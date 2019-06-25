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 Происшествия
  2020  8
Все про:налоговая милиция (1694) ГФС (3321)

 Налоговая милиция и СБУ изъяли 50 млн неучтенной наличности и партию сигарет у организаторов схемы уклонения от уплаты налогов. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве совместно с работниками ГУ БКОП СБУ под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов и изъяли у ее организаторов 50 млн грн. неучтенной наличности и крупную партию табачных изделий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено одно из киевских предприятий, должностные лица которого, действуя в 2018-2019 г. на территории г. Киева и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более 5 млн грн.

Так, фигуранты осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов. Вместе с тем, для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажу в адрес фиктивных предприятий.

Кроме того, помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования последним фиктивного налогового кредита.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании - фигуранта, а также в транспортных средствах, которые использовались участниками схемы, из незаконного оборота изъято более 50 млн грн. неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью 13 млн грн. Подтвердить документально происхождение товара и наличных средств должностные лица предприятия не смогли и отказались давать какие-либо объяснения.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые ТМЦ и денежные средства.

Продолжается следствие.

Налоговая милиция и СБУ изъяли 50 млн неучтенной наличности и партию сигарет у организаторов схемы уклонения от уплаты налогов 01
Налоговая милиция и СБУ изъяли 50 млн неучтенной наличности и партию сигарет у организаторов схемы уклонения от уплаты налогов 02
Налоговая милиция и СБУ изъяли 50 млн неучтенной наличности и партию сигарет у организаторов схемы уклонения от уплаты налогов 03
Налоговая милиция и СБУ изъяли 50 млн неучтенной наличности и партию сигарет у организаторов схемы уклонения от уплаты налогов 04
Налоговая милиция и СБУ изъяли 50 млн неучтенной наличности и партию сигарет у организаторов схемы уклонения от уплаты налогов 05
Налоговая милиция и СБУ изъяли 50 млн неучтенной наличности и партию сигарет у организаторов схемы уклонения от уплаты налогов 06

Источник: https://censor.net.ua/n3134207
 
 
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Так що - СБУ нал конфіскує і спалює? А то щось не видно, щоб в Україні був якийсь нал.
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Вони спалюють бездимно і безслідно! Тільки в ДФС та відділі К СБУ все смердить! Подивіться як живуть ревізори, керівники ДФС та мажори з відділу К!!!
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по последним соцопросам, если бы выборы состоялись сегодня, то партия сигарет получила бы в парламенте абсолютное большинство.
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Налоговая милиция у какому ведомству относится оставили для давления на бизнес как рудимент Кучмизма.
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Помещение, надеюсь, сожгли, чтоб впредь не устраивали там притонов
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А почему до сих пор милиция? Ведь слово милиция (military) т.е. военный (вооруженный). Так в совдепии назвали так и осталось?
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Достали!!! Генпридурок ловит вэлыку рыбу и поцеловав в вылупленные очи, отпускает! Она же ЗОЛОТАЯ!!! Невод заброшен, улов оприходован в карман! ДФСУ и СБУ, ничего нового не изобрели! Исключительно для обывателя! Обнародуйте статистику, сколько, где,когда и кем было изобличено, сколько денежных знаков, товаров было арестовано, сколько возвращено державе,решения судов и как они выполнены! 90% из того что арестовано отдается обратно (наверное по доброте душевной, даже не доходя до суда) теми же пиарщиками! Налоговую милицию - НХ, отдел К -"НХ!!! Мажоры должны работать, а не отбирать и делить!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговая милиция и СБУ изъяли 50 млн неучтенной наличности и партию сигарет у организаторов схемы уклонения от уплаты налогов. ФОТО
 
 
 
 
 
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