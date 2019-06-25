 "Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!" - Кикабидзе поддержал антироссийские протесты в Грузии

Об этом Кикабидзе заявил в интервью российскому изданию "МК", сообщает Цензор.НЕТ.
Актер осудил действия грузинских властей. "Они получили то, что заслужили, - я имею в виду правительство... Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит!", - возмутился он.
На замечание российского журналиста о том, что в прошлом году в Грузии побывали 1 млн 700 тыс. туристов из России, Кикабидзе ответил так: "Ну, сейчас они уже не будут отдыхать. Это их так наказывают. А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?".
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Вахтанг Кикабидзе не посещал Россию после нападения РФ на Грузию в 2008 году. Он также отказался от российского ордена "Дружбы", которым его наградил Дмитрий Медведев за месяц до начала военных действий.
В октябре 2014 года, после оккупации Крыма и агрессии РФ на востоке Украины, Кикабидзе назвал Владимира Путина "политиком черной силы" и "захватчиком".
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Кирюха, прекращай бухать!
Во вы, порохоботы, ущербные
Ну, посадят твоего хозяина, ну, останешься ты без работы... Потом все наладится ))
Жінка, кажете?
Ви в першу чергу на дурепу схожі, а потім... А потім, може і на жінку
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим.
Деваться некуда.
(C)
@Anakoyher
🤔
Спасибо за информацию...
до туристичного бінесу цей співачок ніякого відношення немає
Назови хоть одну причину?
Буба Кикабидзе - это настоящий пример национальной гордости.
британцы пацаны)) не ну конечно у них свои расчёты)) (что Грузия балтийцы Польща то понятно) но всё равно не тряпки ссанные оказались как те представители своих стран позорные что проголосовали за, терь вовек не отмоются