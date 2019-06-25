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 Суд обязал ЦИК зарегистрировать на выборах партию Саакашвили. ВИДЕО

Центральная избирательная комиссия обязана зарегистрировать "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Об этом политик сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд подтвердил факт непрерывного проживания Саакашвили в Украине в течение 5 лет. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3134226
 
   
 Топ комментарии
 
Выбор всегда есть

Как стало нам известно из вполне достоверных источников 21 мая 2019 года, около 20-30, в помещении АП Украины, президенту Украины Зеленкому были переданы документы подтверждающие согласие правительства США о предоставлении Украине гарантий на сумму 2 млрд. долларов для закупки американского сжиженного газа для пополнения запасов на осенне-зимний период. В документе так же были указаны логистические варианты переброса этих объемов на территорию Украины. Кроме того были переданы так же гарантии правительства США на кредитную линию закупки в США средств ПВО на сумму 1, 89 млрд.

Дипломатия - это язык жестов. Слова тут значат мало.

США сделало жест и протянуло руку помощи и терпеливо ждало почти неделю. Ответа Зеленского не последовало. Язык дипломатии ему просто непонятен, ему важны слова.
За этим последовал следующий жест США.

30 мая 2019 года. Канцлерский суд штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" на
3 июня 2019 первое заседания для принятия ходатайств сторон.

В ответ Зеленский и К в привычном ему шоу запустили кампания дезинформации.
Хроника одной лжи
Было бы очень наивно полагать что США это не увидят. Тем более на официальном сайте Президента. Госдеп проинформировали уже на слудующий день.

Ответом США было хладнокровной молчание, оно выжидало.

Но Зеленский не понял. Визит во Францию и заключение контракта а ля Аваков на покупку катеров у Франции, при том что США отдают лучше этих и даром, обучая экипажи, сказало США все что нужно.

В ответ США объяснило всему миру и Украине, что Украина важный союзник и стратегический партнер, а управляющие ею люди, так, шалости демократии.
"Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 миллионов долларов для поддержки Украины."
Группы военных советников получили инструкции избегать контактов с гражданской командой Зеленского и работать напрямую с ВСУ.

Попутно США объяснило режиму Зеленского через хороших людей что
"Протесты в Грузии должны быть уроком Зеленскому. Любая сделка с Россией, которая противоречила настроениям в обществе, встретит сопротивление", - отметил Щелиговски. (старший исследователь по вопросам Украины в аналитическом центре Polish Institute of International Affairs (PISM) )
Ситуацию в Грузии также прокомментировал эксперт центра Carnegie Балаш Ярабик: "Сближение с Россией имеет очевидные пределы. И не только в Грузии".
Киевские студенты за один день вышвырнувшие из института возновоявленного "проХВессора" Портнова продемонстрировали, как это все может начинаться...

Время пошло, г-н Зеленский. У вас есть выбор. Пока есть...
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Серый Кардинал‏ @slevo4kin 58 мин.58 минут назад

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ.
ПРОПАЛ МАЛЬЧИК Саша Данилюк 43 года, если вам известно о его местонахождении, то скажите ему, что из-за последних событий надо созвать СНБО.

Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9588
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раньше ты крякнешь чем посадят Порошенка!
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РНС буде в парламенті. до речі. його рейтинг трохи здивує, коли оприлюднять))
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Проф. Преображенский‏ @prof_preobr 3 ч.3 часа назад

А вот фото с одной из улиц столицы Ирландии, Дублина.
Седой дядечка стоит в небольшой очереди к банкомату. Зовут дядечку Майкл Хиггинс.
Он - президент Ирландии.


Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3259

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Президент Ирландии Майкл Хиггинс со своим верным другом

Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 8150
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У нас почти такой же открытый парень, только он постит весёлое поедание шаурмы по дороге к семьям погибших шахтёров.
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Кстати о шахтёрах: Зеленский уже 2 квартиры купил семьям погибших шахтёров.
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Шикарный поступок! Без иронии, я серьезно. Но! Это 2 семьи, 8 человек условно говоря. А где обещаное снижение тарифов и налогов, поднятие зарплат и пенсий для Миллионов Украинцев?? Да и не его обязанность это квартиры покупать, он в ПАСЕ должен был быть. Еще очень интересно сколько квартир будет куплено После выборов в Раду, и на сколько увеличатся офшорные счета Зе после первого года президентства.
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Из бизнеса он вышел, а за экономику в ответе Верховная Рада и правительство.
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Всех воров посадят в тюрьмы и заживём. Парламент и правительство не место для воров. Вот тогда и заживём.
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В Україні вже давно пора зменьшити кількість депутатів до 100, відмінитии прохідний бар`єр і дозволити дрібним партіям, які теж представляють досить великий прошарок суспільства, впливати на долю країни. Барига обіцяв і пропорційну систему за відкритими списками і скасування депутатської недоторканності і вдосконалити закон про Імпічмент Президента ще 2014. Не зробив нічого. Ясна річ свідомо.
В Грузії активність громадянського суспільства змусила владу погодитись на вимоги протестувальників
24.06.19 Влада Грузії погодилася на вибори за пропорційною системою за нульового прохідного бар'єру в 2020 році

https://censor.net.ua/ua/news/3133857/******************************************************************************************************
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кількість депутатов до 100? чтобы можно было всех скупить.? В Польше 460 депутатов ( страна примерно равна по населению и размерам).
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Пєця міг і більше купляти. Гарантії ніколи нема, а якщо врахувати відвідування, ккд від цих дармоїдів і витрати з бюджета на них, то 100 як раз нормально. Але потрібна жорстка система покарань аж до позбавлення мандату за прогули, кнопкодавство, порушення регламенту тощо.
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Ой как сектанты переполошились всю страницу в порохогавне измазали видно диарея у них от РНС.
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Тролем тхне. Мабуть тяжко знайти гідну роботу з такими мізками як у вас.
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норм, амери дозволили, сценарій подібний пройшов в Грузії.
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Выбор всегда есть

Как стало нам известно из вполне достоверных источников 21 мая 2019 года, около 20-30, в помещении АП Украины, президенту Украины Зеленкому были переданы документы подтверждающие согласие правительства США о предоставлении Украине гарантий на сумму 2 млрд. долларов для закупки американского сжиженного газа для пополнения запасов на осенне-зимний период. В документе так же были указаны логистические варианты переброса этих объемов на территорию Украины. Кроме того были переданы так же гарантии правительства США на кредитную линию закупки в США средств ПВО на сумму 1, 89 млрд.

Дипломатия - это язык жестов. Слова тут значат мало.

США сделало жест и протянуло руку помощи и терпеливо ждало почти неделю. Ответа Зеленского не последовало. Язык дипломатии ему просто непонятен, ему важны слова.
За этим последовал следующий жест США.

30 мая 2019 года. Канцлерский суд штата Делавер рассматривающий иск "Приват-Банка" на
3 июня 2019 первое заседания для принятия ходатайств сторон.

В ответ Зеленский и К в привычном ему шоу запустили кампания дезинформации.
Хроника одной лжи
Было бы очень наивно полагать что США это не увидят. Тем более на официальном сайте Президента. Госдеп проинформировали уже на слудующий день.

Ответом США было хладнокровной молчание, оно выжидало.

Но Зеленский не понял. Визит во Францию и заключение контракта а ля Аваков на покупку катеров у Франции, при том что США отдают лучше этих и даром, обучая экипажи, сказало США все что нужно.

В ответ США объяснило всему миру и Украине, что Украина важный союзник и стратегический партнер, а управляющие ею люди, так, шалости демократии.
"Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 миллионов долларов для поддержки Украины."
Группы военных советников получили инструкции избегать контактов с гражданской командой Зеленского и работать напрямую с ВСУ.

