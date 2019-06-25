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 Окружной админсуд отменил решение Киевсовета о названии проспектов именами Бандеры и Шухевича

На своем заседании 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Как переает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке депутат Киевсовета Юрий Сиротюк..

Сиротюк отметил: "И снова Окружной админсуд Киева.

Судья Чудак Олеся Николаевна, кстати судья, которая преследовала майдановцев, отменила решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве. У  истцов, российской агентуры во главе с "гаспажой" Бережной была "нулевая правовая позиция", поэтому судья до последнего затягивала вынесения очередного позорного решения.

Петиция о недопущении переименования проспекта Бандеры будет отклонена в связи с фальсификациями при голосовании, - КГГА

Но что бы не чудил Админсуд, проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть.

Впереди Апелляция, а если нужно и Верховный Суд. Мы не дадим никому пренебрегать нашими героями!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московский проспект в Киеве официально стал проспектом Степана Бандеры

Источник: https://censor.net.ua/n3134217
 
   
 Топ комментарии
 
Даун, 5 лет ничего подобного не было. Никаких рыгов типа Портнова, угрожающих АТОшникам и майдановцам, никаких судебных решений против украинизации и декоммунизации, нихуя! А теперь пришёл Зе, и не прошло даже месяца, как вся эта нечисть повылазила из нор. Смекаешь?
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При Петі жодний суд не би наважився на подібне рішення.
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Вже уйо..к гордон кричить - что-та не то , гражданский канфликт !
Будемо чекати , поки ця шваль нас вбивати почне , а потім віками
знущатися над нашими дітьми , онуками , нащадками , які проклянуть
нас - і будуть праві ! А якщо читає хтось із зебілів - то я вас просто
люто ненавиджу , уроди ! Ви гірші за кацапів !
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Петькины ручные судьишки ещё много крови всем попортят.
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