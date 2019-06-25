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 Дело подозреваемого в захвате украинских кораблей в Севастополе в 2014 году руководителя НВФ "Рубеж" направили в суд

Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя незаконного вооруженного формирования "Рубеж".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Подозреваемый - один из руководителей незаконного вооруженного формирования "Добровольная народная дружина "Рубеж".

По версии следствия, в марте 2014 года он во время захвата кораблей и объектов Военно-Морских сил Украины в г. Севастополь руководил действиями членов незаконного формирования вооруженного формирования "Рубеж".

Мужчину обвиняют в в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований).

Читайте на Цензор.НЕТ: На админгранице с Крымом задержан разыскиваемый участник "самообороны Крыма", - прокуратура АРК

В прокуратуре АРК не назвали имя подозреваемого. По версии издания "Крым.Реалии", речь идет о Владимире Мельнике.

В феврале следственный отдел Главного управления национальной полиции в АР Крым и Севастополе объявил в розыск руководителя и участников незаконного формирования "Рубеж", входившего в состав так называемой "самообороны" Крыма.

В ведомстве отметили, что были установлены девять участников этого незаконного вооруженного формирования, которые в течение марта 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного катера "Славутич", воинских частей ВСУ, а также развертывании и деятельности блокпостов.

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В начале 2018 года прокурор АРК Гюндуз Мамедов сообщал, что Прокуратура Автономной Республики Крым установила данные более пятисот членов крымской "самообороны". Позже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что украинские правоохранители установили личности 900 членов "самообороны" Крыма​.

"Самооборона" Крыма появилась накануне оккупации полуострова и помогала действиям российских захватчиков. 11 июня 2014 года оккупационный "парламент" полуострова "узаконил" эту организацию, приняв соответствующий "закон".

Также читайте: Необходимо согласовать действия Нацполиции, СБУ и прокуратуры в расследовании дел "крымской самообороны", - зампрокурора АРК Поночовный

Правозащитники не раз заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений, большая часть из которых до сих пор в Крыму не раскрыта.

Источник: https://censor.net.ua/n3134212
 
 
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вот вот смысл? всех нас в пасе уже окунули в дерьмо,дальше .......... боюсь даже говорить,снова многостральный Киев,может увидеть то что лично мне не хотелось бы
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это измена Родины и терроризм, там максимум домашний арест ксу все определил, патриотам хер пи...м все еще и дом в Укрине имеет
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Плати 30 гривен в казну и можешь быть свободен гражданин
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ЭТО ПРАВДА ИЛИ ВБРОС? на всех кацапских сайтах "Украинские бригады отступают от самых близких к ЛНР населенных пунктов по причине плохого снабжения и неудовлетворительных бытовых условий. Об этом рассказали в Народной милиции ЛНР. Там упомянули, что украинские генералы пытаются образумить офицеров, но те все равно не желают воевать в Донбассе.
Украинские военные покинули ряд позиций вблизи ЛНР в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
ВСУ оставили позиции у населенных пунктов Новоалександровка и Сокольники. С данных позиций ушли 54-я и 14-я бригады Вооруженных Сил Украины.
Как считают в ЛНР, это происходит из-за проблем со снабжением и неудовлетворительными бытовыми условиями. Руководство украинской армии пытается воспрепятствовать данному процессу отступления, но пока это не очень удается. В штаб ООС тем временем вызваны лица для дачи объяснений по поводу оставления позиций, рассказал Филипоненко"
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Треба його нагородити медаллю і взяти у партію Слуга народу.
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срать мы хотели на вашу фейковую прокуратуру.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело подозреваемого в захвате украинских кораблей в Севастополе в 2014 году руководителя НВФ "Рубеж" направили в суд
 
 
 
 
 
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