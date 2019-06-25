"На решение админсуда о незаконности переименования проспектов именами Бандеры и Шухевича будет подана апелляция, - Вятрович"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Вятрович написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Еще одна попытка реванша. Теперь в Киеве.
Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании ул Московской на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет за 5 дней. Получим полный текст будем подавать апелляцию. Борьба продолжается!"
Напомним, что на своем заседании 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.
"А шо там зелений муляж глави держави? РНБО скликано?
Ніч в переговорах із лідерами США, Німеччини, Франції?
На ранок скликано брифінг для оголошення подальших дій України?
Під АП палять шини нацжони? Нє? Як це нє? Шорти, шаурма, фонтан?
А електорато-населення з переліку 73, все норм?
А як там нові обличчя себе чухають?
Голос на задану тему подадуть чи не важливо?
Коли тризуб відкручувати будь хтось оком кліпне чи це вже зайве?"
прикро, що ви не володієте правописом своєї держ.мови, тобто ізика.
Суд Киева вернул проспектам Бандеры и Шухевича старые названия14460 ПРОСМОТРОВ 17Вторник, 25 июня 2019, 22:121350
- ой как приятно пообщаться с образованным человеком. ...а ну-ну скажи еще раз.
- докУмент…
- потрясающе!..
Рух Нових Сил идёт на выборы
песики, достаем материалы по Саакашвили и начинаем лаять
Заголовок повинен бути такий:
"На решение админсуда о незаконности переименования проспектов именами Бандеры и Шухевича в этом же судебудет подано как минимум 5 гранат с РПГ в разгар рабочего времени".
А может эти ******** судьи хотят грузинского сценария???
До сих пор сидят в кустах под забором у Порошенко?