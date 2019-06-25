 Суд обязал ЦИК зарегистрировать на выборах партию Саакашвили. ВИДЕО

Об этом политик сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов.

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