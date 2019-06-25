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Все про:УПК (83) КС (1346) терроризм (18055) государственная измена (295)

 КСУ отменил норму, согласно которой подозреваемые в госизмене и терроризме должны обязательно находиться под арестом

Норма Уголовно-процессуального кодекса об избрании меры пресечения подозреваемым в государственной измене или террористических действиях только в виде содержания под стражей не соответствует Основному Закону.

Такое решение обнародовано на сайте Конституционного суда Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"КСУ признал неконституционным ч.5 ст.176 УПК, которая предусматривает, что к лицам, совершившим террористические преступления или преступления против государства, может быть применено только содержание под стражей. Это значит, что против этих лиц может быть применен домашний арест или залог", - сообщили Радіо Свобода источники в Конституционном суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В КС поступило представление 51 нардепа относительно конституционности закона о языке

В решении, в частности, указано, что "содержание под стражей является самой строгой мерой пресечения среди всех мер, предусмотренных Кодексом и является исключительной мерой пресечения, которая применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более мягких мер не сможет предотвратить риски".

"Конституционный Суд Украины считает, что право на свободу и личную неприкосновенность не является абсолютным и может быть ограничено, но только на основаниях и в порядке, определенных законами Украины", - говорится в решении.

Как говорится в тексте документа, решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Также читайте: КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады и назначении досрочных выборов (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3134209
 
 
 Топ комментарии
 
Да уж....скоро этот КС признает что Конституция Украины не соответствует конституции паРаши и отменит ее...
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ну че ты блеешь как баран? при пете это КС сидел и принимал решения полезные Украине а теперь ну надо тебе - только вред приносит....
кстати - когда досрочные выборы этот КС признал нормальными вы зебанутые другое тут верещали.. переобуваемся на лету? уроды
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т.е. теперь и предатели и террористы могут выходить под залог. это успех я считаю.... зеблики - вы лучшие! ухитриться за месяц с небольшим столько наворотить
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спокійно,це не зрада,це зеоптимізація .
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А потім визнають, що терористів треба нагороджувати орденами, медалями і давати роботу в АП?
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не всех, а только тех кто за расиюшку теракты устраивал.
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Эй, ЗЕклоуны. Вас же завтра самих подрывать начнут, а вы этих гадов даже до суда содержать под стражей не сможете. Что там в ваших чайниках происходит. Работать думаете (только не языком)?
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Так бєня для цього і привіз в Україну портнова , остільки в КС люди портнова і підрахуя то вони без команди портнова і на горщика не ходять . Перша третина із ста днів , а стільки руками зєлі нанесено ударів Україні !
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Ще трошки, та можна вже буде виносити цю клоун-команду геть.
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Да, это по-европейски, за госизмену и терроризм теперь даже арестовывать не будут.
С такими евроценностями у Украины нет никаких шансов выстоять.
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КСУ это строго антиукраинская организация, которая соответствует общему антиукраинскому настрою судебной системы. КСУ надо ликвидировать, проведя уголовное расследование по всем его судьям, а их функции передать Верховному суду. Суть судебной реформы одна- судьи должны отвечать перед народом Украины, путем всенародных выборов судей, всех судов, чтобы все граждане знали их в лицо, контролем ВР по утверждению и снятию судей, распространение функции присяжных заседателей. Без контроля судебная система мгновенно превращается в одну большую мафию.
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Тут є і строго юридична підстава. В курйозним рішенні КС щодо дострокових виборів майже буквально написано, що конституційний суд неспроможний вирішити конституційний спір, а тому його має вирішити нарід на парляментських виборах (?!?). З правової точки зору це означує, що конституційний суд є непотрібним. Коли б вони зобов'язали президента проголосити референдум для вирішення спору, то можна було б хоча не реготати з цього, як з хохми. А так... Розпустити нах, а після слідство і тюрма.
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Цікавий пост в тему... В судову тему:
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Іллюстрація для ідіотів, які 5 років верещали: "Порошенко, чому Ахмєтов не сидить?"

