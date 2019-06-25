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Все про:Бандера (657) переименования (521) Шухевич (219) Вятрович (205)

 На решение админсуда о незаконности переименования проспектов именами Бандеры и Шухевича будет подана апелляция, - Вятрович

Глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович заявил о том, что на решение суда о незаконности присвоения имен Бандеры и Шухевича киевским проспектам будет подана апелляция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вятрович написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Еще одна попытка реванша. Теперь в Киеве.
Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании ул Московской на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет за 5 дней. Получим полный текст будем подавать апелляцию. Борьба продолжается!"

Напомним, что на своем заседании 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Источник: https://censor.net.ua/n3134224
 
   
 Топ комментарии
 
В этот суд давно пора апелляцию из гаубицы выдвинуть.
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Тут уже надо на самого ЗЕ подавать, шо то смердит от него руцьким душком не слабо так...При Пете не переименовывали - сидели тихо и не вякали, а тут смотри какую бурную антиукраинскую деятельность развернули, и сразу после выборов..Совпадение??
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Пора вводить настоящую хунту в правление - пока зебилы не ввели в Киев русских
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В этот суд давно пора апелляцию из гаубицы выдвинуть.
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Пора вводить настоящую хунту в правление - пока зебилы не ввели в Киев русских
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І таким суддям з наших податків платять по 200 тищ в місяць. Мало того що судді крадуть, та щей в душу народу плюють.
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Та вас й так тут забагато!Чи ти не русккай,а турецький?
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Український журналіст Віталій Гайдукевич на своїй сторінці у Facebook прокоментував гучне рішення ПАРЄ повернути Росію в асамблею:
"А шо там зелений муляж глави держави? РНБО скликано?
Ніч в переговорах із лідерами США, Німеччини, Франції?
На ранок скликано брифінг для оголошення подальших дій України?
Під АП палять шини нацжони? Нє? Як це нє? Шорти, шаурма, фонтан?
А електорато-населення з переліку 73, все норм?
А як там нові обличчя себе чухають?
Голос на задану тему подадуть чи не важливо?
Коли тризуб відкручувати будь хтось оком кліпне чи це вже зайве?"
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ПАСЕ повертало расею під гучні крики зебилів "Зробимо це разом!"
На рішення адмінсуду про незаконність найменування проспектів іменами Бандери і Шухевича буде подано апеляцію, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 5312
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Що се є--ПАСЕ?Тут мокшанія?Скоро прасьпьєкти чьлєнєна і сралєна будуть.І "ну очінь вЯлікай,магучяй їзіккь" ще більше гавкатиме...
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Тут уже надо на самого ЗЕ подавать, шо то смердит от него руцьким душком не слабо так...При Пете не переименовывали - сидели тихо и не вякали, а тут смотри какую бурную антиукраинскую деятельность развернули, и сразу после выборов..Совпадение??
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нет, система. было легко прогнозируемо, что сразу после инаугурации шоколадная банда будет всячески максимально вредить Украине, а песики будут верещать о вине Зеленского
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Alter Nator ...было легко прогнозируемо, что сразу после инаугурации шоколадная банда будет всячески максимально вредить Украине...


