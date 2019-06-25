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 Политика Украины, За рубежом
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 Климкин призывает страны Большой Двадцатки повлиять на Россию в вопросе освобождения пленных моряков

Министр иностранных дел Павел Климкин подписал письма к своим коллегам из стран ЕС и G20 с призывом применить все возможные механизмы влияния на Россию для освобождения украинских моряков. Также Украина собирается вынести этот вопрос на рассмотрение ООН.

Об этом глава украинского МИД написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня истекает срок, отведенный России Международным трибуналом ООН по морскому праву для реагирования на его решения и освобождения наших моряков. Россия, конечно, продолжает делать вид, что это ее не касается", - написал Климкин.

По словам главного украинского дипломата, он обратился к министрами иностранных дел стран ЕС и G20 с просьбой повлиять на Россию.

"Впрочем, и наши американские друзья говорили в Буэнос-Айресе, что без освобождения украинских моряков встречи с российским президентом не будет. Это же многое стоит", - отметил Климкин.

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По его словам, теперь Украина имеет юридическое право выносить вопрос освобождения моряков на рассмотрение ООН и других международных организаций.

"Поэтому с нашими друзьями и партнерами будем говорить о необходимости ограничения военного сотрудничества с РФ и отсутствие каких-либо причин, чтобы уважать ее иммунитеты. И о многом другом тоже", - подытожил Климкин.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

Срок досудебного следствия по делу был продлен до августа 2019 года.

25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

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Источник: https://censor.net.ua/n3134215
 
   
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вже прохав - не отримав. Поганий прохач.
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Климкин хороший министр, видно, что старается. Вот только европейцев точно нехрен просить, они ***** продались за 30 сребренников.
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5 лет видим озабоченность надувание щек Европой и тут пшик баьло не пахнет гопник не понимает просьб только с ноги
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Зеленский: «Хочу увидеть, как ПАСЕ будет требовать от России возвратить украинских моряков».

Ты же требовал от Порошенко, теперь от ПАСЕ.
Вова, президент теперь ты! Требуй теперь от Зеленского!
(С)
@_Fashington
☹️
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у парня нелады с самоидентификацией... исландский футбол
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уже климкин обращается, а зеленскому обои, фонтаны в голове..и озабоченный пост в фб(((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин призывает страны Большой Двадцатки повлиять на Россию в вопросе освобождения пленных моряков
 
 
 
 
 
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