРЬ НАША ОЧЕРЕДЬ ЗАМОРОЗИТЬ УПЛАТУ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ. Формально можно заявить - до изменения позиции ПАСЕ по отношению к стране-агрессору (либо до прекращения агрессии). Конечно, это не будет так уж болезненно, так как наш взнос меньше русского. И русские, скорее всего, уплатят его вместо нас (они не жадные, в отличие от нас, к сожалению), а нас будут щемить на каждом углу и добиваться нашего исключения из ПАСЕ. Но, полагаю, Запад на это не пойдёт - хоть повод и однозначный, но это будет уже слишком большим издевательством над жертвой + аргументы будут те же самые (45 миллионов человек, жаждущих защиты в ЕСПЧ). Короче, 2-3 года бойкота у нас спокойно есть.
2. Конвенционная база - очень много многосторонних договоров полезных (по правам человека, по уголовному праву и процессу и т.п.). Юристы меня поймут - отказываться от такого нормативного массива высокого качества - дебильное решение. Поэтому Украина может в одностороннем порядке заявить, что будет считать себя связанной данными договорами вне зависимости своих будущих отношений с Советом Европы.
3. Европейский Суд по правам человека - см. п. 2. Заявить, что мы признаём его юрисдикцию вне возможных последствий по поводу нашего возможного бана за неуплату взносов. Да, нашего судью из ЕСПЧ попрут, но он и так не имеет права рассматривать дела граждан Украины (судья из данной страны не участвует), так что не больно.

Это всё я бы сделал следубщим путём : сейчас не принимать НИКАКИХ заявлений относительно нашего участия (только осуждать вчерашние события). Через 2 месяца полномочия нашей делегации сами собой аннулируются, потому что будет новый парламент, а в ПАСЕ делегируют депутатов решением парламента. То есть старые делегаты уже "всё", а вопрос избрания новых просто затягивать, затягивать, затягивать . . . Мол, "есть вопросы более срочные, война в стране - сами понимаете, поэтому, к сожалению, в повестку дня этот вопрос на эту сессию Верховной Рады не попал, очевидно на следующей сессии рассмотрим". Или какие-то процедурные аспекты придумать . . . И просто не ехать туда. Под этот же шумок средства, предусмотренные на взнос в ПАСЕ отправить решением бюджетного комитета ВР на социальную поддержку семей украинских политзаключённых и военно-пленных в россии. Чтобы дать понять . . .
А по нормативной базе и ЕСПЧ со временем сделать отдельное заявление МИДа, что полностью выполняем и признаём юрисдикцию . . . Может даже частично проплатить взнос, только в части финансирования ЕСПЧ - так было бы ещё разумнее, очевидно (тут надо подумать).

Короче, я бы такую сидячую забастовку организовал. Типа и не послал громко, но путём прогула послал. А на уровне экспертных комментариев на всяких там саммитах, ток-шоу, Мюнхенских форумах безопасности и Ялтинских Стратегиях пояснил бы, что ПАСЕ - организация бесполезная и наши налогоплательщики не понимают, какого лешего страна должна платить туда членские взносы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо напоминать РФ о скорейшем возобновлении членских взносов в ПАСЕ, - Маас
 
 
 
 
 
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