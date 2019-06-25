 Подозреваемый по делу MH17 украинец Харченко в юности отбывал наказание за групповое изнасилование, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире проекта "Радіо Свобода" "Донбасс.Реалии" сообщил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.



"В 1987 году, в декабре, ему на тот момент было всего 15 лет, он был задержан по ч. 3 ст. 117 Уголовного кодекса УССР. Если не полениться и поднять эту статью, то она совсем "тухлая". Это изнасилование группой лиц. Более того, он получил срок, когда ему было 16 лет, осужден на пять лет. И три года провел в местах лишения свободы в городе Дубно Ривненской области", – рассказал Гуськов.



Харченко условно-досрочно освободили 24 мая 1991 года – на один год и семь месяцев раньше срока, уточнили в СБУ.

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Сейчас он находится в розыске по ч. 1 ст. 341 и ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины – захват государственных органов власти, а также создание незаконных вооруженных формирований, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям.



Харченко называет себя "подполковником, начальником 2-го отдела разведуправления республиканской гвардии ДНР". Его позывной – Крот.



Гуськов опроверг информацию о гибели боевика.



"Это не первый случай, когда террористы с той стороны или их близкое окружение распространяют такую информацию – о гибели или смерти. Харченко отдал бы сейчас все, чтобы его следы потерялись. На самом деле та информация, которая есть у Службы безопасности Украины, не позволяет говорить о том, что он мертв", – заявил руководитель аппарата главы СБУ.





Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.