Комментарий к сегодняшней новости о том, что суд в Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США
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Кстати, насчет Фирташа, я что еще хочу отметить.
Пять лет. Пять лет этот чорт, будучи арестованным, бодался в судах с ФБР.
Не с нашей рукожопой ГПУ.
Не с нашим героическим МВД.
Не с НАБУ и не со всякой швалью из НКРЕП.
А бодался он в относительно честных и правильных австрийских судах.
С ФБР. Пять лет. Из камеры. Без части активов.
Это к вопросу - почему не сидит Ахметов и про импотенцию власти.
Потому, что Фирташ - меньше Ахметова, а все равно - за пять лет его еле додавили.
А если б еще годик продержался - глядишь, и на родину экстрадировали б, а тут бы его Барышевский суд и отпустил.
Пять. Лет.
Йож Туманный
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Саме тому нещодавно в Україну повернувся сам Коломойськ та Боголюбов якими зацікавилися у США .Співпадіння?Не думаю!
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тогда суд должен определить наказание для судьи etc, если, находившийся под домашним арестом подозреваемый ушел за кордон..
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да за кордон хер с ним. он еще теракт устроит...))))) **...сь
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Тоді судити суддів за пособництво. І стягнути гроші на користь постраждалих.
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Це підтвердження того,про що казала Гриневич?Державна ідеологія змінилася?
"Наприклад, учора одному з моїх колег, автору "Новітньої Історії України" - підручника для 11-го класу, який вже отримав гриф міністерства - зателефонували і сказали: "Вы должны изменить в вашем учебнике "русско-украинская война" на "гражданский конфликт". Коли він сказав "Я не буду цього робити і мій підручник уже отримав гриф Міністерства освіти, йому відповіли: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!", - повідомила міністр.
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однозначно принято для тех, кто сейчас сидит в СИЗО по указанным статьям в связи с событиями 2014-2019 такие как "журналист" Вышинский, Рубан мля..ь, а сколько страдальцев с Донбасса, которым инкриминируют участие в террор. организациях ОРДЛО, а понятие "преступление против государства" имеет широкую трактовку кроме измены и террора еще и шпионаж (выпустим теперь всех, кто работал на запоребрик)
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Коли?!!! Його ж кацапи хотіли на когось там обміняти.
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Петрикова судова реформа! КСУ і статтю КК про незаконне збагачення теж визнав неконституційною. Дякуємо, Мародере !
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а строгий зеля АМНИСТИРУЕТ ВСЕХ ВОРОВ..
у вас мозги хоть были когда то?
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ти не дебіл, ти прикидаєшся. Таких казкових дебілів у природі не буває.
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Интересно, а еще в какой-то другой стране мира могут ли изменников родины или лиц, совершивших теракты, выпускать под залог или отправлять на домашний арест....
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«доиграется» этот КСУ.................☹️
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Это уже не КС.
Кстати, Д. Ярош что-то про каштаны на Хрещатике писал не так давно.
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надо побыстрее убирать эту шайку жидов- проходимцев из власти.
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Очередное историческое решение Зеленобородька.
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КС Украины решил стать тем, как Молдове.
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Так званий КС себе дискридитував ,куда вже далі ,згадаєм недавнє відмінення покарання за незаконе збагачення ,зробили собі зарплати в 300 тисяч гривень ,в бідній воюючій країні .То чи потрібний нам такий "незалежний" КС ?
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Жах!А докази от Луцика колись з*являться? КСУ скасував норму, згідно з якою підозрювані в державній зраді і тероризмі мають обов'язково перебувати під арештом - Цензор.НЕТ 8782
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Я так понял,що в нас супер не корумпована Держава,що и садить не кого КСУ скасував норму, згідно з якою підозрювані в державній зраді і тероризмі мають обов'язково перебувати під арештом - Цензор.НЕТ 2436
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Яйценюк ще за часів яемка, перебуваючи в опозиції верещав, що КТ ТРЕБА ЛІКВІДУВАТИ. КСУ скасував норму, згідно з якою підозрювані в державній зраді і тероризмі мають обов'язково перебувати під арештом - Цензор.НЕТ 7561 Але коли сам перестав бути опозицією чомусь про це забув... КСУ скасував норму, згідно з якою підозрювані в державній зраді і тероризмі мають обов'язково перебувати під арештом - Цензор.НЕТ 9939
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Karl Volokh: Итак, есть возможность подвести первые итоги.
1. Команде Зе нужна полная власть над страной, которую получить они могут только сейчас - поэтому ***** Конституция и ***** закон, Рада распускается.
2. Коломойскому нужно вернуть Приват (с закачанными туда 150 миллиардами гривен), отстоять заниженные тарифы на электроэнергию для своих ферросплавных заводов, получить недоукраденные бабки из Нафтогаза - поэтому ***** МВФ и «да здравствует дефолт».
3. Портнову нужно вернуть контроль над судебной системой, поэтому ***** первый этап реформы, ***** впервые за много лет адекватные Верховный и Высший антикоррупционный суды, сформированные без его участия, ***** кредиторов, особенно ЕС, под чьим кураторством это происходило (атака началась через оспаривание полномочий руководства ВККС и первые левые ухвалы для рейдерской атаки уже получены - К.В.)
4. Шефирам и Зеленскому нужно зарабатывать на российском рынке - поэтому, ***** суверенитет, ***** возрождение украинской нации, ***** исправление исторической несправедливости в отношении украинского языка.

А вы говорите, у пришедшей команды нет программы действий. Очень даже есть - она называется «Украина *****!»
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По ходу ***** тупой лох... затеялся воевать с Украиной в свою дорогущую гибридную войну... отгреб кучу санкций, потерял имидж...
А надо было просто подать в украинский конституционный суд один иск: "О незаконном выходе Украинской ССР из состава СССР"... и все были бы довольны: и 73% малоросов с сепарней, и западные толерасты...
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КС явно работает на развал Украины. Уже в открытую.
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Следующее это отмена языкового закона, а следующее майдан III
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Не чекайте. Поки кляті рейдери не наробили чогось незворотного, відкопуйте генерала Скоропадського. Лик іде вже навіть не на місяці, а на тижні.
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Ну да зачем такие нормы когда идет война с терористами. Что КС курит?
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Ну-ну. Председатель КСУ из Донецка))) что можно ожидать от такого суда?
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А ось і ціна яку Зе.пітар сплатив КСУ за визнання законним очевидно незаконого Указу. Вороги країни тепер можуть уникати в наших продажних судах тримання під вартою... я так, для тупих Зебілів роз'яснюю, що наступним буде рішення КСУ про почернення умовних строків для корупціонерів.
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По итогам 2018 СБУ написала, что по ст. 111 привлекла 124 чел., а реестр судебных дел дает, что в 2018 в суд попало 4 чел. по этой статье. Надо полагать, что теперь количество привлеченных и судимых по 111 в разы сблизится, т.к. не будет основного стимула для следствия ее вменять.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКСУ отменил норму, согласно которой подозреваемые в госизмене и терроризме должны обязательно находиться под арестом
 
 
 
 
 
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