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 Политика Украины, За рубежом
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 На РФ могут наложить любые санкции за отказ освободить украинских моряков, - адвокат Новиков

Решение РФ проигнорировать требование морского трибунала ООН об освобождении украинских моряков и захваченных в Керчи кораблей беспрецедентно и может привести к санкциям.

Об этом в эфире "Нині вже" ("Прямо сейчас") на Громадськом сообщил адвокат украинских пленных моряков Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не знает, какие будут последствия, потому что это беспрецедентная история. Ни одна страна раньше не решалась нарушать решение суда и для РФ это не очень хорошие обстоятельства, потому что этот суд - относительно молодой орган, потому как и сам суд, так и страны, которые заинтересованы в реализации морского права, могут решить, что это очень удачный случай для того, чтобы преподать урок другим. Тем, кто в будущем попытается уклониться от такого решения", - отметил адвокат.

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Он добавил, что если позиция будет такой, то на Россию могут наложить абсолютно любые санкции "российским кораблям могут запретить вход в порты любых стран или проход через проливы, могут наложить ограничения на поставки для военных целей или в целом торговли с РФ. Эти санкции даже необязательно могут быть связаны с морской сферой", — добавил Новиков.

Напомним, 25 июня в Кремле заявили, что РФ проигнорирует требование Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков, незаконно захваченных в ноябре 2018 года.

Также читайте: Климкин призывает страны Большой Двадцатки повлиять на Россию в вопросе освобождения пленных моряков

Источник: https://censor.net.ua/n3134216
 
 
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Той, хто займатиметься своїми прямим обов'язками, а саме представляти Україну та захищати її інтереси на міжнародній арені. Я багато вимагаю?
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Хтось у це вірить? Моряки тупо віддані в жертву. Навіщо - невідомо.
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хотелось бы что бы наложили, но после ПАСЕ уже берут сомнения
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Хороші новини!

Фірташа екстрадують до США.
(C)
@miroslavgay
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На примере ПАСЕ, даже после решения трибунала ООН, заранее понятно, что будет лишь пук.
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могут и санкции наложить, а могут наложить в портки
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Да, да, да. В Страсбурге уже наложили ... в штаны, а кое-кто похоже и в карманы.
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кацапам все пофігу, ***** золото скупає, і надіється відсидітися -
а як хто рипнеться) то може, яз підірвати у себе, на кацапії, випадково(((
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Эти урюки гражданские самолеты сбивают и им с рук сходит а тут такая мелочь . Гопникам закон не писан .
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До вироку не відпустять. Точняк. Потім може під виглядом помилування від *****.
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за роздачу кац.паспортів в ОРДЛО вже "ввели" санкції,
https://ukranews.com/ua/news/631359-v-yes-ne-planuyut-novyh-sanktsij-proty-rosiyi-za-rozdachu-rosijskogo-gromadyanstva

тепер побачимо як тут. Надія лише на те, що це все ж таки суд
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа РФ могут наложить любые санкции за отказ освободить украинских моряков, - адвокат Новиков
 
 
 
 
 
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