EN|RU|UK
Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  3511  38
Все про:алименты (76) Минюст (1418) яхта (38) Петренко Павел (728)

 У киевлянина за неуплату алиментов конфисковали яхту. ВИДЕО

Мужчина задолжал более 123 тысяч алиментов сыну. Плавсредство продадут, а деньги перечислят матери мальчика.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко. Соответствующее видео Министерство юстиции выложило в Youtube, информирует Цензор.НЕТ.

Вместе с накопленными штрафами сумма долга неплательщика достигла 184 тысяч гривен. Сотрудники Святошинского районного отдела государственной исполнительной службы Киева описали имущество должника и наложили арест. Под эти действия попала самоходная парусная яхта 2015 года постройки.

"В ближайшее время яхту передадут на реализацию, а вырученные с аукциона средства направят на ликвидацию долгов", - пообещали в Минюсте.

У киевлянина за неуплату алиментов конфисковали яхту 01

Читайте на Цензор.НЕТ: За год сумма удержанных с украинцев алиментов выросла в два раза, - министр Петренко

Министр назвал это событие знаковым и отметил, что таким образом восстанавливается справедливость в отношении украинских детей, о которых забывают родители.

"Мы будем продолжать работу по взысканию долгов и будем настаивать, чтобы украинский парламент нового созыва поддержал пакет законов об усилении ответственности за нарушение прав ребенка, чтобы каждое лицо, которое забыло о своем ребенке, вспомнило о нем, погасило все долги и в дальнейшем было ответственным", - пообещал Петренко.

Также на Цензор.НЕТ: 60% избирателей Украины - женщины, - Петренко призвал ВР поддержать законопроект о 30% избирательной квоте для женщин

Источник: https://censor.net.ua/n3134210
 
 
 Топ комментарии
 
Гнида, есть же бабло!
А для своих детей зажал!
 показать весь комментарий
 
Пока месть они нарушают только права потрохотварей,не желающих содержать своих детей.Или этот мразеныш при Зеленском себе яхту преобрел и ребенка запердолил?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Скоро КСУ отменит эти законы, они нарушают права зебилов А дети.... то таке, бабы ещё нарожают, как сказал Зельцман.
 показать весь комментарий
 
 
Пока месть они нарушают только права потрохотварей,не желающих содержать своих детей.Или этот мразеныш при Зеленском себе яхту преобрел и ребенка запердолил?
 показать весь комментарий
 
 
явно из ПЕСячьей партии беспредельщиков-барыг
 показать весь комментарий
 
 
Розовая попка Петренко и тут пиарится гнида !
 показать весь комментарий
 
 
Іпспектор Петренко. Нарушаєм, нарушаєм.
 показать весь комментарий
 
Гнида, есть же бабло!
А для своих детей зажал!
 показать весь комментарий
 
 
бабы рожают для себя. Вот пускай сами и оплачивают.
 показать весь комментарий
 
Да батьківщина гарна,держава остній місяць не розумію чим,але це шоб матюками не крити
 показать весь комментарий
 
Хотя это неважно, главное что у тебя дырка не только в голове.
 показать весь комментарий
 
лучше бы конфисковали яйца.
они недорогие, но алименты бы заплатил.
 показать весь комментарий
 
Странно, деньги задолжал мальчику, но деньги переведут матери
 показать весь комментарий
 
это узаконенный рэкет. Баба рожает, потом доит мужчину независимо от того есть ли у них семья или нет.
 показать весь комментарий
 
Бгг, вот нельзя, панове, быть мстительными и экономить на своем ребенке...)
 показать весь комментарий
 
у меня знакомая индивидуалка,не может вытянуть на зарплату больного ребенка,а у *мужа* есть деньги на вторую квартиру и на Египет,а на ребенка нет. Она упросила его посидеть день с малым,за день *отец* дал сыну кружку чая и бутерброд,и что с такими делать?
 показать весь комментарий
 
интересно, мамаша занимается проституцией а тип кого она назначила папиком должен отдуваться? Пускай работает сверхурочно, работа не пыльная, лежи и кайфуй. И пускай на гондонах не экономит, мамашка %уева
 показать весь комментарий
 
Черт возьми, не мог он на офшорную фирму яхту оформить что ли? До чего ж мужчины пошли бестолковые, так бы получила та бабища от мертвого осла уши, низависимая ни в рот ипацца.
 показать весь комментарий
 
Вот такие как раз размножаются с огромной скоростью, женщины таких любят и охотно им дают. Откуда этот "альфа-самец" взял яхту - этот вопрос в нашей стране задавать не принято, да и вообще мозг включать принято редко, потому мы и являемся одной из самых бедных стран Европы. Людей, планирующих рождение и воспитание детей на годы вперед у нас подавляющее меньшинство, и оно продолжает сокращаться.
 показать весь комментарий
 
Чувак вспомни,що ты мужик!Втопи ее вместе с яхтой У киянина за несплату аліментів конфіскували яхту - Цензор.НЕТ 14
 показать весь комментарий
 
ну и с тобой на пару,или давай вышлю тебе пару сотен презиков,чтоб такие больше не размножались)))
 показать весь комментарий
 
У тебя проблемы с яхтами?Ни так покаталась як мечтала?
 показать весь комментарий
 
да у тебя проблемы с мозгами,и да,на яхтах не каталась,я за эфимерное ноги не раздвигаю)
 показать весь комментарий
 
Ну если не каталась,то и трупов не ловила У киянина за несплату аліментів конфіскували яхту - Цензор.НЕТ 9461
 показать весь комментарий
 
Прежде чем жениться нужно всё майно и бизнес в офшор вывести. И бабу брать с жилплощадью и приданным.
 показать весь комментарий
 
Добре що хоч субсидії на газ не забрали...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоУ киевлянина за неуплату алиментов конфисковали яхту. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх