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 Окружной админсуд отменил решение Киевсовета о названии киевских проспектов именами Бандеры и Шухевича

На своем заседании 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Как переает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке депутат Киевсовета Юрий Сиротюк..

Сиротюк отметил: "И снова Окружной админсуд Киева.

Судья Чудак Олеся Николаевна, кстати судья, которая преследовала майдановцев, отменила решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве. У  истцов, российской агентуры во главе с "гаспажой" Бережной была "нулевая правовая позиция", поэтому судья до последнего затягивала вынесения очередного позорного решения.

Петиция о недопущении переименования проспекта Бандеры будет отклонена в связи с фальсификациями при голосовании, - КГГА

Но что бы не чудил Админсуд, проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть.

Впереди Апелляция, а если нужно и Верховный Суд. Мы не дадим никому пренебрегать нашими героями!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Московский проспект в Киеве официально стал проспектом Степана Бандеры

Источник: https://censor.net.ua/n3134217
 
   
 Топ комментарии
 
Даун, 5 лет ничего подобного не было. Никаких рыгов типа Портнова, угрожающих АТОшникам и майдановцам, никаких судебных решений против украинизации и декоммунизации, нихуя! А теперь пришёл Зе, и не прошло даже месяца, как вся эта нечисть повылазила из нор. Смекаешь?
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При Петі жодний суд не би наважився на подібне рішення.
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Ты Киевлянка?
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Ну звичайно ж."мУРЬМАНЦАФЬ"--ЦЕ справжній зімбабвієць.Я й забув.
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Я в раше небыл,какой нафиг мурманск,шо ты несеш
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Коломойський теж в Ізраїлі не був, але як приперло, то поїхав.
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Алексей Мурманцев,для тупых обьясняю: Киевсовет-был избран киевлянами и значит уполномочен решать за киевлян,как называть проспекты в Киеве!

так дошло?
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"Муррьменцавиє"...Коли вас сюди привезли?Вертухаями були?Чи по паррьтьєєйнай лінєї?
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Страна катится в пропасть по всем фронтам.
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Як же шкода стане через місяць соєвому гідранту витрачених на вітер грошей. А на адвокатів дуже б знадобилися.
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вошьдь зебилов оправдал все отчаянные надежды хйла..зебилов и всю Украину, походу, ждут интересные времена.. и это - совсем не колбаса по 2,20 и водка по 3,62.. дебилы зелёные, блдь..
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Ця вата не живе в мордорі, це та вата, яка тагне омрдор у Україну. "В Киеве полиция задержала организатора акции Бессмертный полк из-за георгиевской ленты." Окружний адмінсуд скасував рішення Київради про найменування київських проспектів іменами Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 1481
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При пороху такого не було.
Тільки він за 5 років не захотів повернути звання Героя України,Степану Андрійовичу Бандері,тільки факельні шествія в його честь і "Слава Бандері" для піару
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Нет у Украины страшнее врага чем судейский корпус! Они будут всеми силами вредить стране и мешать ее развитию, ибо только в мутной системе возможно существование продажных и абсолютно коррумпированных судей!
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Вже уявив) ,йде трансляція "першого національного"-
"Урочистий кортеж головнокомандуючого ЗСУ Володимира Зеленського рухається по Московському проспекту"!!!!
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Він раніше називався … "Московський".
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Ну и правильно. В странах с умным руководством названия улиц имеют либо номера, либо уветочно-природные и никакой политики. Ещё не хватает на этой почве конфликтов и проблем. 1, 2,3,4...Фиалковая, 1,2,3,4...Васильковая.,. И никаких проблем. А имена и даты оставить историкам, учебникам и музеям.
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Ты дальше Мухосранска выезжала? Во всей Европе куча улиц с именами политиков, в любом городе.
А пока иди в спам, ватная шалава.
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https://www.facebook.com/bilovchuk/videos/2474281612596530/?t=68 ВИДЕО

