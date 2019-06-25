 КСУ отменил норму, согласно которой подозреваемые в госизмене и терроризме должны обязательно находиться под арестом

Такое решение обнародовано на сайте Конституционного суда Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"КСУ признал неконституционным ч.5 ст.176 УПК, которая предусматривает, что к лицам, совершившим террористические преступления или преступления против государства, может быть применено только содержание под стражей. Это значит, что против этих лиц может быть применен домашний арест или залог", - сообщили Радіо Свобода источники в Конституционном суде.
В решении, в частности, указано, что "содержание под стражей является самой строгой мерой пресечения среди всех мер, предусмотренных Кодексом и является исключительной мерой пресечения, которая применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более мягких мер не сможет предотвратить риски".
"Конституционный Суд Украины считает, что право на свободу и личную неприкосновенность не является абсолютным и может быть ограничено, но только на основаниях и в порядке, определенных законами Украины", - говорится в решении.
Как говорится в тексте документа, решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.
С такими евроценностями у Украины нет никаких шансов выстоять.
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Іллюстрація для ідіотів, які 5 років верещали: "Порошенко, чому Ахмєтов не сидить?"
Комментарий к сегодняшней новости о том, что суд в Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США
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Кстати, насчет Фирташа, я что еще хочу отметить.
Пять лет. Пять лет этот чорт, будучи арестованным, бодался в судах с ФБР.
Не с нашей рукожопой ГПУ.
Не с нашим героическим МВД.
Не с НАБУ и не со всякой швалью из НКРЕП.
А бодался он в относительно честных и правильных австрийских судах.
С ФБР. Пять лет. Из камеры. Без части активов.
Это к вопросу - почему не сидит Ахметов и про импотенцию власти.
Потому, что Фирташ - меньше Ахметова, а все равно - за пять лет его еле додавили.
А если б еще годик продержался - глядишь, и на родину экстрадировали б, а тут бы его Барышевский суд и отпустил.
Пять. Лет.
Йож Туманный
"Наприклад, учора одному з моїх колег, автору "Новітньої Історії України" - підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства - зателефонували і сказали: "Вы должны изменить в вашем учебнике "русско-украинская война" на "гражданский конфликт". Коли він сказав "Я не буду цього робити і мій підручник уже отримав гриф Міністерства освіти, йому відповіли: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!", - повідомила міністр.
у вас мозги хоть были когда то?
Кстати, Д. Ярош что-то про каштаны на Хрещатике писал не так давно.
1. Команде Зе нужна полная власть над страной, которую получить они могут только сейчас - поэтому ***** Конституция и ***** закон, Рада распускается.
2. Коломойскому нужно вернуть Приват (с закачанными туда 150 миллиардами гривен), отстоять заниженные тарифы на электроэнергию для своих ферросплавных заводов, получить недоукраденные бабки из Нафтогаза - поэтому ***** МВФ и «да здравствует дефолт».
3. Портнову нужно вернуть контроль над судебной системой, поэтому ***** первый этап реформы, ***** впервые за много лет адекватные Верховный и Высший антикоррупционный суды, сформированные без его участия, ***** кредиторов, особенно ЕС, под чьим кураторством это происходило (атака началась через оспаривание полномочий руководства ВККС и первые левые ухвалы для рейдерской атаки уже получены - К.В.)
4. Шефирам и Зеленскому нужно зарабатывать на российском рынке - поэтому, ***** суверенитет, ***** возрождение украинской нации, ***** исправление исторической несправедливости в отношении украинского языка.
А вы говорите, у пришедшей команды нет программы действий. Очень даже есть - она называется «Украина *****!»
А надо было просто подать в украинский конституционный суд один иск: "О незаконном выходе Украинской ССР из состава СССР"... и все были бы довольны: и 73% малоросов с сепарней, и западные толерасты...