 КСУ отменил норму, согласно которой подозреваемые в госизмене и терроризме должны обязательно находиться под арестом

Такое решение обнародовано на сайте Конституционного суда Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"КСУ признал неконституционным ч.5 ст.176 УПК, которая предусматривает, что к лицам, совершившим террористические преступления или преступления против государства, может быть применено только содержание под стражей. Это значит, что против этих лиц может быть применен домашний арест или залог", - сообщили Радіо Свобода источники в Конституционном суде.

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В решении, в частности, указано, что "содержание под стражей является самой строгой мерой пресечения среди всех мер, предусмотренных Кодексом и является исключительной мерой пресечения, которая применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более мягких мер не сможет предотвратить риски".

"Конституционный Суд Украины считает, что право на свободу и личную неприкосновенность не является абсолютным и может быть ограничено, но только на основаниях и в порядке, определенных законами Украины", - говорится в решении.

Как говорится в тексте документа, решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

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