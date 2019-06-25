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Темы дня: Протесты в Грузии Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:Грузия (3585) Кикабидзе (17) протест (4458)

 "Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!" - Кикабидзе поддержал антироссийские протесты в Грузии

Артист Вахтанг Кикабидзе возмущен действиями России и считает, что грузины не должны отказываться от морали и патриотизма, чтобы угодить Москве и заработать на российских туристах.

Об этом Кикабидзе заявил в интервью российскому изданию "МК", сообщает Цензор.НЕТ.

Актер осудил действия грузинских властей. "Они получили то, что заслужили, - я имею в виду правительство... Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!", - возмутился он.

На замечание российского журналиста о том, что в прошлом году в Грузии побывали 1 млн 700 тыс. туристов из России, Кикабидзе ответил так: "Ну, сейчас они уже не будут отдыхать. Это их так наказывают. А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?".

Читайте на Цензор.НЕТ: Футболисты "Ворсклы" поддержали Грузию в конфликте с Россией. ФОТО

Вахтанг Кикабидзе не посещал Россию после нападения РФ на Грузию в 2008 году. Он также отказался от российского ордена "Дружбы", которым его наградил Дмитрий Медведев за месяц до начала военных действий.

В октябре 2014 года, после оккупации Крыма и агрессии РФ на востоке Украины, Кикабидзе назвал Владимира Путина "политиком черной силы" и "захватчиком".

Также на Цензор.НЕТ: В Грузии продолжаются протесты, хотя власти пообещали изменить систему выборов в парламент. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3134208
 
   
 Топ комментарии
 
Артисты бывают разные. Респект.
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Вместо гамлета зеленому клоуну предложили сыграть роль слуги пуйла - он согласился
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а кто ему Гамлета предлагал,куклы таки роли не играют
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Чмошник, о чём тема? "Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!" - Кикабидзе поддержал антироссийские протесты в Грузии - Цензор.НЕТ 5291
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отдохни, стахановец. у вас там белые ночи. расслабься.
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Николаев, белые ночи???
Кирюха, прекращай бухать!
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"Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!" - Кикабидзе поддержал антироссийские протесты в Грузии - Цензор.НЕТ 4044

Во вы, порохоботы, ущербные "Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!" - Кикабидзе поддержал антироссийские протесты в Грузии - Цензор.НЕТ 4035
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Шрек, да не переживай ты так
Ну, посадят твоего хозяина, ну, останешься ты без работы... Потом все наладится ))
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ви самі "вєртухаї" чи нащадки їхні? латентна жага домінувати над сильнішим за вас
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Тоню, відпочинь, бачу, що тобі зовсім зле...
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😊 і не збиралася, просто аналізую автоматично
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Тоді, дуже фіговий з вас аналітик виходить...
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😊 раз зачипила, значить не такий і поганий. Бо впевнені у собі чоловіки-лідери з жінками у суперечку не вступають😁
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Ага )))
Жінка, кажете?
Ви в першу чергу на дурепу схожі, а потім... А потім, може і на жінку
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об каком из вов речь идёт в последней строчке? "Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!" - Кикабидзе поддержал антироссийские протесты в Грузии - Цензор.НЕТ 6188
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хорошо хоть на голову не насрали "Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!" - Кикабидзе поддержал антироссийские протесты в Грузии - Цензор.НЕТ 3460 Игры с парашей опасны и антисанитарны
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А что, А МЫ должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?Источник: https://censor.net.ua/n3134208
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СЕРЫЙ КАРДИНАЛ СУСЛЕНОК ТО ТА ЕЩЕ ПАДАЛЬ ПРИ СТАЛИНЕ ДЕЛА ЧЕРНЫЕ ТВОРИЛА ОДНО УТЕШАЕТ А МОЖЕТ НАВПАКИ ПОДОХ РАНЬШЕ НА 10 МЕСЯЦЕВ БРЕЖНЕА А ПЕЧАЛЬКА ТАК БЫ ТОЧНО ПОВЕСИЛИ БЫ ЗА ЯЙЦА....
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Скажемо так - Росія у Грузії й України забагато відібрала, щоб тепер стати другом, щоб щось не віддати, або без якоїсь іншої біди.
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К Бубе по разному можно относиться, но уважать его приходится однозначно!
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Да ладно)а оказывать поддержку промокшанскому клоуну,чтоб оно президентом Украины стало-нормально было...
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хороший и умный человек,артист артистом,но вам пример патриота,а не зеленой слизи
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Достойный Человек, Гражданин, Грузин. Не то что некоторые рассказывающие что "искусство, спорт и т. д" вне политики (которая на самом дела война). Уважаю.
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Звичайно, що в Грузії є колаборанти, але після всього в цілому грузини не будуть любити росію.
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Против одного Вовки Украина устояла.
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим.
Деваться некуда.
(C)
@Anakoyher
🤔
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за что расстреляли армянский парламент?
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давно. из калашей. группа национально настроенных граждан в аммуниции и масках.
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Не могу понять по какой причине я тогда пропустил это событие...
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Странно, вообще не помню этих событий...
Спасибо за информацию...
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коли читодріто знімався в радянських фільмах і тішився всесоюзною славою то таке історія пам"ятає. Тепер дід ловить хайп сакартвельського патріота.
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ну йому особисто турбуватися немає підстав...
до туристичного бінесу цей співачок ніякого відношення немає
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Шёл бы ты отсюда, свинособака. Это сын своей земли, а шавка *****, и за копеечку мать родную продашь
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Да мы поняли что ты шакал за кусок колбасы и маму родную продашь, а уж за целых туристов и сам удавишься.
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Хорошо сказал, по поводу денег, морали и патриотизма
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А зачем Вахтанг Константинович вообще дает интервью какому то мааасковскому комсомольцу?
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Інтелігентна мудра людина інтелігентно пояснює тридварасам,що вони тридвараси.
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Патриот своей страны,не то ,что наши ездят на рашу бабки зарабатывать
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свидетели зебила тоже этого хотят.
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пока зубы не выпали, пел в России
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Вот позиция человека с которым можно успешно защищать страну и отстаивать национальный интерес. А не ЗЕбилье..спорт, туризмь, искуство вне политики, поэтому можно па Расиюшке гатролировать..и обзывать Украину порноактрисой перед кацапами в Юрмале ватной..
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Вахтанг не от того злой,що СССР распался.Он просто москалей ненавидит. "Привезли депутацію, посадили в парламент представника Росії. Та такого історія не пам'ятає!" - Кікабідзе підтримав антиросійські протести в Грузії - Цензор.НЕТ 3690
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" Гиви, скажи Вано, что подков в москве нет ". (С) " Мимино "
Буба Кикабидзе - это настоящий пример национальной гордости.
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А от шіфер так не вважає , сидить і чекає поки бєня руками зєлі поставить потяг Україна в московське депо . Тоді цьому гадові відкриється ринок кацапії і упадуть "гадкіє квоти " на українську мову . Шіферизєліменделі не розгойдуйте човен антисемітизму , буде всім погано . Звичайно ви злиняєте в Ізраїль , а дурні зазєлі тут кусатимуть лікті разом з своїми дітками .
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Грузия мы с вами! Кикабидзе вообще без вопросов, и
британцы пацаны)) не ну конечно у них свои расчёты)) (что Грузия балтийцы Польща то понятно) но всё равно не тряпки ссанные оказались как те представители своих стран позорные что проголосовали за, терь вовек не отмоются
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!" - Кикабидзе поддержал антироссийские протесты в Грузии
 
 
 
 
 
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