 Окружной админсуд отменил решение Киевсовета о названии киевских проспектов именами Бандеры и Шухевича

Как переает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке депутат Киевсовета Юрий Сиротюк..
Сиротюк отметил: "И снова Окружной админсуд Киева.
Судья Чудак Олеся Николаевна, кстати судья, которая преследовала майдановцев, отменила решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве. У истцов, российской агентуры во главе с "гаспажой" Бережной была "нулевая правовая позиция", поэтому судья до последнего затягивала вынесения очередного позорного решения.
Петиция о недопущении переименования проспекта Бандеры будет отклонена в связи с фальсификациями при голосовании, - КГГА
Но что бы не чудил Админсуд, проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть.
Впереди Апелляция, а если нужно и Верховный Суд. Мы не дадим никому пренебрегать нашими героями!"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Московский проспект в Киеве официально стал проспектом Степана Бандеры
так дошло?
Тільки він за 5 років не захотів повернути звання Героя України,Степану Андрійовичу Бандері,тільки факельні шествія в його честь і "Слава Бандері" для піару
"Урочистий кортеж головнокомандуючого ЗСУ Володимира Зеленського рухається по Московському проспекту"!!!!
А пока иди в спам, ватная шалава.
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.Об этом директор Института национальной памяти Владимир Вятрович написал в Facebook.По его словам, суд удовлетворил требования истца частично."Полный текст с мотивацией будет за 5 дней. Получим полный текст будем подавать апелляцию ", - пообещал Вятрович.
В який раз наголошою, що у нашій країні найефективніший метод боротьби супроти суддів-корупціонерів це Інститут представництва громадян в суді, який в порушення ст.22 Конституції України ліквідували законодавці 03.10.17 р.
⚠Страшный БЕНДЕРовец
⚠ Ретвитнул(а) ТСН.ua (канал 1+1)
Цікаво... коли це непорозуміння (з понтом суд) визнає незаконним вихід Української ССР зі складу СРСР? А якщо серйозно, то подібні "фінти" робить мародер Порошенко з метою дискредитувати команду Зеленського. Ну щоб показати всім "реванш"... своїх бізнес партнерів!
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Петя не оставил после себя действенный силовой орган госбезпеки..
соя - ну шо зебіли он суд виніс прокацапське рішення;
- так реформа потужна запровадженна шакаладним гідрантом, през.законопроект проголосовано в зраді попре зауваження веніціанської комісії!?
Соя - ти шо зебіл? Реформа передбачена аж до 2020року.
Хто всрався - зебіли! Так їх не було при владі!? Так отож!
- Хто всрався? Зебіли!
- Так їх не було при владі?!
- А сопля зе є?! Отож