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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1873) Зеленский (1882)

 Зеленскому начислили первую зарплату, но он ее не забрал. ДОКУМЕНТ

За 10 дней работы в мае глава государства заработал "чистыми" 10 246 гривен. Он получает чистый оклад, без надбавок и премий.

Об этом сказано в ответе Администрации президента на запрос издания "Фактор", сообщает Цензор.НЕТ.

За работу с момента инаугурации 21 мая и до конца месяца Владимиру Зеленскому начислили 12 727 гривен. Из этой суммы 2481 грн. ушли на налоги и сборы. Таким образом, заработок президента за 10 дней составил "чистыми" 10 246 гривен.

"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д.) Президенту Украины не установлено", - сказано в сообщении.

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При этом в сообщении указано, что зарплата была депонирована. Это значит, что Президент не забрал свой заработок. В соответствии с п. 1.2 Положения НБУ № 637 депонированная заработная плата - это наличные денежные средства, полученные предприятиями (предпринимателями) для выплат, связанных с оплатой труда, и не выплаченные в установленный срок отдельным физическим лицам.

Зеленскому начислили первую зарплату, но он ее не забрал 01

Источник: https://censor.net.ua/n3134222
 
   
 Топ комментарии
 
"а шо тут еще и платят? я думал булаву выдали и крутись как можешь" © реальность Украины
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Это чаевые.Зарплату ему начисляют в другом месте.
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Ну разве что в твоем воспаленном мозгу...
Порошенко с 2014-го перечислял свою зарплату на благотворительность...
А зебобик свои просто не забрал....и может забрать в любой момент....
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Не забирает? Разменять мелочью и затасовать в задницу. Пусть размышляет о пользе вазелина.
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Не забрал,потому как в гривнах.Рублями этому попугаю платите!
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Зеленский первую зарплату отдаст нищим порохолизам,с ними все таки весело
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Падает самолет. В салон самолета входит стюардесса и обращается к пассажирам: "Минуточку внимания! У пилота сердечный приступ и он не может вести самолет. Но вы не паникуйте, мы провели опрос всех пассажиров и самолет вызвался вести молодой конферансье". Голос из салона: "Но позвольте, как же конферансье сможет управлять падающим самолетом??? Он же не умеет!!!" Стюардесса ничуть не смутившись с улыбкой отвечает: "Зато он знает много прикольных анекдотов, да и вообще парень симпатичный..."
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Прахоботский бородатый "прикол" из мордокниги. Шото посвежее есть?
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як соєві зазрять))), і шо цікаво, мабуть тільки зелі)))
то шаурма), то з\п не така, а от при папі, як було, ооооооооооооооо! Зеленському нарахували першу зарплату, але він її не забрав - Цензор.НЕТ 8818 Зеленському нарахували першу зарплату, але він її не забрав - Цензор.НЕТ 1315 Зеленському нарахували першу зарплату, але він її не забрав - Цензор.НЕТ 6728
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Заберет, его женушка тысячу гривен в месяц субсидии забирает.
Это вам не "жадный Порох", который ВСЕ 5 лет ВСЮ зарплату отправлял на благотворительность...
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Если такая зарплата у Президента Украины, то каким образом получают сотню тысяч гривен министр Рева и его замы? Зарплата Ревы в 10 раз превысила оклад за счет материальной помощи. Какой такой помощи? Они что, малоимущие? Нет, они просто без совести и тормозов!

С одной стороны, народ бесят эти сотни тысяч у зажравшихся судей и чинуш.
С другой, судя по комментариям, бесит любая цифра, даже такая смешная президентская. Не угодишь. Необходим пересмотр распределения национальных богатств среди общества.
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там бєня вже з олігархами заплатили...на все життя вистачить..навіщо йому ці копійки...
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Он её ещё не заработал. А где он, кстати? Не видно и не слышно
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в кустах, как куйло. по одним и тем же советам работают недомерки
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куйло-2, все по лекалам, походу одни и те же пиарщики, скоро зеля на коне с голым торсом (зря чтоли в зал ходил), и вытаскивает амфору из днепра в батискафе
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Пусть раздаст ее своим избирателям. Таким образом каждому за пять лет по копейке перепадет. Конец эпохи бедности!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленскому начислили первую зарплату, но он ее не забрал. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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