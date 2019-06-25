 Дело подозреваемого в захвате украинских кораблей в Севастополе в 2014 году руководителя НВФ "Рубеж" направили в суд

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Подозреваемый - один из руководителей незаконного вооруженного формирования "Добровольная народная дружина "Рубеж".

По версии следствия, в марте 2014 года он во время захвата кораблей и объектов Военно-Морских сил Украины в г. Севастополь руководил действиями членов незаконного формирования вооруженного формирования "Рубеж".

Мужчину обвиняют в в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований).

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В прокуратуре АРК не назвали имя подозреваемого. По версии издания "Крым.Реалии", речь идет о Владимире Мельнике.

В феврале следственный отдел Главного управления национальной полиции в АР Крым и Севастополе объявил в розыск руководителя и участников незаконного формирования "Рубеж", входившего в состав так называемой "самообороны" Крыма.

В ведомстве отметили, что были установлены девять участников этого незаконного вооруженного формирования, которые в течение марта 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного катера "Славутич", воинских частей ВСУ, а также развертывании и деятельности блокпостов.

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В начале 2018 года прокурор АРК Гюндуз Мамедов сообщал, что Прокуратура Автономной Республики Крым установила данные более пятисот членов крымской "самообороны". Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что украинские правоохранители установили личности 900 членов "самообороны" Крыма​.

"Самооборона" Крыма появилась накануне оккупации полуострова и помогала действиям российских захватчиков. 11 июня 2014 года оккупационный "парламент" полуострова "узаконил" эту организацию, приняв соответствующий "закон".

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Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.