Попутно США объяснило режиму Зеленского через хороших людей что
"Протесты в Грузии должны быть уроком Зеленскому. Любая сделка с Россией, которая противоречила настроениям в обществе, встретит сопротивление", - отметил Щелиговски. (старший исследователь по вопросам Украины в аналитическом центре Polish Institute of International Affairs (PISM) )
Ситуацию в Грузии также прокомментировал эксперт центра Carnegie Балаш Ярабик: "Сближение с Россией имеет очевидные пределы. И не только в Грузии".
Киевские студенты за один день вышвырнувшие из института возновоявленного "проХВессора" Портнова продемонстрировали, как это все может начинаться...

Время пошло, г-н Зеленский. У вас есть выбор. Пока есть...
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Кредит на газ, который дороже покупаемого в Словакии-РФ? Сомнительная радость.
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простите, а что делать со сжиженным газом ?
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До наших суддів по різному можна відноситись. Але вони все ж не такі дурні, аби лізти в петлю, знімаючи по свавіллю популярну серед населення політсилу. А от члени ЦВК такі хоробрі, бо рішення колегіальне і за старою ще радянською традицією вони вважають, що їм за це нічого не буде. А суддя несе ПЕРСОНАЛЬНУ відповідальність.
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Є закони про вибори, від них і потрібно відштовхуватись, закон один для всіх. А те що ви кажете це відсебеньки.
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Міхо не порушував саме Закон. Його зняли за порушення статуту його власної партії, бо він подав протоколи датовані до виходу Указу Президента про парламентські вибори.
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Вы мне $100000 на карточку скиньте, пожалуйста. Указ преЗедента об этом будет через неделю, но деньги мне дайте сейчас.
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Когда же прекратиться регистрация неадекватов,идиотов и мошенников в эту самую грязную ВР за всю историю независимой Украины? Когда же прекратится издевательство над украинским народом, если ему приходится выбирать себе власть из будущих клиентов психбольниц и зеков?
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один вопрос почему? Михо не в Грузии? там его так не хватает, а у нас и так все места клоунов уже заняты...
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Саакашвили с Трампом сравнил?Ну и тупые эти пyцедроци!Вместо критики-пиарят!https://www.politico.com/story/2019/05/04/joe-biden-trump-clown-2020-1301641
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И кто-то же реально думает, что если 450 долбо#бов поменять на 450 других - жизнь превратиться в сказку!
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Вакарчук " я задушу себе, якщо в Україну не повернуться 10 мільйонів українців".

Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2690
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Он даже не понимает, что 3 млн заробитчан в РФ - де факто не украинцы, а те, кто в Польше/Израиле вернутся и без него = когда заработают
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А ТЕ КТО В ИЗРАИЛЕ, ПОЛЬШЕ И ДАЛЕЕ УЖЕ НЕВЕРНУТСЯ. РАЗВЕ ТОЛЬКО ИНОГДА В ОТПУСК И ЛИШНИЙ РАЗ УБЕДИТСЯ ЧТО ПОСТУПИЛИ ПРАВИЛЬНО.
И ДЕЛО УЖЕ НЕ В ДЕНЬГАХ. РАЗВЕ ТОЛЬКО ЕДИНИЦЫ ВЕРНУТСЯ НА ЗАРАБОТКИ В УКРАИНУ ЕСЛИ ИМ ПРЕДЛОЖАТ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ЗАРПЛАТЫ(смотри ,,вернувшихся" в рфии) ТЫ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ОТСТАЛ ОТ ЖИЗНИ ЕСЛИ ДО СИХ ПОР ДУМАЕШЬ ЧТО СЕЙЧАС ПРОДОЛЖАЮТ УЕЗЖАТЬ ТОЛЬКО ИЗ ЗА ДЕНЕГ.
Это называется -ИСЧЕРПАЛСЯ КРЕДИТ НАДЕЖДЫ.
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И именно поэтому Мураев на ICTV говорил, что безвиз - это плохо ))), хочет, чтобы украинцы работали на Ахметова за 300 баксов/мес
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обычно никто не возвращается, едут на месяц - два зарабртать и остаются навсегда........
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Вакарчук в 2014 году предлагал вопрос языка и федерализации поставить на референдум
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=zvnQl-QXmKM Он очень глупый.
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А почему не 20 млн?)))) Насмотрелись московской пропаганды блин)
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можна вже й "единую рассию" зареєструвати. з Україною покінчено
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Мдя, кто только не управлял государством Украина, теперь ещё и хачам захотелось к корыту поближе пристроится... Только не говорите что макакашвили кум Юща хочет побороть коррупцию и ничего не поиметь
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пусть попробует этот хачик создать хоть какой-то бизнес да еще в таких условиях,
болтун поносный, ничего не создал своими руками.
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Он не может грустить-он идол,олицетворяющий мову,армию,виру
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нУ А Я ПРО ШО?!дЕ ТИ БАЧИВ ЧЕРТА,ЯКИЙ НЕМОЙ ,БЕЗ АРМИИ,И БЕЗ ВЕРЫ В лЮЦИФЕРА? Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7763
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Пепиных служек из ЦВК в очередной раз поставили раком и ******* !!!