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.Об этом директор Института национальной памяти Владимир Вятрович написал в Facebook.По его словам, суд удовлетворил требования истца частично."Полный текст с мотивацией будет за 5 дней. Получим полный текст будем подавать апелляцию ", - пообещал Вятрович.
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За сдачу Украины несет ответственность не только Зеленский, но и 73% дебилов, проголосовавших за него. Все эти "милые" люди, в здравом уме и светлой памяти, предали свою страну. Бесплатно, просто так, по причине переполняющего чувства ненависти и презрения. Так бросают больных родственников, так на вокзалах оставляют собак. «Я вам ничего не должен» - это новый тренд, определяющий состояние украинского общества.
Окружний адмінсуд скасував рішення Київради про найменування київських проспектів іменами Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 8614
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Чумадан-вокзал -Канадийська дияспора.
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Чим займалися всі ті організації з "Гапкін штрасе" ( всякі там ГО Доброчесності і т.д.), які по вісім кругів нібито перевіряли суддів на предмет їх корупційності, якщо у нашіх судах не зменшилось суддів-корупціонерів, а навпаки, вони виросли як гриби.
В який раз наголошою, що у нашій країні найефективніший метод боротьби супроти суддів-корупціонерів це Інститут представництва громадян в суді, який в порушення ст.22 Конституції України ліквідували законодавці 03.10.17 р.

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То які претензії до Ради Європи ? Вони ж бачуть і результати голосувань і скільки бидлоти розвелось в країні . Нічого дивного . З дібілами просто не хочуть мати справи . Розумні виїхали , а дурних не шкода . Логіка десь приблизно така .
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И это совсем не пророссийский реванш, да зеленые?
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Здравия всем! Итак когда выбирали президента- я вас предупреждал, что будет игра на полный раскол страны на две части! Предупреждал что идет повторение событий 100 летней давности, и что от вашего выбора будет зависить в какую реальность попадете- новый этап развития, или пойждете по кругу! Но меня банили обзывали порохоботом и т.д. Я вам пытался обьяснить все на пальцах, но вы не хотели слушать! А главное думать! Получите и распишитесь- поздравляю- вы в Совке 2!!!!
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Ні пойнілє анє нє хвєга! Треба було мовою попереджувати,а не мокшанським їзьєккомь.
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Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran
⚠Страшный БЕНДЕРовец
⚠ Ретвитнул(а) ТСН.ua (канал 1+1)

