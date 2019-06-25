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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7441) США (15074) Тейлор (59) Донбасс (18790)

 Деоккупация Донбасса и борьба с коррупцией, - Тейлор озвучил приоритеты своей работы в Украине

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает ключевыми приоритетами своей работы в Киеве деоккупацию Донбасса и борьбу с коррупцией.

Об этом он сказал на пресс конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 2009 года я работал в американском Институте мира, этот институт занимался определенной работой, которая касалась Украины. Мы искали возможности, чтобы Россия вышла из Донбасса. Пока я нахожусь в Украине, мы это видим ключевым приоритетом и целью - чтобы Россия ушла из Донбасса", - заявил американский дипломат.

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Он также выделил борьбу с коррупцией как еще одно приоритетное направление своей работы.

В то же время, на вопрос журналистов о том, в приоритете ли для США вопрос деоккупации Крыма, Тейлор ответил, что "Крым остается в списке приоритетов для Соединенных Штатов".

По его словам, сейчас в США активно ведется работа по определению кандидатуры посла в Украине.

"В Вашингтоне пытаются найти постоянного посла (в Украине. - Ред.). Для этого его надо номинировать, затем эта кандидатура должна пройти утверждение в Сенате", - отметил дипломат.

Также читайте: Россиян, находящихся под санкциями США или ЕС, ПАСЕ не должна принимать в делегацию, - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/n3134214
 
   
 Топ комментарии
 
Осталась одна надежда на США в стране нет президента у власти подонки . Господи храни Америку 🗽🗽🗽🇺🇸🇺🇸🇺🇸
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"...Окружний адмінсуд міста Києва. Суддя Чудак Олеся Миколаївна, до речі суддя що переслідувала майданівців, відмінила рішення Київради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в Києві. ". Вопросы? Зебилы?
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Петя боролся с коррупцией по принципу "если нельзя побороть, надо возглавить" .
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Наивный запад. Куда там ушла? Он типа и не заходила вообще
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Запад не наївний. У Заходу подібних лохів у пацієнтах дуже багато. Наївний ти і твоя ко.
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*************, ти зараз маєш те за що голосував
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Осталась одна надежда на США в стране нет президента у власти подонки . Господи храни Америку 🗽🗽🗽🇺🇸🇺🇸🇺🇸
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Петен кум генпрокурор тоже подонок? А виницкие трусы, который поддержал петю на през. выборах в том числе?
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что понимать под ДЕОкуппацией Донбасса ??? белый флаг или флаг ЛГБД
да а как там с Крымом Деоккупація Донбасу і боротьба з корупцією, - Тейлор озвучив пріоритети своєї роботи в Україні - Цензор.НЕТ 4560 о нем приказано не вспоминать.... Деоккупація Донбасу і боротьба з корупцією, - Тейлор озвучив пріоритети своєї роботи в Україні - Цензор.НЕТ 1942
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Майже половина українців за автономію окупованого Донбасу
(С)
@ukrpravda_news
☹️
Може дійсно, прийшов час розійтись? Не зможуть жити у одній країні такі різні люди🤔
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бред лично меня никто не спрашивал,какую Украину тогда опршивали и где? Это все подготовка к тому что не прошло у зе,*типа рефендум по ордо,теперь идет заход с другой строны
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Аденаур в свое время кажется в 1946 году сказал- лучше пол Германии но целой, чем целая но чужая.
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Звичайна заказна маніпуляція і пропаганда від т.зв. інстітутів соцопитування
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Как петя боролся с коррупцией, если у временого поверенного эта борьба и сейчас остается приоритетной?
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Петя боролся с коррупцией по принципу "если нельзя побороть, надо возглавить" .
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ну а зе сразу отдал эту борьбу на откуп
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А чего нам переживать за прошлое. Ведь у нас уже новый преЗЕдент, кловун поборет корупцию в кратчайшие сроки, ну и конец эпохи бедности не за горами...я уже листаю...каталог красивых белых яхт, скоро заживём благодаря великому кормчему ЗЕ. И всем бесплатные билеты на Шапито 95 минимум раз в месяц. Ох я чувствую заживьём..ЗЕкловун это же вам не какой то там барига мародёр, он сейчас посадит всех олиграхов и начнёт конечно с Бабломойского, поборет корупцию, и всем зарплата по 4000..да нет по 10000, да ну..страшно подумать шо будети как заживьём. Как же хорошо что баригу мародёра выгнали и ЗЕ наконец то приведёт нас к светлому будущему.
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Замість звільнення кажуть деокупація. Шо за казуістика?
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"...Окружний адмінсуд міста Києва. Суддя Чудак Олеся Миколаївна, до речі суддя що переслідувала майданівців, відмінила рішення Київради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в Києві. ". Вопросы? Зебилы?
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Украине втюхают Лугандон как автономию, Зе подпишет.
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ничего конкретного... такое...разве, что выпускник Вест-Пойнта ))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДеоккупация Донбасса и борьба с коррупцией, - Тейлор озвучил приоритеты своей работы в Украине
 
 
 
 
 
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