Браво , Михо !!!
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Можно ще добавить владыку винницкого Симиона Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7662
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Самое страшное привидение с моторчиком таки добился своего.
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самое страшное привидение без моторчика "подставляет плечо" Зе и тут же на своих сраных каналах обсырает его по полнлной.
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В який суд подати позов щоб всіх суддів перевішати?
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Возможно офф-топ, но хотите "вишенку" на торте сегодняшних новостей?
В Лос-Анжелес Таймс опубликовали статью, описывающую Крым под российским контролем как "замечательное место для западного туриста". И описывает все основные достопримечательности, как добраться, цены на услуги. Вы пеняете на Европу, но и США недалеко ушли. Вот ссылка на оригинал статьи
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Что то там не совсем ясно с автором. Пишет что в этом году он был в Крыму уже 5 раз. Если он специальный корреспондент по Крыму, то можно понять, но иначе летать раз в месяц из Калифорнии в Крым как туристу ну не клеится. Крым конечно красивый, но даже если исключить стоимость вопроса (которая далеко не самая низкая если лететь из Калифорнии), то вам было бы просто жалко времени летать только в Крым, ведь есть ещё столько мест на земле.
В статье были изменения и автору пришлось указать что поездки через Россию в Крым не законны, и что за них среди прочего можно в тюрьму попасть.
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кроме негатива, Зелени он ничего не принесет
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Ошибаетесь-Михо один ход и его ретинг от 2% скакнул до 3.5%.Маловато,но это только начало-зелёное поле СГ-он не затронул,а вот избиратели жОП за життя мертячуков уже видят в нём оппозицию зелёным -всякие бойки часть электората потеряют однозначно,особенно харьковские.Оттого они так и переполошились при регистрации Саакашвили в ЦВК.
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Як можна цього грузинського клоуна, галстукоїда, бігуна по дахах і порушника кордонів сприймати всерйоз?

Так за цим Саакашвілі грузинський суд плаче, тільки нетреба брехати що там проросійських сили хочуть розправиться з Міхо, в Грузії якраз прогрузинські сили і у них можна повчитися як любити свою батьківщину.

До речі хто небудь назве мені українця в грузинській політиці? Немає жодного, як так виходить?

Значить грузинам можна лізти у владу в Україні, а українцям в Грузії до влади зась.

Хоча треба віддати належне Міхо - він талановитий політичний шоумен, у нього чудово виходить піариться і критикувати будь-яку владу.
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А ще його підтримка, закінчивши в Грузії ,приїде допомагати гнати путоахмепоромертвів-буде весело!
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Сожри канхветку 🍬, все кремлевские штампы про Саакашвили перечислил.
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Есть такое понятие как "апелляция"))), т.е. это решение НЕ вступает в силу, пока не будет решения вышестоящего суда.