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А ЗЕкловун недееспособный что ли? Он что делает что б этого не было? Он государственный импотент? какие его действия? ну харашо допустим шоколядная банда вредит - а шо делает кловун?? ну кроме того что вот сейчас занимался регистраций торговых марок как настоящий не барыга. Слушай а если шоколядные будут гадить все пять лет, ты вот будешь все 5 лет визжать как шоколядные гадят, а кловун выходит будет просто наблюдать как шоколядные ему конхветкой Рошенкой по губам водят, ииии...ничего не делать??
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"хуже не будет" уже наступило или еще подождать до 100 дней?
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ви говорите як гебнявий... ваші казки з цієї контори...
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ПАСЕ повертало расею під гучні крики зебилів та реестрацію торгової марки "Зробимо це разом!"
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Сейчас переименуют эти проспекты - в боголюбова и коломойского. Прокатит - это ж не символы советской эпохи.. На решение админсуда о незаконности переименования проспектов именами Бандеры и Шухевича будет подана апелляция, - Вятрович - Цензор.НЕТ 4641
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Зебилы схавают! Это же символи "конца эпохи бидности"!
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Власне, перейменування вулиць - це зовсім не перемога людських голів. І взагалі пуста перемога. Але сигнал такий, насторожуючий.
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він заспокоїться, коли красную площадь в моцкве переіменують в Майдан ім. Степана Андрійовича.
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Ни когда ему не успокоится.
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никогда* ему не успокоиться *
прикро, що ви не володієте правописом своєї держ.мови, тобто ізика.
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Это да ,только сути вапроса это не меняет.
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я не ставила жодного питання, а вапроса тим більше.
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Грешен ,три класса у меня образования церковно - приходской школы .
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Ты Казачёнок случайно не с этих.. не с Донских кизяков будешь??
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Білоруське сміття має такі прізвища.Українофоб кацапське.
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кацапа, що ти верзеш, тупе гебняве створіння!!!!
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Замість того щоб боротися з росією, ми матимемо чвари всередині країни, які значно нас послаблять.. Я вже не кажу про нульову Зе політику в зовній сфері.
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Я так розумію що це ригівський реванш при ніякому буратіні на мотузочках.
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Ксюха, пролетить Порохнявий повз Верховну Раду, передохнуть від туги його підлабузники і не буде в Україні ніяких чвар.
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Среди истцов называют народного депутата Ирину Бережную."Судья Чудак Олеся Николаевна, кстати судья преследовавшая майдановцев, отменила решение Киевсовета. В истцов, российской агентуры во главе с гаспажой Бережной была "нулевая правовая позиция", поэтому судья до последнего затягивала вынесение очередного позорного решения", - написал в Facebook директор Украинских студий стратегических исследований Юрий Сиротюк.
Суд Киева вернул проспектам Бандеры и Шухевича старые названия14460 ПРОСМОТРОВ 17Вторник, 25 июня 2019, 22:121350На решение админсуда о незаконности переименования проспектов именами Бандеры и Шухевича будет подана апелляция, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6667
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А де "націоналісти"? "анальниє пружини"? За Порошенком бігають,про свинарчуків співають?
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так, треба спалить кілька файерів під будинком Порошенка, бо неподобство якесь.
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а ти будеш націоналістами з дивана керувати, поцреот диванний?
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Зебеня платит только за фекализацию Порошенко, а на Бандеру /Шухевича женам Билецкого начихать
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Що вам ті Нацдружини зробили?Кацапи їх ненавидять.Ти кацап?
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Що? Я выше сказал что. Возле суда их не БЫЛО!!!! Это псевдо Нацдружини
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А сам ти там був?Чому то "Свобода" не дала кацапу в риляку,то Петько не посадив когось замість судді...?
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А ти дупою до крісла прилип? Чекаєш, що хтось за тебе вичистить країну від шелупоні?
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Да пофиг, судьи уже срисовали кто в силе и кто будет носить кеш по которому они так заскучали последние годы. Так что забудьте. Пожили в украинской Украине и хорош.
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заскучалі? Ти чоловіче мабуть десь у відрядженні був?
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Как порохоботам хочется что бы судьи судили только так,как выгодно им(порохоботам)
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****** всё шашки бросают только не туда. Даже в Стрий в сердце Галичини сегодня попали , хотели сорвать выступ ПП. Суд хотя бы забросайте , идиоты или судью уройте ,а еще лучше Портнова . Это по его методичкам суды принимают такие решения как последний месяц . Сколько можно ?
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дик - упірьод, закидай суд та суддю урой. покажи приклад, херой.
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***
- ой как приятно пообщаться с образованным человеком. ...а ну-ну скажи еще раз.
- докУмент…
- потрясающе!..
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У всех интересуются как называть проспекты - у Порошенко, Зеленского, Вятровича, Бережной, судов различных инстанций. Забыли только у киевлян спросить.
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Кстати, седня уже одна аппеляция в суде победила
Рух Нових Сил идёт на выборы

