 Дарта Вейдера зарегистрировали кандидатом в депутаты

Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
Гражданин Украины Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве. В течение последних пяти лет проживает в столице. Имеет высшее образование. Является директором ООО "Темная сторона силы", член политической партии "БЛОК Дарта Вейдер", судимостей не имеет. Выдвинут в парламент политической партией "БЛОК Дарта Вейдера".
Как отмечается, в ЦИК поступило заявление вышеуказанной политсилы вместе с другими документами о регистрации кандидата в народные депутаты Украины Дарта Вейдера, выдвинутого 7 июня 2019 на внеочередном съезде этой партии, в одномандатном избирательном округе № 135.
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Рассмотрев указанные документы 24 июня, Центральная избирательная комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".
Ранее в политической жизни участвовали как минимум двое граждан, выступавших в образе Дарта Вейдера. Один из них - известный одесский активист Жан Николаенко (по паспорту - Дарт Николаевич Вейдер) 1983 года рождения. Другой - киевлянин Олег Владимирович Сушко (по паспорту - Дарт Алексеевич Вейдер). Последний известен тем, что в 2017 году сменил имя на Михеил Саакашвили и зарегистрировал псевдо-партию "Блок Михеила Саакашвили".
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не знаешь кто там на фото в розовой рубашке?
вы помните, по сюжету фильма «Призрачная угроза» Шми, мать Энакина, родила мальчика от чудесного непорочного зачатия. Квай-Гон считал, что это была воля самой Силы, «чудо» было не случайным, «отец» Энакина - Палпатин, он же Дарт Сидиус и будущий император. Именно он манипулировал потоками Силы, чтобы создать могущественного тёмного джедая в утробе Шми. Правда, никакого секса между ними не было, но этого вполне достаточно, чтобы отныне считать Палпатина отцом Дарта Вейдера
Тайна Дарта раскрыта! Это зелебоб
Чи не всіх в психушку помістили ?
Stugna UA @StugnaU
Stugna UA Ретвитнул(а) Lana.od.UA
Пока Миша в любимой Одессе воюет за её же будущее против бандитов в этот момент решалась судьба его не менее важного детища - партии РНС в другом суде но в Киеве. Михаил предпочел быть с одесситами! Важность Одессы ему понятна. Скажите кто еще способен на такое? Назовите фамилию?