И вообще --вся эта мишкина суета яйца выеденного не стоит---у него 5% нет.

Хотя я не против, чтобы он оттянул голоса у СУКОманды)))
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З 25 травня 2015 року минуло не п'ять років, а чотири. Саакашвілі лізе в ВР, підтершись Конституцією України. Браво.
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гарна буде фракція у парламенті замість ПЕСиків, правда?
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Зареєструватись - це ще не пройти в Раду. Який рейтинг у РНС? Пів відсотка? Через три тижні він стане 5,5%? Навіщо ці нісенітниці? Міхо міг би пройти по мажоритарці, але навряд Міхо це депутатство треба взагалі. Міша хоче бути або президентом, або прем'єром і не меньше. Або ньюзмейкером, давати інтерв'ю, як зараз. Ну і виголошувати своє улюблене слово - "барига" Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3773
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Зато друзей не предает,но компромис есть компромис,а не перетягиание канатов,как с Юлей в 17-м,когда взамен за ее дружескую поддержку о 50 на 50 даже слушать не захотела.Запомните:Когда избиратель тупо уходит из-за грьізни своих- результата нет-потеряли оба!Поетому не заказной рейтинг,а реальное волеизявление важнее!
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Саакашвили-Генрокурор-пеце-пожизненное!
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Саакашвілі- злочинець-психопат.
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Он такой:грузин из Украины экстрадировал,границу от Саакашвили минировал,похищал,депортировал-злочынец беспредельщик!
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Срочно! Порошенко ведёт переговоры об убежище
Порошенко предлагают создать и возглавить международную организацию с центром либо в Брюсселе, либо в Лондоне
Экс-Президент Украины Петр Порошенко планирует создать международную общественную организацию, либо и вовсе возглавить всемирный конгресс украинцев, чтобы избежать ответственности в Украине.
Сейчас ведутся переговоры об убежище. Об этом сообщает Elise Journal
Нам точно известно, что партия Петра Порошенко не проходит в парламент и что Петр Порошенко планирует разные варианты бегства из Украины.
В партии «ПЕС» предлагают Петру Порошенко создать международную общественную организацию с центром либо в Брюсселе, либо в Лондоне.
Таким образом будет выглядеть, что Петр Порошенко не удрал из Украины, а поехал представлять ее интересы.
Сейчас ведутся переговоры с представителями Рокфеллеров в Лондоне и с представителями Сороса в ЕС.
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Выделите Пеце хромую лошадь-пусть на скачках в Панаме представляет будку ПЕС,бо Михо кинджал уже нагострил!
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и что? закон не дышло, не успел, пролетел. А так то скоро весь мир будет в депутатах Украины. Одного тоже обязали, а все равно не прокатило
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Происки Пашинского (какая же мелочная мразь!😡) не прокатили
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Что стало с нашими судами? Суд визнав 16-річну Дар'ю Коцюрубу винною у адміністративному правопорушенні за статтею 185−1 КУпАП через проведення пікету 25 травня за імпічмент президента Володимира Зеленського.https://nv.ua/ukr/ukraine/events/impichment-zelenskogo-16-richnu-divchinu-viznali-vinnoyu-u-pravoporushenni-cherez-provedennya-mitingu-50028952.html
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПИНОК ПОД ЗАД ПОРОШЕНКУ., ЭТО РЕШЕНИЕ СУДА ГОВОРИТ О НЕ ЗАКОННОМ ВЫДВОРЕНИИ СААКАШВИЛИ. Суд зобов'язав ЦВК зареєструвати на виборах партію Саакашвілі - Цензор.НЕТ 262
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это говорит о том что у нас судов нет)))) может ты в школе плохо училась? но появился михо в 2015м +5 лет= 2020 но ни как не 2019й)))) и это даже без пороха. как вы так умудряетесь мозги просрать?))
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сейчас цик подаст апеляцию и после выборов рассмотрят ее))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд обязал ЦИК зарегистрировать на выборах партию Саакашвили. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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