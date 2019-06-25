EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  4074  104
Все про:конкурс (791) таможня (1421) Нефьодов (80)

 Максим Нефьодов победил в конкурсе на главу таможни

Сегодня, 25 июня, возобновился конкурс на главу Государственной таможенной службы Украины. В результате собеседования победителем стал первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как известно, конкурс на глав Государственной таможенной службы Украины и Государственной налоговой службы Украины проходил в апреле. Кандидаты успели пройти два первых этапа - на знание иностранного языка и на знание законодательства и решение ситуационных задач. В итоге финал вышли три кандидата: первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш и руководитель Центра развития цифровой экономики Андрей Саварец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Де-юре суд приостановил конкурс, а де-факто не дал практически "назначенному" Нефьодову возглавить таможню, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко

Однако сразу после этого конкурс на главу Гостаможслужбы был заблокирован Киевским окружным судом по запросу народного депутата от БПП Андрея Антонищака, и комиссия НАГС 23 апреля приняла решение приостановить конкурс. 24 июня конкурс был разблокирован.

Источник: https://censor.net.ua/n3134219
 
 
 Топ комментарии
 
С какого патриархата этот батюшка... Максим Нефьодов победил в конкурсе на главу таможни - Цензор.НЕТ 6006
 показать весь комментарий
 
Похоже, судя по ранее выполняемой работе в Драгон Капитал и назначению на должность замминистра в 2015 году из выводка свинарчуков. Лерка сто баксов, тоже из инвесткомпаний вылезла в нацбанк.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Какой он религии, борода как у Бен-Ладена
 показать весь комментарий
 
Хорошая новость, - Нефедов сделал Прозорро, может и с этими авгиевыми конюшями справится.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМаксим Нефьодов победил в конкурсе на главу таможни
 
 
 
 
 
 вверх