Цікаво... коли це непорозуміння (з понтом суд) визнає незаконним вихід Української ССР зі складу СРСР? А якщо серйозно, то подібні "фінти" робить мародер Порошенко з метою дискредитувати команду Зеленського. Ну щоб показати всім "реванш"... своїх бізнес партнерів!
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Зебилы, проснитесь, вы обосрались!
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это не может быть просто чуйка куда ветер дует, это всякие богданы целенаправленно отрабатывают заказы парашки. а зеля врядли понимает вообще что происходит, лежит на гамаке и пересчитывает бабло от коломоя, поедая шаурму, а в это время шайка аферистов которых от приютил под крыло, проворачивает такое
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Судья Чудак Олеся Николаевна, кстати судья, которая преследовала майдановцев - нужно черкануть адресок проживаниия этой вот ........... и неравнодушная общественность через соцсети самоорганизовашись заедет на блины погостить.....
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Ну-ну...Не вдавися млинцями,гість.
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ты боялся в феврале 14-го на улицу в форме выходить ?
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Якщо це до мене,то у мене цілком файна форма--двірника.Чому боятися?Це мусоряки позаникувалися ,як щуряки.
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вы думаете судьям нужен этот геморой с названиями, вопрос кто и от кого занес им бабло, хотя понятно что из команды руссо-зелемойского
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Коли Голубана орденом нагороджували і він з трибуни ВР виступав, тобі ця думка не спадала? Окружний адмінсуд скасував рішення Київради про найменування київських проспектів іменами Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 9801
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Я помню как разгоняли зраду при Пете, когда зрады не было и близко, а были фейки. Зато сейчас зрадонька каждый день, но единственный кто об этом пишет это методичные порохоботы, которые с флегматичностью врача просто перечисляют всё новые болячки пациента под названием Украина, который заразился бацилой кацапизма.
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Соя біснується... Нагадаю - в 2014 році була ідея люструвати ВСІХ суддів Окружний адмінсуд скасував рішення Київради про найменування київських проспектів іменами Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 6480 Але Пепс відмовився, бо буде колапс правосуддя, краще рихвормувати. Жріть тепер ваші рехворми, не обляпайтеся! Окружний адмінсуд скасував рішення Київради про найменування київських проспектів іменами Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 8634
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У них шакаладна амнезія
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При Пете такого не было. Это называется ветер перемен. Судьи просто идут по тренду. Они видят реванш России в Украине и пытаются продеклалировать что они всё поняли.
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Этих судей надо арестовать за работу на врага! Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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не-ко-му..
Петя не оставил после себя действенный силовой орган госбезпеки..
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единственная надежда - армия,мусора и эсбеушники в большинстве сдадут всё..
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Как говорил Тарас Бульба-"добре сынку,добре".Мы начинаем видеть настоящих врагов,не торопимся,все и всех запоминаем,точим ножики.По ходу они скоро понадобятся.
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Да всё те же на манеже. Если история вдруг повернется, то они снова начнут распускать слюни, прикидываться дурачками и говорить что невиноватые совсем и нужно их простить.
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Можете не дочекатись. Нема вже чого вичікувати.
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ну ты же знаешь менталитет - ждём до Врадиевки,а там уже ..уй остановишь..
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До влади прийшли особи, для яких українці не є людьми. Поки ви розкачегаритись, вони наберуть достатньо сили, щоб вас подушити кацапськими танками просто на Хрещатику.
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та сколько уже тех танков с разных сторон заезжало..
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Це правда. А скільки людей віддало життя, щоб вони поїхали геть?
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Ну и правильно. В странах с умным руководством названия улиц имеют либо номера, либо цветочно-природно-музыкальные, никакой политики. Если и есть в названиях имена людей, то не резонансных, не политиков, просто замечательных людей, учёных, например, рождённых в этой местности. Ещё не хватает на этой почве конфликтов в Украине и проблем. 1,2,3,4...Фиалковая, 1,2,3,4...Васильковая,Клубничная, Весенняя, Воздушная, Лесная.... И никаких проблем. А имена и даты оставить историкам, учебникам и музеям.
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Вчора спаплюжено пам'ятний знак на честь Сергія Нігояна на Груші, сьогодні стерли Бандеру і Шухевича з мапи Києва, завтра виправлять у підручниках "російсько-українську війну" на "громадянський конфлікт"... Нема ілюзій. Це одна велика війна. (с) Андрій Бондар

Окружний адмінсуд скасував рішення Київради про найменування київських проспектів іменами Бандери і Шухевича - Цензор.НЕТ 3514
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Алё, зебилы, где вы? ну скажите что нибудь на эту тему.
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могу сказать что рад тому что в Украине есть адекватные судьи! хоть я и не зебот
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І так судячи зі срачу соєвих виявилось дві деталі,
соя - ну шо зебіли он суд виніс прокацапське рішення;
- так реформа потужна запровадженна шакаладним гідрантом, през.законопроект проголосовано в зраді попре зауваження веніціанської комісії!?
Соя - ти шо зебіл? Реформа передбачена аж до 2020року.
Хто всрався - зебіли! Так їх не було при владі!? Так отож!
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Навіть не так:
- Хто всрався? Зебіли!
- Так їх не було при владі?!
- А сопля зе є?! Отож
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Почитайте соєві на що зпромоглося ваше всьо http://corruptua.org/2016/10/suddi-habari-bezkarnist-reforma-chastina-chetverta/
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Вытьем порохо$рани доволен Да и они тоже - это ж такая зрада вечером подвалила! Все заготовленные картинки против Украины-Зеленского можно вывалить на форуме!
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схоже кремлівський ЗЕбільний клоун робить все, що б відбувся черговий майдан і воно тікало з україни швидше за зека
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