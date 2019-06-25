 На РФ могут наложить любые санкции за отказ освободить украинских моряков, - адвокат Новиков

Об этом в эфире "Нині вже" ("Прямо сейчас") на Громадськом сообщил адвокат украинских пленных моряков Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не знает, какие будут последствия, потому что это беспрецедентная история. Ни одна страна раньше не решалась нарушать решение суда и для РФ это не очень хорошие обстоятельства, потому что этот суд - относительно молодой орган, потому как и сам суд, так и страны, которые заинтересованы в реализации морского права, могут решить, что это очень удачный случай для того, чтобы преподать урок другим. Тем, кто в будущем попытается уклониться от такого решения", - отметил адвокат.

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Он добавил, что если позиция будет такой, то на Россию могут наложить абсолютно любые санкции "российским кораблям могут запретить вход в порты любых стран или проход через проливы, могут наложить ограничения на поставки для военных целей или в целом торговли с РФ. Эти санкции даже необязательно могут быть связаны с морской сферой", — добавил Новиков.

Напомним, 25 июня в Кремле заявили, что РФ проигнорирует требование Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков, незаконно захваченных в ноябре 2018 года.

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