песики, достаем материалы по Саакашвили и начинаем лаять
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коли РНС при соцопитуванні покаже прохідний рейтинг, ти таки почнеш голосно гавкати
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Це буде Московський проспект і Ватутіна? Триндець. А Леніна не присудять повернути?
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Хреново коли назви мають політичне забарвлення. Це дає поживу для різних маніпуляцій.
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Чомусь це "хрєнова" лише в Україні,а у всьому світі борців за незалежність вшановують як героїв та месій.А тут--лише на заході держави.На жаль.Понавозили бидла мокшанського--от і біда."УкраЬІнцЬІ" пля...
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Патамушта кожна влада у нас представляє якусь політичну силу і починає все переробляти на свій смак. За нею приходить влада з іншими поглядами і починається все знов. В Україні нема загального чіткого погляду в майбутнє, тому і тупцюємо на місці вже 28 років. В Харкові вже знов моляться на Жукова і так до безкінечності.
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Такими решениями судьи просто спалились , .как враги Украинского Народа.Эти судьи предатели ,их мажорные дети ******** должны здохнуть.Эти судьи убивают Украинский Народ.берут взятки ,жируют на крови Украинцев ,уничтожить тварей до седьмого колена .гниды ***** позорные вонючие живут за счёт Украин7цев и уничтожают Украинцев твари
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Все іде до того, що не буде сенсу віддавати під суд зрадників. Буде зразу - до стінки, або до гілляки.
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Відчуття 2010-го та 2013-го разом. Запах війни та неминучего піздеця.
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"На решение админсуда о незаконности переименования проспектов именами Бандеры и Шухевича будет подана апелляция, - Вятрович"
Заголовок повинен бути такий:
"На решение админсуда о незаконности переименования проспектов именами Бандеры и Шухевича в этом же судебудет подано как минимум 5 гранат с РПГ в разгар рабочего времени".
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Зеботи та зекоманда На рішення адмінсуду про незаконність найменування проспектів іменами Бандери і Шухевича буде подано апеляцію, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 2242 Alex Rozhenko На рішення адмінсуду про незаконність найменування проспектів іменами Бандери і Шухевича буде подано апеляцію, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 8402 Вадим Казаченок на форумі діагностуються так...

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Судья оказался в адеквате.
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Если бы у нас кто- нибудь попытался из Власова например героя сделать ,я бы его не понял.
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Для кЄтайози--воно адекват.Для українця--продажне зрадник.
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Ще немає повного тексту, а вже всі знають, що суддя - дідварас. Погані в нас суди ? Вірю. А коли вони були нормальними? При совку? Ніколи тут не було судочинства. І юристів немає. Тому і закони пишуться так, щоб як завгодно можна було повернути. І поки так є не буде поваги до суду, і суди будуть приймати все, що захочуть. А від того країна вся в дупі. І ніякий Зеленський тут не допоможе. Бо в цій країні не знайдеться навіть 1000 порядних людей. Всі такі , як та суддя.
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Степан Андреевич Бандера - Апостол Украины.
А может эти ******** судьи хотят грузинского сценария???

На рішення адмінсуду про незаконність найменування проспектів іменами Бандери і Шухевича буде подано апеляцію, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 8379



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на выборах киевлян спросить и всё, лишнюю бумажку пусть напечатают, не какой то там советник Порошенко должен решать а киевляне
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Падаль сутяжную гіляка заспокоїть
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Ну короче,со свого мелкого опыты....Их стрелять будут не из мелкашки На рішення адмінсуду про незаконність найменування проспектів іменами Бандери і Шухевича буде подано апеляцію, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 3667
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От таку судову рехформу Пеця провів,я захоплений від його рехформ,що судді часів Віті овоча моляться на шоколадного баригу
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Петько винен навіть у тім,що в тебе бігунка?А Зелько 73% -молодець?
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вятрович, а ты ещё в состоянии всё здраво оценивать???
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Стесняюсь спросить: а где гарем Авакова? Где нацжёны?
До сих пор сидят в кустах под забором у Порошенко?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНа решение админсуда о незаконности переименования проспектов именами Бандеры и Шухевича будет подана апелляция, - Вятрович
 
 
 
 
 
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